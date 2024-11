PALO ALTO, CA, le 16 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui une visite à Palo Alto, en Californie, où il a rencontré des dirigeants clés du monde des affaires et de la technologie.

Le ministre a rencontré le PDG et fondateur de Plug and Play, l'un des accélérateurs d'entreprises les plus actifs au monde. Il a également participé à une rencontre avec le PDG et fondateur de Groq, une entreprise spécialisée dans la technologie des puces d'intelligence artificielle.

Le ministre Champagne a aussi rencontré des membres clés du C100, une association sans but lucratif regroupant plus de 400 expatriés canadiens qui font progresser l'entrepreneuriat technologique dans la Silicon Valley.

Au cours de son passage dans la Silicon Valley, le ministre Champagne a visité l'unité d'innovation du département de la Défense des États-Unis, qui vise à accélérer l'adoption de technologies commerciales de pointe au sein des forces militaires américaines.

Le ministre était également conférencier à la réunion du groupe nord-américain de la Commission trilatérale où il a été interviewé lors d'un panel par Michael Duffy, rédacteur en chef des pages d'opinion du Washington Post.

« Cette visite dans la Silicon Valley fait suite au lancement, plus tôt cette semaine, de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle, et fut une excellente occasion de rencontrer des chefs de file et des entrepreneurs du secteur des technologies. À mesure que l'intelligence artificielle et les autres technologies émergentes transforment la sécurité nationale, l'économie et la société en général, le Canada continuera de jouer un rôle central dans le renforcement de la compétitivité à long terme de l'Amérique du Nord. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

