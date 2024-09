Le ministre Boissonnault annonce des investissements fédéraux pour lancer et élargir des expériences touristiques en Alberta

Plus de 4 millions de dollars versés par l'intermédiaire de PrairiesCan aident des petites entreprises, des organisations à but non lucratif et des communautés à faire connaître leurs attractions uniques et à attirer des visiteurs de tout le Canada et du monde entier

EDMONTON, AB, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le secteur touristique de l'Alberta créé des emplois et stimule la croissance économique dans les petites villes, les grands centres, les zones rurales et éloignées, ainsi que dans les communautés autochtones de toute la province. Afin de renforcer cette pierre angulaire de l'économie albertaine, le gouvernement du Canada investit pour aider les exploitants d'entreprises touristiques locaux à saisir de nouvelles occasions de mettre en valeur les attractions et d'attirer davantage de visiteurs.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un financement fédéral de plus de 4 millions de dollars au profit de 19 projets qui font progresser le travail des petites et moyennes entreprises touristiques de l'Alberta.

Les investissements soutiendront des programmes, des activités et des services nouveaux ou améliorés qui augmentent l'accessibilité et prolongent la durée saisonnière d'expériences touristiques uniques. Voici quelques exemples de projets annoncés aujourd'hui :

Explore Edmonton reçoit 500 000 dollars pour mettre en valeur la culture du rodéo, la vie rurale dans les Prairies et les expériences autochtones authentiques, en parallèle avec Farmfair International et le Canadian Finals Rodeo.

reçoit 500 pour mettre en valeur la culture du rodéo, la vie rurale dans les Prairies et les expériences autochtones authentiques, en parallèle avec Farmfair International et le Canadian Finals Rodeo. Le Philip J. Currie Dinosaur Museum de Wembley reçoit 250 000 dollars pour lancer des expériences interactives, installer de nouvelles expositions, organiser un nouvel événement annuel célébrant l'étude des dinosaures et proposer des excursions menées par des Autochtones qui mettent les participants en contact avec des paléontologues.

de reçoit 250 pour lancer des expériences interactives, installer de nouvelles expositions, organiser un nouvel événement annuel célébrant l'étude des dinosaures et proposer des excursions menées par des Autochtones qui mettent les participants en contact avec des paléontologues. Métis Crossing , près de Smoky Lake , reçoit 500 000 dollars pour moderniser des aménagements extérieurs et adapter des activités afin que les personnes de toutes capacités puissent participer aux expériences de tourisme autochtone authentiques proposées aux visiteurs.

, près de , reçoit 500 pour moderniser des aménagements extérieurs et adapter des activités afin que les personnes de toutes capacités puissent participer aux expériences de tourisme autochtone authentiques proposées aux visiteurs. Le Hangar Flight Museum de Calgary reçoit 100 000 dollars pour moderniser des installations et des expositions afin d'en faciliter l'accès aux visiteurs de toutes capacités.

de reçoit 100 pour moderniser des installations et des expositions afin d'en faciliter l'accès aux visiteurs de toutes capacités. Le Badlands Amphitheatre de Drumheller reçoit 500 000 dollars pour moderniser de l'équipement et des installations du Badlands Arts Centre afin que les programmes puissent se dérouler tout au long de l'année.

Le secteur canadien du tourisme est diversifié, créant des possibilités d'emploi inclusives pour les femmes, les personnes racisées, les membres des communautés 2SLGBTQI+, les Autochtones, les jeunes et les nouveaux arrivants. Les projets annoncés aujourd'hui favorisent la réconciliation économique et la croissance des petites entreprises dans le secteur du tourisme en Alberta.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de soutenir plus de 165 emplois et d'obtenir environ 2,8 millions de dollars de financement supplémentaire de la part d'autres ordres de gouvernement et de l'industrie. Cette annonce reflète les principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, un engagement à long terme visant à collaborer avec des partenaires dans l'ensemble des Prairies sur leurs priorités pour saisir de nouvelles occasions de créer des emplois bien rémunérés dans une économie compétitive à l'échelle mondiale.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui consistent à collaborer avec nos partenaires de l'industrie et du gouvernement pour aider les entreprises, les organisations et les communautés autochtones à tirer parti de nouvelles possibilités de croissance économique. Le soutien de notre gouvernement à ces 19 projets permettra à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir les lieux, les espaces et la culture que l'Alberta a à offrir, tout en contribuant à la création d'emplois durables sur lesquels la population albertaine peut compter. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« En Alberta, on trouve certains des plus beaux sites, attractions et lieux du monde. C'est pourquoi nous investissons aujourd'hui plus de 4 millions de dollars dans 19 projets destinés à nos exploitants d'entreprises touristiques locaux, afin de leur donner le financement, la capacité et la confiance dont ils ont besoin pour soutenir de nouvelles activités, de nouveaux programmes et de nouveaux services tout au long de l'année. Ce financement est profitable à notre secteur du tourisme, à l'Alberta et aux nombreux voyageurs qui souhaitent réserver leurs prochaines vacances dans l'Ouest. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Les Prairies canadiennes, avec leurs grands espaces et leurs expériences autochtones uniques, ont tout pour plaire aux touristes. C'est pourquoi nous aidons le tourisme local à se développer et à prospérer par l'entremise du Programme pour la croissance du tourisme. Grâce à ce financement important, les entreprises et les organisations peuvent se développer, créer des emplois et attirer davantage de touristes en Alberta. J'ai hâte de voir les effets qu'il aura dans les années à venir! »

