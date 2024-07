MALARTIC, QC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, était de passage en Abitibi-Témiscamingue afin d'inaugurer, en collaboration avec le gouvernement du Canada, la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, ainsi que le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, une nouvelle ressource en santé mentale pour la population de la région.

Exploité par l'organisme Besoin d'aide 24/7, ce nouveau centre d'intervention et d'hébergement de crise, le premier du genre dans la région, offrira du soutien et de l'accompagnement, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, à toutes les personnes qui vivent une crise sociale ou une désorganisation. Ce bâtiment, comportant neuf chambres, dont quatre sont destinées aux personnes en crise, offrira plusieurs services, dont :

du soutien et de l'assistance;

des interventions psychosociales;

un suivi post-hébergement de courte durée;

des références selon les besoins de la personne.

Cette initiative, d'un coût total de plus de 3 millions de dollars, est rendue possible grâce, entre autres, à une contribution de plus de 1,1 million de dollars du gouvernement du Québec, additionnée à un montant de 328 000 $ accordé annuellement pour les services d'aide en santé mentale, et de 980 000 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise de la seconde entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

Cette nouvelle ressource permettra d'améliorer l'accès aux services d'aide en santé mentale et à de l'hébergement temporaire, et de mieux intervenir auprès des personnes ayant un besoin rapide d'intervention psychosociale. Elle contribuera ainsi à l'effort en prévention du suicide, à favoriser le rétablissement des personnes dans leur communauté et à réduire le nombre d'hospitalisations dans la région.

Citations :

« Je suis de fier de l'inauguration de ce centre de crise qui constitue un élément important du Plan d'action interministériel en santé mentale : le déploiement de centres de crise communautaires. C'est un projet qui est très attendu dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et qui vient répondre à un réel besoin dans la communauté alors qu'on a vu dans les dernières années, une nette augmentation de la demande pour des services en santé mentale. Le centre permettra d'améliorer l'accès à une intervention psychosociale 24/7 dans le milieu où se trouve la personne et à de l'hébergement temporaire permettant de réduire les hospitalisations. Sur place, les services seront offerts par une seule équipe, en un même lieu, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le modèle de construction retenu, dans le cadre de ce projet, rappelle davantage une maison ou un hôtel plutôt qu'un centre de traitement hospitalier et témoigne de la volonté de notre gouvernement d'offrir un espace adapté et moderne pour les personnes qui ont besoin d'un moment de répit pour mieux repartir. C'est assurément un milieu qui va contribuer à donner un toit à des personnes qui ont grand besoin de prendre un nouveau départ dans la vie, dans un milieu favorisant la reprise de leur autonomie. Je suis fière de la contribution de notre gouvernement et je salue la participation de nos partenaires à cette initiative concertée. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le centre de crise est très attendu dans notre région qui fait face à une demande importante en matière de services d'aide en santé mentale. Nous recevons déjà plusieurs demandes et c'est aussi l'expression d'une communauté qui veut continuer de trouver des solutions pour mieux accompagner celles et ceux qui ont besoin d'accompagnement. Je veux remercier tous les partenaires ainsi que les différents paliers de gouvernement d'unir leurs efforts pour soutenir cette belle initiative et qui me tient particulièrement à cœur. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, Adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

« L'inauguration de ce centre pour les citoyens et citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue ayant besoin de services en santé mentale est une avancée importante. Ce nouveau centre d'intervention offrira un soutien essentiel à ceux qui traversent des moments difficiles, en leur fournissant un environnement sécuritaire et des services adaptés à leurs besoins. On améliore aujourd'hui grandement l'accès aux soins de santé mentale dans la région en plus de réduire les hospitalisations. Bravo! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

La création de ce centre de crise découle du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 -- S'unir pour un mieux-être collectif (PAISM).

Cette initiative est rendue possible grâce à une contribution de 10 millions $ sur cinq ans du gouvernement du Québec destinée à trois régions ayant identifié des lacunes en matière de services d'hébergement de crise, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie et l'Abitibi-Témiscamingue.

Soulignons que l'Abitibi-Témiscamingue a affiché une augmentation significative du nombre de visites annuelles à l'urgence psychiatrique ces dernières années.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) agira en tant que partenaire et collaborateur auprès de ses principaux partenaires du milieu communautaire de manière à assurer la complémentarité, la continuité de service, la créativité, la transparence et le respect mutuel, leur rapport égalitaire et la reconnaissance des compétences et des responsabilités de chacune et chacun.

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146