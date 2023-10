Le ministre de la Culture et des Communications annonce la signature d'avis légaux en vue de protéger des biens patrimoniaux de la région de la Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il a procédé au classement du site archéologique de l'Ancienne-Verrerie-Ottawa Glass Works, à Hudson, et qu'il a signé un avis d'intention de classement pour le crucifix du maître-autel de l'église Saint-Michel, à Vaudreuil-Dorion, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le site archéologique de l'Ancienne-Verrerie-Ottawa Glass Works conserve des vestiges particulièrement bien préservés des activités de la deuxième fabrique de verre fondée au Québec et de l'une des premières au Canada, remontant au milieu du XIXe siècle. Le site témoigne par ailleurs d'un pan méconnu, mais important, de l'histoire économique de la région de la Montérégie, soit la production de verre.

Le crucifix du maître-autel de l'église Saint-Michel fait partie d'un important ensemble de biens mobiliers liturgiques fabriqués de 1792 à 1798 par Philippe Liébert, sculpteur réputé notamment pour sa contribution importante au corpus de la sculpture religieuse du Québec et du Canada.

Par ce geste, le ministre reconnaît ces biens à titre de témoins significatifs de l'histoire du Québec et souhaite assurer leur protection ainsi que favoriser leur connaissance et leur transmission au bénéfice des citoyennes et citoyens du Québec, et des générations futures.

Citations

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort en faveur du patrimoine culturel, dont la protection est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, j'ai rendu des décisions pour un nombre important de demandes, dont celui du crucifix du maître-autel de l'église Saint-Michel qui me permet de compléter une collection de biens mobiliers remarquables. Le classement du site patrimonial de l'Ancienne-Verrerie-Ottawa Glass Works me permet, quant à lui, de protéger un site exceptionnel présentant notamment un grand potentiel de recherche. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« À ce jour, le site de l'ancienne verrerie de l'Ottawa Glass Works constitue le seul site archéologique connu d'une fabrique de verre au Québec. Il s'agit d'un témoin précieux de notre histoire, particulièrement pour la région. Je suis heureuse de ce nouveau classement qui en assure la protection. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Fait saillant

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Liens connexes

Montérégie

