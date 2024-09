La concurrence, l'intelligence artificielle, les partenariats numériques et les possibilités de recherche étaient au nombre des sujets abordés

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - La relation entre le Canada et l'Union européenne se fonde sur des valeurs communes, une coopération étroite de longue date et des liens interpersonnels forts. En tant que partenaires stratégiques de premier plan, le Canada et l'Union européenne partagent une vision similaire dans leur volonté d'assurer une transition numérique responsable, de rendre leur économie plus concurrentielle et de créer des emplois pour la classe moyenne.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré, à Montréal, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l'ère du numérique et commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, pour discuter de sujets d'intérêt commun ainsi que d'enjeux bilatéraux et mondiaux, notamment l'intelligence artificielle, la sécurité économique, les partenariats numériques, la politique de la concurrence, et la recherche et l'innovation.

En avant-midi, ils ont assisté au dévoilement du nouvel ordinateur quantique MonarQ de l'entreprise Anyon, à l'École de technologie supérieure. Le ministre a souligné qu'en continuant à investir dans les personnes de talent, la recherche et l'innovation, le Canada et l'Union européenne pouvaient régler certains des plus grands défis à l'échelle mondiale et bâtir un avenir meilleur, au profit de la collectivité.

Le ministre Champagne et la vice-présidente exécutive Vestager ont également participé à une discussion informelle organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal, durant laquelle ils ont échangé sur la relation étroite entre le Canada et l'Union européenne, les défis continus sur la scène mondiale et nationale, et la collaboration dont peuvent faire preuve le Canada et l'Union européenne afin de mettre en place des marchés équitables et des technologies sûres et responsables.

« Le partenariat étroit qu'entretiennent le Canada et l'Union européenne procure d'énormes avantages mutuels. Au Canada, ce partenariat aide à créer des débouchés pour les entreprises, le milieu de la recherche et l'écosystème de l'innovation. J'ai hâte de renforcer, de concert avec la vice-présidente exécutive Vestager, les liens interpersonnels qui unissent nos pays et de poursuivre les efforts pour mettre en place un marché équitable et responsable, ce qui est d'autant plus nécessaire dans notre monde de plus en plus numérique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Alors que nous évoluons en pleine ère numérique, notre engagement en faveur d'une concurrence équitable et d'un déploiement responsable des technologies est indéfectible. Notre collaboration en matière d'intelligence artificielle et de transformation numérique ne nous permet pas seulement de renforcer nos relations bilatérales dans le domaine du numérique, de la concurrence et de la sécurité économique. Nous faisons également en sorte que ces avancées profitent à tous. »

- La vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l'ère du numérique et commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager

L'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne a donné lieu à de nouveaux débouchés commerciaux considérables pour les entreprises du Canada et de l'Union européenne depuis son entrée en vigueur à titre provisoire en septembre 2017.

Signé en même temps que l'AECG, l'Accord de partenariat stratégique définit un cadre pour la relation unissant le Canada et l'Union européenne sur les plans de la politique, de la politique étrangère et de la sécurité.

Le Partenariat numérique Canada-Union européenne, conclu lors du Sommet Canada-Union européenne tenu en novembre 2023, aidera à relever les nouveaux défis de la transformation numérique touchant la recherche, l'industrie, la société et l'économie dans son ensemble.

