OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a publié sa réponse officielle au deuxième rapport annuel du Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCC). Dans sa réponse, le ministre Guilbeault a accueilli favorablement les conseils du GCC et a assuré que les observations et les recommandations contenues dans le rapport appuieront et orienteront l'action climatique du gouvernement fédéral.

Le gouvernement du Canada a déjà pris des mesures importantes pour mettre en œuvre les recommandations du GCC afin d'aider à bâtir une économie forte à faibles émissions de carbone. Voici quelques-unes de ces mesures :

la publication de la version définitive du Règlement sur l'électricité propre ;

; la publication d'un projet de règlement visant à imposer un plafond sur la pollution produite par le secteur pétrolier et gazier;

la publication de la cible ambitieuse et réalisable de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada pour 2035;

l'octroi d'aides pour permettre aux familles de réduire leurs factures d'énergie mensuelles tout en réduisant les émissions provenant des bâtiments et des transports;

des investissements sans précédent dans des projets de lutte contre les changements climatiques dirigés par les Autochtones.

Conformément aux obligations que lui impose la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le gouvernement du Canada continuera de tenir compte des conseils d'experts du GCC afin de réaliser des progrès dans la mise en œuvre du plan climatique du Canada - le Plan de réduction des émissions pour 2030 - et de mettre en œuvre les politiques et les investissements nécessaires pour atteindre une économie forte et carboneutre d'ici 2050.

Pour veiller à ce que le programme climatique du Canada continue d'offrir d'importants débouchés économiques dans toutes les régions du pays, le gouvernement du Canada continuera d'être à l'écoute des peuples autochtones, des provinces et des territoires, des municipalités, des experts de l'industrie et des travailleurs canadiens de tous les secteurs, et de collaborer avec l'ensemble de ces intervenants, notamment dans le cadre des prochains travaux du Conseil du partenariat pour des emplois durables du Canada.

Citations

« Le Groupe consultatif pour la carboneutralité oriente les politiques climatiques du Canada, et je le remercie pour ses conseils d'experts indépendants. Ses observations contribuent à renforcer nos stratégies pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 tout en bâtissant l'économie canadienne de demain. Le Canada a fait d'importants progrès pour inverser la courbe des émissions, et nous poursuivrons sur cette lancée afin de stimuler une croissance propre, de soutenir les travailleurs et les travailleuses et de protéger nos collectivités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Groupe consultatif pour la carboneutralité a présenté son deuxième rapport annuel au ministre le 19 décembre 2024. Ce groupe formule des conseils d'experts indépendants concernant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Dans son rapport, le Groupe consultatif pour la carboneutralité recommande la prise de mesures supplémentaires pour aider le Canada à atteindre sa cible de réduction des émissions pour 2030 et fournit des conseils au sujet de la cible de réduction des émissions du Canada pour 2035.

consultatif pour la carboneutralité a présenté son deuxième rapport annuel au ministre le 19 décembre 2024. Ce groupe formule des conseils d'experts indépendants concernant l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Dans son rapport, le Groupe consultatif pour la carboneutralité recommande la prise de mesures supplémentaires pour aider le Canada à atteindre sa cible de réduction des émissions pour fournit des conseils au sujet de la cible de réduction des émissions du Canada pour 2035. Le Groupe consultatif pour la carboneutralité a été créé en 2021 en vertu de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité afin de fournir au gouvernement du Canada des conseils indépendants sur la manière dont le pays peut atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

consultatif pour la carboneutralité a été créé en 2021 en vertu de la afin de fournir au gouvernement du Canada des conseils indépendants sur la manière dont le pays peut atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ce groupe consultatif est une ressource permanente. Il fournira des conseils d'experts au ministre de l'Environnement et du Changement climatique jusqu'en 2050, au fur et à mesure que le Canada élaborera et mettra en œuvre des plans pour atteindre la carboneutralité.

En plus du Groupe consultatif pour la carboneutralité, la Loi canadienne sur les emplois durables adoptée en juin 2024 a permis de constituer le Conseil du partenariat pour des emplois durables, composé de représentants des syndicats, de l'industrie et des peuples autochtones ainsi que d'experts environnementaux.

adoptée en juin 2024 a permis de constituer le Conseil du partenariat pour des emplois durables, composé de représentants des syndicats, de l'industrie et des peuples autochtones ainsi que d'experts environnementaux. Selon les estimations de 2015, les émissions du Canada devaient augmenter de 9 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Les émissions ont maintenant atteint leur plus bas niveau en 27 ans, à l'exclusion des années de pandémie, et sont nettement inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. Entre 2005 et 2022, l'intensité des émissions de l'économie canadienne a diminué de 30 %.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]