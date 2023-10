Le ministre de la Culture et des Communications annonce la signature d'avis d'intention de classement pour 4 biens patrimoniaux de la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il a signé des avis d'intention de classement pour deux sites et deux immeubles patrimoniaux dans la région de l'Estrie, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s'agit du site patrimonial de la Prison-Winter et de celui du domaine Carrollcroft, du pont de la Frontière et de la croix de chemin du Bassin Sud.

Le site patrimonial de la Prison-Winter, à Sherbrooke, est un témoin significatif de l'organisation du système carcéral québécois du milieu du XIXe siècle. Elle est l'une des six prisons datant de cette période à subsister encore au Québec. Plus encore, il s'agit d'un exemple très rare d'un ensemble carcéral ayant conservé à la fois son mur d'enceinte et la maison du geôlier, en plus de la prison. Ce site particulièrement apprécié de la population sherbrookoise fait l'objet d'une mobilisation citoyenne pour sa sauvegarde et sa mise en valeur depuis plusieurs dizaines d'années.

Le site patrimonial du Domaine Carrollcroft, à Stanstead, est associé à la famille Colby, dont quatre générations l'ont occupé. Cette famille compte plusieurs personnages ayant pris une place significative dans l'histoire de la région, notamment en raison de leur implication politique. Conçu par Charles Carroll Colby, le domaine Carrollcroft est un rare exemple encore existant des grandes propriétés rurales bourgeoises qui se retrouvaient dans les Cantons-de-l'Est au XIXe siècle. Le musée qu'il abrite permet aux citoyennes et aux citoyens d'accéder aux intérieurs exceptionnels.

Le pont de la Frontière, à Potton, est l'un des cinq derniers ponts couverts québécois présentant des fermes de type Town simple. Il rappelle notamment l'importance de ce type de structure dans l'histoire de l'occupation du territoire et du développement économique des régions du Québec.

La croix de chemin du Bassin Sud, dans la municipalité du canton de Westbury, est un exemple représentatif des croix de chemin simples qui se retrouvent le long de plusieurs routes du Québec. Son implantation à une intersection, sur un terrain dégagé, et sa disposition en biais par rapport à la voie publique, lui assurent une grande visibilité et en font un point de repère.

La signature de ces avis d'intention de classement marque le début du nouveau processus d'attribution de statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Par ce geste, le ministre reconnaît ces biens à titre de témoins significatifs de l'histoire du Québec et souhaite assurer leur protection ainsi que favoriser leur connaissance et leur transmission au bénéfice des citoyennes et citoyens du Québec, et des générations futures.

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort en faveur du patrimoine culturel, dont la protection est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, j'ai rendu des décisions pour un nombre important de demandes, dont plusieurs dans la région de l'Estrie, qui était jusque-là représentée insuffisamment dans le Registre du patrimoine culturel du Québec. En attribuant un statut au site patrimonial de la Prison-Winter et à celui du Domaine-Carrollcroft, au pont de la Frontière et à la croix de chemin du Bassin Sud, je cherche notamment à valoriser des sites et des immeubles évocateurs et chers à la population estrienne. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La nouvelle approche inscrite dans la Loi sur le patrimoine culturel pour désigner et classer les éléments à valeur patrimoniale témoigne d'un engagement ferme à mieux gérer et protéger la grande richesse du patrimoine québécois. Nous sommes fiers que la région de l'Estrie soit reconnue pour ses richesses en matière de patrimoine. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Estrie