-L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme

« Nous sommes ravis de voir que les entrepreneurs autochtones sont soutenus dans la création de leurs expériences touristiques de rêve grâce à ces investissements de PrairiesCan en Alberta. Des programmes comme celui-ci soutiennent non seulement les propriétaires d'entreprises autochtones, leurs familles et leurs communautés, mais ils positionnent également l'Alberta comme l'un des meilleurs endroits au monde pour le tourisme autochtone, ce qui crée un facteur de différenciation sur le marché et aide la province à se démarquer dans une industrie mondiale hyperconcurrentielle. »

-Shae Bird, directeur général, Indigenous Tourism Alberta

« Explore Edmonton est sincèrement reconnaissant du soutien indéfectible de PrairiesCan, qui est un partenaire solide de l'économie touristique d'Edmonton. Ce financement aura un effet direct sur les prochaines expériences des visiteurs à Edmonton et les améliorera, en soutenant les emplois et les entreprises locales et en nous permettant de présenter au monde entier le meilleur de ce que notre ville a à offrir. Nous avons hâte de voir les retombées directes de ce financement sur la communauté, au moment où nous célébrons l'enthousiasme de la semaine du rodéo et le grand retour du Canadian Finals Rodeo à Edmonton. »

-Traci Bednard, directrice générale, Explore Edmonton

« Métis Crossing a pour objectif de faire connaître notre culture métisse et de la célébrer avec tout le monde, et cet objectif a été renforcé par la volonté commune de PrairiesCan d'assurer l'accessibilité pour tous. Cet investissement renforce notre capacité à faire en sorte que les personnes de différentes capacités puissent profiter de nos expériences authentiques. »

-Juanita Marois, CEO, Métis Crossing

« La Cité Francophone développe ses produits touristiques francophones depuis 2015 et connaît une croissance exponentielle depuis! Grâce au soutien du Fonds pour la croissance du tourisme, nous sommes en mesure de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de Flying Canoë Volant et de créer des expériences uniques de tourisme de projection à 360 degrés qui peuvent être diffusées dans toute l'Alberta. La phase 1 de cette initiative a été extrêmement positive grâce à la participation d'Explore Edmonton, des KDays, de La fête franco-albertaine et de l'édition 2024 du festival Flying Canoë Volant. »

-Daniel Cournoyer, directeur général, La Cité Francophone

Faits en bref

Le financement fédéral destiné à ces 19 projets est accordé dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme, mis en œuvre en Alberta par PrairiesCan.

par PrairiesCan. Le Programme pour la croissance du tourisme de 108 millions de dollars a été annoncé dans le budget de 2023 pour soutenir la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, un plan de croissance, d'investissement et de stabilité à long terme dans l'industrie touristique du Canada .

. PrairiesCan est le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes en offrant des programmes et services qui aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les communautés à se renforcer : son mandat consiste à soutenir la croissance et la diversification de l'économie dans les provinces des Prairies et à faire valoir les intérêts de cette région dans les politiques, les programmes et les projets économiques nationaux.

Document d'information

Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est un élément clé de la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui s'appuie sur les forces inhérentes et les qualités uniques du Canada tout en appliquant une approche pangouvernementale afin de réaliser le plein potentiel de l'industrie touristique. Par l'intermédiaire du PCT, le gouvernement fédéral investit 108 millions de dollars sur trois ans pour aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux afin d'aider plus de visiteurs locaux et internationaux à découvrir tout ce que le Canada à offrir.

