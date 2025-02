DARTMOUTH, NS, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Des travaux de rénovation seront effectués au bâtiment du Banook Canoe Club afin de le rendre plus accessible et plus écoénergétique grâce à un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars.

Cet investissement a été annoncé par le ministre Darren Fisher et Deborah Windsor, présidente du conseil d'administration du Banook Canoe Club.

Depuis 2022, l'historique Banook Canoe Club fait l'objet de travaux de rénovation qui visent à réparer le vieux bâtiment et à agrandir l'espace communautaire. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à la prochaine phase des rénovations axées sur l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Le projet consiste à installer un ascenseur, des entrées, des rampes et des toilettes accessibles. On installera également des panneaux solaires afin de réduire l'empreinte carbone de l'installation, un nouveau système de CVC et de VRC, de nouvelles portes et fenêtres, ainsi que des dispositifs d'éclairage écoénergétiques.

Grâce à ces rénovations, le Banook Canoe Club pourra à nouveau proposer son programme Paddle All et son programme Paracanoe, destiné aux athlètes en situation de handicap, ainsi que fournir un espace récréatif et communautaire accessible tout au long de l'année dans des installations confortables et écoénergétiques.

Citations

« À Dartmouth, les gens ne vous demandent pas si vous pagayez, ils vous demandent où vous pagayez. Le Banook Canoe Club, un organisme à but non lucratif, est un pilier de notre communauté depuis plus d'un siècle, et ces rénovations aideront à préserver son bâtiment historique pour les générations à venir. Cet investissement ne vise pas seulement à rendre le bâtiment plus écologique et plus moderne, mais aussi à faire en sorte que les athlètes et les membres de la communauté, quelles que soient leurs capacités, puissent profiter de cet espace et l'utiliser en toute sécurité tout au long de l'année. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et député de Dartmouth--Cole Harbour

« Le Banook Canoe Club est très enthousiaste à l'idée de recevoir une aide financière du gouvernement fédéral pour rendre son bâtiment plus accessible à la communauté et plus écoénergétique. Cet important soutien pour les composantes écologiques et inclusives du bâtiment est essentiel pour nous aider à mener à bien notre projet. »

Deborah Windsor, présidente du conseil d'administration du Banook Canoe Club

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 339 736 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution du Banook Canoe Club s'élève à 299 684 $. Le ministre Fisher a précédemment annoncé l'octroi, par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), d'un financement pour la phase de planification de ce projet.

atlantique (APECA), d'un financement pour la phase de planification de ce projet. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 80.4 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 46,5 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

