YELLOWKNIFE, NT, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a mis l'accent sur son plan pour continuer à gérer sainement l'économie et à être là pour les Canadiennes et les Canadiens. Afin d'aider les familles à faire face à l'augmentation des coûts, comme les prix plus élevés à la caisse, le gouvernement offre un soutien ciblé aux Canadiennes et aux Canadiens qui en ont le plus besoin, notamment en doublant le crédit pour la TPS pour 11 millions de Canadiens admissibles, en bonifiant l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin d'aider 4,2 millions de Canadiens, et en éliminant de façon permanente les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis pour les diplômés d'aujourd'hui et de demain.

Les petites entreprises et leurs travailleurs sont l'épine dorsale des communautés du territoire et aident à fortifier une économie qui fonctionne pour tous. Le gouvernement du Canada était là pour appuyer les entreprises locales au cours de la pandémie et il continue de collaborer avec elles pour veiller à ce qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin et des capacités pour croître.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor, accompagné de Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé un investissement de 86 602 $, assuré par CanNor, destiné à Javaroma Gourmet Coffee and Tea afin d'étendre ses activités commerciales au centre commercial YK Centre, au centre-ville de Yellowknife. Le financement de ce projet permet l'achat et l'installation de l'équipement nécessaire pour ouvrir le café dans son nouvel emplacement. Javorama Gourmet Tea and Coffee apportera au projet une contribution financière équivalente.

Un investissement fédéral en soutien au développement et à l'expansion d'une entreprise à Yellowknife

Ce financement de Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) vise des investissements clés sur la diversification de l'économie des T.N.-O. Continuer d'aider les petites entreprises à passer de la reprise économique à la croissance, à l'innovation et à une plus grande capacité d'adaptation aux réalités changeantes du marché est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Citations

« Notre gouvernement continue de se concentrer sur la croissance économique et de rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens. L'Énoncé économique de l'automne investira dans le soutien aux étudiants, aux emplois et au perfectionnement professionnel ainsi qu'en soutien aux travailleurs. Grâce à ces investissements, les économies locales et les petites entreprises continueront d'en voir des avantages. L'expansion des petites entreprises crée plus de possibilités d'emploi et joue un rôle clé dans la création d'une économique qui fonctionne pour tous. Cet investissement soutient l'expansion de Javaroma et de son marché, tout en contribuant à la revitalisation du centre-ville en attirant les clients dans le centre commercial YK Centre. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor

« Les propriétaires d'entreprise des Territoires du Nord-Ouest ont fait face aux défis économiques pendant la pandémie et ont pourtant trouvé des moyens de s'adapter et d'innover. Avec l'aide du financement de CanNor, l'expansion de Javaroma illustre comment un soutien aux entreprises les aide à aller au-delà de la reprise et à atteindre de nouvelles possibilités de croissance. Nous continuerons de soutenir les petites entreprises et de veiller à ce qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin pour réussir. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

Grace au soutien des programmes de CanNor, nous avons pu rester ouvert au cours de la pandémie ainsi que par la suite. Maintenant, avec le soutien de l'Agence, nous ouvrirons une quatrième succursale où nous pourrons accroître les vents et les revenus de l'entreprise et créer quatre emplois en soutien à nos opérations quotidiennes.

- Rami Kassem, propriétaire/gérant, Javaroma Gourmet Coffee & Tea

Faits en bref

CanNor fournit 86 602 $ en financement dans le cadre d'un projet d'expansion d'entreprise d'un an, en plus des investissements additionnels de Javaroma Gourmet Coffee and Tea. Le coût total du projet s'élève à 173 204 $.

Lorsque ses opérations auront débuté à son nouvel emplacement au YK Centre Mall, Javaroma anticipe la hausse des ventes, des revenus accrus pour l'entreprise ainsi que la création de quatre nouveaux emplois pour aider aux opérations quotidiennes.

Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

Liens connexes

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Barbara Abramchuk, Conseillère en communications, T.N.-O., CanNor, [email protected]