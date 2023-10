Le ministre de la Culture et des Communications agit en faveur d'une gestion du patrimoine culturel plus transparente et diligente

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, s'engage aujourd'hui à ce que les propositions de statuts en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel soient traitées de façon plus diligente et transparente, et annonce dans la foulée qu'il a rendu des décisions pour de nombreuses propositions de statuts.

Le ministre a en effet annoncé qu'il a pris des mesures pour s'assurer que les propositions reçues seront dorénavant traitées avec plus de diligence et que les décisions qui en découlent seront rendues publiques de manière transparente. En ce qui a trait aux décisions rendues, elles concernent plus précisément 81 dossiers, ce qui a mené le ministre à signer des avis légaux en vue de classer et de désigner 36 nouveaux éléments patrimoniaux. Ces décisions annoncées aujourd'hui s'ajoutent aux 8 désignations et classements annoncés depuis l'été dernier. Il s'agit d'un geste sans précédent. Les propriétaires de ces biens, qui sont des acteurs de la conservation du patrimoine, pourront dorénavant bénéficier de l'appui du Ministère pour assurer la transmission de ces biens aux générations futures.

Le ministre a également annoncé que les dossiers qui demeurent à l'étude, ainsi que les prochaines propositions qui seront acheminées au Ministère, feront l'objet d'une décision dans un délai maximal de 18 mois pour la majorité des demandes.

Rappelons que la Loi sur le patrimoine culturel permet au ministre de la Culture et des Communications, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée, de classer des biens patrimoniaux et de désigner des personnages, des événements et des lieux historiques, de même que des éléments du patrimoine immatériel. À la suite de l'attribution d'un statut, l'élément est inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Les décisions rendues à l'égard de ces propositions peuvent être consultées sur Québec.ca. L'annonce d'aujourd'hui constitue ainsi un pas significatif vers une gouvernance non seulement plus transparente, mais aussi plus responsable de la gestion du patrimoine culturel québécois.

Citation

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort en faveur du patrimoine culturel, dont la protection est une priorité pour notre gouvernement. Je remercie les propriétaires, les municipalités, les municipalités régionales de comté, les communautés autochtones, les partenaires et tous les citoyens et les citoyennes qui travaillent avec nous à mieux faire connaître, protéger, mettre en valeur et transmettre le patrimoine culturel de toutes les régions du Québec. Nous avons de quoi être fières et fiers collectivement de tous ces éléments patrimoniaux qui racontent notre histoire unique et précieuse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Fait saillant

Le ministre a publié en 2023 une série de livrets sur la méthode d'évaluation de l'intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

