Le ministre de la Culture et des Communications annonce la désignation comme personnage historique de Julien-Édouard-Alfred Dubuc (1871-1947)

SAGUENAY, QC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la désignation comme personnage historique de Julien-Édouard-Alfred Dubuc (1871-1947), en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Julien-Édouard-Alfred Dubuc est un important homme d'affaires qui a marqué le développement industriel du territoire québécois, particulièrement celui de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Surnommé le « Roi de la pulpe », il participe à la fondation de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi en 1896 et en devient le directeur général l'année suivante. Au fil de sa carrière, il contribue ainsi au développement de la principale organisation de pâtes et papiers en Amérique, et l'une des plus importantes au monde. Dans les années 1920, il réoriente ses activités dans la production d'électricité, la téléphonie, la presse écrite et la propriété foncière. Il est aussi député de Chicoutimi à la Chambre des communes de 1925 à 1945, et maire de Chicoutimi de 1932 à 1936.

La désignation est un pouvoir de la Loi sur le patrimoine culturel qui permet au ministre de la Culture et des Communications de rappeler le souvenir de certains personnages, événements et lieux historiques significatifs pour le Québec, d'entretenir leur place dans la mémoire collective et de favoriser une plus grande appréciation de notre histoire.

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort en faveur du patrimoine culturel, dont la protection est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, j'ai rendu des décisions pour un nombre important de demandes. Je suis donc fier de désigner comme personnage historique Julien-Édouard-Alfred Dubuc, un entrepreneur important dans le développement industriel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et d'ainsi contribuer à perpétuer sa mémoire par l'inscription de son nom dans le Registre du patrimoine culturel du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La désignation de Julien-Édouard-Alfred Dubuc comme personnage historique permet d'entretenir sa mémoire et de favoriser une meilleure connaissance du rôle important qu'il a joué dans l'essor économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si Chicoutimi a l'importance qu'elle a aujourd'hui, on peut affirmer que M. Dubuc y a été pour beaucoup. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je salue la décision responsable de mon collègue ministre qui assure du même coup une mise en lumière du fondateur de Port-Alfred, 20 ans après la Compagnie de pulpe de Chicoutimi. J'ai moi-même grandi dans une maison ouvrière de 1917. Ce patrimoine architectural de quartier industriel implique aussi notre volonté de sauvegarde liée à l'église Saint-Édouard. »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Je salue la désignation comme personnage historique de M. Julien-Edouard-Alfred Dubuc. Par sons sens des affaires et de l'économie, il a su amener un vent de modernisation à l'époque en se portant acquéreur de Val-Jalbert. Il a contribué au dynamisme économique et à la vitalité de la communauté et de toute la région grâce à l'implantation de services publics modernes. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

