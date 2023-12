Plus de 2,1 millions de dollars accordés par PrairiesCan permettront aux entreprises technologiques de l'Alberta d'accélérer la commercialisation de technologies de mobilité et de soins de santé à domicile très demandées.

EDMONTON, AB, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises de technologies de la santé jouent un rôle essentiel dans la mise au point de solutions novatrices qui contribuent à la qualité de vie des Canadiens de tous âges et de toutes capacités. Ces technologies sont essentielles pour permettre à de nombreuses personnes âgées qui préfèrent vieillir à domicile et dans leur communauté de rester en bonne santé, mobiles et actives. Le gouvernement du Canada investit dans des initiatives qui renforcent la capacité du secteur des technologies de la santé de l'Alberta à continuer à commercialiser de nouvelles idées et applications.

Financement de 2 M$ pour soutenir l'innovation dans le secteur de la santé de l'Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 2,1 millions de dollars au profit de la fondation de l'hôpital Glenrose d'Edmonton afin d'accélérer les applications industrielles des technologies de mobilité humaine et de soins de santé à domicile.

Le financement fédéral est destiné au programme de recherche et d'innovation de l'hôpital de réadaptation Glenrose, qui porte principalement sur les applications commerciales de la recherche clinique et aide l'industrie à concevoir des produits, à les valider et à accéder aux installations cliniques. L'investissement permettra à l'hôpital d'acquérir de l'équipement et de mettre en place un centre d'essai pour aider les entreprises du secteur de la santé de l'Alberta à perfectionner des prototypes et des dispositifs comme des fauteuils roulants, des vélos adaptés, des systèmes de surveillance à distance et des technologies portables. L'hôpital établira également un réseau provincial d'entreprises, d'établissements postsecondaires et d'autres organisations afin de renforcer la collaboration dans la mise sur le marché de nouvelles technologies.

En fin de compte, ces innovations peuvent contribuer à transformer la capacité des personnes à vieillir à domicile, à effectuer des tâches quotidiennes, à profiter d'activités récréatives et à rester indépendantes chez elles plus longtemps et avec plus de facilité.

L'investissement annoncé aujourd'hui devrait permettre de créer 35 emplois dans le secteur en pleine expansion de la santé et des technologies médicales en Alberta, d'aider au moins 30 petites et moyennes entreprises et de mobiliser 2 millions de dollars supplémentaires en investissements dans la recherche et le développement au cours des trois prochaines années.

Au financement de PrairiesCan annoncé aujourd'hui s'ajoute le soutien financier de l'industrie et d'autres partenaires à but non lucratif. Cette collaboration est au cœur du Cadre du gouvernement du Canada pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Le Cadre a été lancé hier après des consultations approfondies effectuées avec des intervenants des Prairies, des représentants des provinces et des municipalités ainsi que des partenaires autochtones. Il représente un nouvel engagement en faveur d'une collaboration plus étroite entre les différents ordres du gouvernement et les différents secteurs de l'économie afin de développer une économie durable dans les Prairies grâce à des mesures en phase avec les cinq priorités du Cadre, soit :

le développement de secteurs clés de la région, notamment les ressources naturelles, l'agriculture et la fabrication;

la circulation efficace des marchandises, des personnes et de l'information;

le développement et la mise à contribution de l'électricité propre;

le développement économique communautaire;

la réconciliation économique et la croissance inclusive.

Ce cadre est soutenu par un financement particulier de 100 millions de dollars sur trois ans de PrairiesCan afin d'encourager une plus grande collaboration à l'égard des occasions d'investissement, de mobiliser des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans l'ensemble des Prairies.

Citations

« Notre gouvernement est fier de s'associer à la fondation de l'hôpital Glenrose pour soutenir la mise au point de nouvelles technologies et solutions qui améliorent la qualité de vie des Canadiens et leur permettent de rester en bonne santé, actifs et mobiles à domicile et dans leur communauté. Cette initiative renforcera l'impressionnant secteur des sciences de la vie de l'Alberta, qui est en pleine croissance, en offrant aux entreprises locales davantage de possibilités de commercialiser leurs idées, de créer des emplois et de commercialiser leurs produits sur les marchés mondiaux. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Les entreprises technologiques de l'Alberta possèdent l'expertise, le savoir-faire et le dynamisme nécessaires pour commercialiser de nouvelles applications et transformer l'avenir des soins de santé. L'annonce d'aujourd'hui renforcera leur capacité à affiner et à lancer de nouveaux produits, tout en plaçant notre région et notre province en première ligne pour répondre à la demande mondiale de solutions novatrices en matière de santé et de mobilité. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Nous entrons dans une nouvelle ère de capacités humaines. La technologie évolue à un rythme sans précédent, tout comme notre capacité à utiliser ces avancées technologiques pour libérer le potentiel humain. À la fondation de l'hôpital Glenrose, c'est le cœur de notre objectif. Nous cherchons à favoriser les technologies novatrices et de pointe afin de repenser les capacités humaines et de créer de nouvelles possibilités pour les Albertains. Le soutien de PrairiesCan nous permettra de faire exactement cela. Les innovations qui résulteront de ce partenariat ont la capacité d'avoir un impact à grande échelle, favorisant les percées dans le domaine de la mobilité humaine, soutenant le vieillissement à domicile et établissant une nouvelle norme pour les soins aux patients. »

- Mark Korthuis, président et directeur général, Glenrose Hospital Foundation

« Grâce à cet investissement dans le secteur des technologies de la santé de l'Alberta, le programme de recherche et d'innovation de l'hôpital de réadaptation Glenrose peut tirer parti de l'expertise de nos cliniciens et thérapeutes pour collaborer avec des partenaires de l'industrie à la recherche et à l'essai d'innovations pour les Albertains qui ont besoin d'une réadaptation et d'un soutien tout au long de leur vie. Ensemble, nous avons le potentiel de créer et de commercialiser des solutions technologiques qui amélioreront la qualité de vie des patients au Canada et à l'étranger. »

- Dr Lyle Oberg, président du Conseil d'administration, Alberta Health Services

Faits en bref

Le financement fédéral de 2 198 000 dollars de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), administré par PrairiesCan.

de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), administré par PrairiesCan. Le programme EIR crée, fait croître et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin et favorisent un environnement où les entreprises peuvent innover, croître et être compétitives.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute au financement antérieur de PrairiesCan de plus de 1,8 million de dollars accordé en 2019 pour la fondation de l'hôpital Glenrose afin d'accroître sa capacité de recherche et d'innovation.

La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022.

a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022. L'honorable Dan Vandal , ministre de PrairiesCan, a été désigné en vertu de la Loi pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin d'éclairer l'élaboration d'un cadre qui sera présenté au Parlement un an après la sanction royale de la Loi . Le Cadre a été déposé le 11 décembre 2023.

, ministre de PrairiesCan, a été désigné en vertu de la pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin d'éclairer l'élaboration d'un cadre qui sera présenté au Parlement un an après la sanction royale de la . Le Cadre a été déposé le 11 décembre 2023. Des rapports d'étape seront présentés au Parlement en 2025 et tous les cinq ans par la suite.

