Le ministre Boulet invité à assister à une assemblée générale syndicale

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) a invité de vive voix le ministre du Travail, Jean Boulet, à venir assister à une assemblée générale syndicale à l'ajournement de la commission parlementaire.

« Nous avons été surpris de la candeur avec laquelle le ministre du Travail a avoué en commission parlementaire qu'il n'en connaissait peut-être pas assez sur le déroulement des assemblées syndicales », de dire Luc Boissonneault, président du SCFP 1638.

« Monsieur le ministre, nous le réitérons, nous sommes prêts à vous accueillir et à vous faire vivre la réalité d'une assemblée générale, l'instance suprême dans le monde syndical. Vous allez voir à quoi ça ressemble de la démocratie directe! », de renchérir le président syndical.

Les syndiqué(e)s sont estomaqué(e)s d'apprendre que le ministre manque de connaissances au regard des assemblées générales alors qu'il se permet de légiférer pour leur imposer une panoplie de procédures afin de les régir, procédures qui, en grande partie, existent déjà.

« Dites-nous quand vous êtes disponible et nous convoquerons nos membres », de conclure Luc Boissonneault.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815