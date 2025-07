Les meilleurs esprits du Canada résoudront les défis de demain

VANCOUVER, BC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Les investissements dans la recherche sont déterminants pour bâtir un Canada fort et prospère au 21e siècle.

Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, ont annoncé l'octroi de plus de 1,3 milliard de dollars en appui à plus de 9 700 chercheurs et projets de recherche à l'échelle du pays.

Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir plus novateur, inclusif et résilient. Les défis mondiaux se complexifient sans cesse, et cet investissement permettra d'outiller la prochaine génération de chercheurs. Ce sont eux qui réaliseront les percées scientifiques et technologiques sur lesquelles le pays se fondera pour répondre à des enjeux dans des sphères fondamentales comme la santé publique, l'intelligence artificielle, les changements climatiques et l'équité sociale.

Le gouvernement investit en appui à la mise au point de traitements qui sauveront des vies, au perfectionnement des technologies propres et à la collecte de données probantes essentielles à l'élaboration de politiques publiques éclairées. Les Canadiens bénéficieront ainsi d'une qualité de vie rehaussée, tandis que le pays consolidera sa position de chef de file mondial en sciences et en innovation.

Le financement est attribué comme suit :

« Ces chercheurs ne font pas qu'imaginer l'avenir : ils le créent. De la préparation aux pandémies aux technologies de pointe, chacun de ces projets correspond à l'engagement du gouvernement du Canada à stimuler l'innovation, à renforcer l'économie et à relever les défis qui comptent le plus aux yeux de la population. Grâce à ce soutien, nous donnons aux chercheurs de talent les moyens de faire du Canada un pays plus résilient, inclusif et concurrentiel sur la scène mondiale. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les travaux de recherche exemplaires soutiennent une santé hors pair. Aujourd'hui, nous investissons dans la formation et le perfectionnement des chercheurs les plus brillants au doctorat et au postdoctorat, dont les travaux mèneront aux percées de demain en santé et dans de nombreux autres domaines. Leurs efforts remarquables feront du Canada un pays plus fort, plus innovateur et plus sain, au profit de l'ensemble de la population. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

Faits en bref

