Le ministre Christian Dubé reconduit à la tête du MSSS : Le Collège québécois des médecins de famille impatient de le rencontrer

LAVAL, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) salue la reconduction du ministre Christian Dubé à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. La poursuite de l'audacieux Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé requerra l'apport de nombreuses expertises. « Nous avons un rôle à jouer dans le processus d'amélioration des soins en première ligne et réitérons notre volonté d'être partie prenante aux travaux », déclare le président du CQMF, le Dr Alain Papineau, « car il importe que soient bien cernés notamment les enjeux concrets vécus au quotidien sur le terrain par les médecins de famille en exercice dans les grands centres et en région. »

Valorisation de la médecine de famille et pertinence des soins

Le CQMF veut prendre part à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan annoncé de valorisation de la médecine de famille. Il faut en faire une spécialité attrayante pour la relève et reconnaître l'engagement des médecins en pratique. De même, en matière de surdiagnostic et de surtraitement, le CQMF sensibilise au concept de pertinence des soins, particulièrement à travers sa campagne Choisir avec soin Québec et son programme de formation continue Pour une pratique éclairée. Bien au fait des défis en présence, le CQMF a des pistes de solution à proposer au ministre et à son équipe. Il en a également à soumettre en ce qui a trait à l'interprofessionnalisme et à l'innovation en première ligne.

Mission du CQMF

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe quelque 4 500 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

