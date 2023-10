Le ministre de la Culture et des Communications annonce la signature d'avis d'intention de classement pour 4 biens patrimoniaux dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a signé des avis d'intention de classement pour un site et trois immeubles patrimoniaux de la région de la Capitale-Nationale, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il s'agit du château Zoé-Turgeon, à l'Ange-Gardien, et du site patrimonial du Domaine-du-Petit-Cap, du château Bellevue et de la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague, à Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.

Le château Zoé-Turgeon est une résidence bourgeoise construite selon les plans de l'architecte Eugène-Michel Talbot à la demande de Zoé Turgeon, une personnalité d'affaires de la région de Québec au tournant du XXe siècle. Par son raffinement architectural, le château illustre notamment la réussite financière et sociale de sa propriétaire constructrice, de surcroît à une époque où très peu de femmes entrepreneures réussissent à faire leur place.

Le site patrimonial du Domaine-du-Petit-Cap, incluant les immeubles patrimoniaux que sont le château Bellevue et la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague, constitue un exemple achevé d'ensemble institutionnel d'inspiration française. Associé à la Société des prêtres du Séminaire de Québec, le site est entretenu de manière exemplaire depuis sa création à la fin du XVIIIe siècle. Il constitue ainsi un joyau du patrimoine culturel québécois implanté dans un cadre naturel remarquable.

La signature de ces avis d'intention de classement marque le début du nouveau processus d'attribution de statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Par ce geste, le ministre reconnaît ces biens à titre de témoins significatifs de l'histoire du Québec et souhaite assurer leur protection ainsi que favoriser leur connaissance et leur transmission au bénéfice des générations futures.

Citations

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort en faveur du patrimoine culturel, dont la protection est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, j'ai rendu des décisions pour un nombre important de demandes. Parmi eux, le château Zoé-Turgeon. Il s'agit d'un immeuble important, car il témoigne d'un pan méconnu de l'histoire du Québec à cette époque, à savoir le dynamisme et la réussite des femmes en affaires. Quant à l'avis d'intention de classement du site patrimonial du Domaine-du-Petit-Cap, il contribuera sans doute à faire connaître ce joyau de notre patrimoine architectural et paysager, d'ailleurs particulièrement bien préservé par ses propriétaires. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Avec ces quatre nouvelles attributions de statut, le château Zoé-Turgeon à l'Ange-Gardien, le site patrimonial du Domaine-du-Petit-Cap, le château Bellevue et la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague, à Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, seront protégés. La nouvelle approche inscrite dans la Loi sur le patrimoine culturel pour désigner et classer les éléments à valeur patrimoniale témoigne d'un engagement ferme à mieux gérer et protéger la grande richesse du patrimoine québécois. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me réjouis de ces annonces qui témoignent de notre engagement à préserver et à mettre en lumière notre riche patrimoine québécois. Le château Zoé-Turgeon et ce qu'il représente pour l'histoire des femmes en affaires, tout comme le Domaine-du-Petit-Cap et son cadre naturel merveilleusement préservé, sont des joyaux historiques de notre région. Leur protection contribuera à préserver notre héritage culturel pour les générations à venir. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Fait saillant

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Liens connexes

Capitale-Nationale

