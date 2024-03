Le gouvernement du Canada annonce un investissement supplémentaire pour soutenir les organismes communautaires qui favorisent l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire

DIEPPE, NB, le 1er mars 2024 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. C'est pourquoi il faut continuer de soutenir les organismes communautaires qui font une différence chaque jour sur le terrain.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé l'octroi de 62,5 millions de dollars sur 5 ans pour bonifier le financement de base pour des organismes communautaires de langue officielle. Cette aide sera accordée à plus de 300 organismes aux quatre coins du Canada. Ce soutien financier additionnel sera accordé à plus de 300 organismes aux quatre coins du Canada dès l'exercice 2023-2024. Il permettra, notamment, ce qui suit :

couvrir l'augmentation du coût de la vie;

faire face aux coûts d'exploitation qui augmentent;

offrir des conditions de travail compétitives à leurs employés;

répondre aux besoins de recrutement et favoriser la rétention d'un personnel qualifié;

accroître les services et les activités à une plus large portion des communautés desservies;

réaliser la fusion de plusieurs petits organismes pour des gains d'efficience

Le ministre Boissonnault a confirmé la nouvelle ce matin pendant son passage au Centre des arts et de la culture de Dieppe, où il a eu l'occasion de rencontrer des organismes communautaires de langue officielle du Nouveau-Brunswick.

Ce financement est accordé dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection- promotion-collaboration, qui a été dévoilé le 26 avril 2023. Il permet au gouvernement du Canada d'appuyer des initiatives qui touchent l'immigration francophone, le développement économique, l'éducation, la justice, la santé, les arts et la culture.

Citations

« Chaque Canadien devrait avoir les outils et les ressources nécessaires pour s'exprimer et être servi dans la langue officielle de son choix. Le financement annoncé aujourd'hui permet à plus de 300 organismes canadiens de renforcer leurs activités communautaires locales pour soutenir les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Je suis heureux de voir le financement record se concrétiser sur le terrain et faire une différence pour les Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« La protection de nos langues officielles est au cœur de notre action chaque jour. Je suis très fière de souligner aujourd'hui une bonification qui va permettre aux organismes, comme ceux ici en Acadie, de poursuivre leur bon travail et de contribuer à la vitalité de nos communautés. Ces investissements font une grande différence chez nous, au Nouveau-Brunswick. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« Nous sommes heureux d'accueillir l'honorable Randy Boissonnault au Nouveau-Brunswick. Les organismes communautaires attendaient la confirmation des fonds annoncés, et nous remercions le gouvernement de cette décision importante et essentielle pour l'épanouissement de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

- Nicole Arseneau Sluyter, présidente, Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 initiatives nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Ce plan d'action est le cinquième plan quinquennal sur les langues officielles en 20 ans. Les 32 initiatives qui le constituent ont été structurées selon 4 piliers. De plus, elles s'inspirent des priorités gouvernementales ainsi que des enjeux exprimés par les communautés du pays lors des Consultations pancanadiennes pour les langues officielles 2022, desquelles découle le Rapport sur les consultations - Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a obtenu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Toutes les provinces et tous les territoires comptent des communautés de langue officielle en situation minoritaire, dont la réalité et les besoins sont tous particuliers. Le Plan d'action vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés d'expression anglaise du Québec.