Aujourd'hui, Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) annonce l'octroi de 4 029 500 dollars pour 19 projets en Alberta dans le cadre du PCT. Ces investissements devraient permettre de soutenir plus de 165 emplois et d'exploiter des possibilités touristiques dans les communautés. En vertu du PCT, les organisations à but lucratif peuvent demander un financement remboursable, tandis que les organisations à but non lucratif sont admissibles à un financement non remboursable.

Projets annoncés aujourd'hui :

Badlands Amphitheatre (500 000 dollars )

Modernisation des réseaux de services publics, de l'équipement audiovisuel, de la toiture et des installations pour la préparation des repas du Badlands Arts Centre pour soutenir sa programmation tout au long de l'année qui attire les visiteurs dans la région de Drumheller .

Modernisation des réseaux de services publics, de l'équipement audiovisuel, de la toiture et des installations pour la préparation des repas du Badlands Arts Centre pour soutenir sa programmation tout au long de l'année qui attire les visiteurs dans la région de . Calaway Park (447 427 dollars remboursables)

Construction et installation d'une attraction familiale, le Riptide Racer, pour améliorer l'expérience des visiteurs du parc Calaway.

Construction et installation d'une attraction familiale, le Riptide Racer, pour améliorer l'expérience des visiteurs du parc Calaway. Canada Snowboard (150 000 dollars )

Offre d'expériences hivernales en plein air, notamment un concert en plein air, un spectacle de lumières, un village de vendeurs et une rampe de surf des neiges récréative dans le cadre de la Coupe du monde de surf des neiges Big Air Style Experience à Edmonton .

Offre d'expériences hivernales en plein air, notamment un concert en plein air, un spectacle de lumières, un village de vendeurs et une rampe de surf des neiges récréative dans le cadre de la Coupe du monde de surf des neiges Big Air Style Experience à . Explore Edmonton (500 000 dollars )

Élaboration et proposition d'expériences de tourisme culturel et agroalimentaire pour mettre en valeur la culture du rodéo, la vie rurale dans les Prairies et les expériences autochtones authentiques, en parallèle avec Farmfair International et le Canadian Finals Rodeo.

Élaboration et proposition d'expériences de tourisme culturel et agroalimentaire pour mettre en valeur la culture du rodéo, la vie rurale dans les Prairies et les expériences autochtones authentiques, en parallèle avec Farmfair International et le Canadian Finals Rodeo. Fort McMurray Wood Buffalo Economic Development & Tourism (175 995 dollars )

Lancement d'un centre touristique mobile utilisant la réalité virtuelle pour plonger les spectateurs dans les incroyables expériences touristiques offertes dans la région de Wood Buffalo et attirer les visiteurs dans le Nord de l' Alberta .

Lancement d'un centre touristique mobile utilisant la réalité virtuelle pour plonger les spectateurs dans les incroyables expériences touristiques offertes dans la région de Wood Buffalo et attirer les visiteurs dans le l' . Friends Society of the Galt (128 616 dollars )

Modernisation des installations et mise au point de nouvelles expériences pour transformer Fort Whoop-Up - réplique d'un fort original de traite des fourrures à Lethbridge - en une destination touristique ouverte toute l'année.

Modernisation des installations et mise au point de nouvelles expériences pour transformer Fort Whoop-Up - réplique d'un fort original de traite des fourrures à - en une destination touristique ouverte toute l'année. Girth Hitch Guiding (99 999 dollars )

Offre de nouvelles expériences de tourisme actif de plein air et lancement d'un programme de formation de guides de montagne pour les guides touristiques autochtones afin d'augmenter la quantité et la qualité des expériences touristiques autochtones authentiques offertes dans la région de Nordegg .

Offre de nouvelles expériences de tourisme actif de plein air et lancement d'un programme de formation de guides de montagne pour les guides touristiques autochtones afin d'augmenter la quantité et la qualité des expériences touristiques autochtones authentiques offertes dans la région de . Glamp Good (99 999 dollars remboursables)

Construction de deux nouvelles cabanes à ossature en A, d'un réfectoire et d'une salle de douche, et amélioration de l'infrastructure afin d'offrir une expérience de qualité qui attire les visiteurs dans les régions rurales de l' Alberta .

Construction de deux nouvelles cabanes à ossature en A, d'un réfectoire et d'une salle de douche, et amélioration de l'infrastructure afin d'offrir une expérience de qualité qui attire les visiteurs dans les régions rurales de l' . The Hangar Flight Museum (100 000 dollars )

Modernisation des installations et des expositions, notamment un nouveau point d'entrée entièrement accessible, des couloirs élargis, une signalisation bilingue et des sièges, afin d'améliorer l'accès pour les visiteurs de toutes capacités.

Modernisation des installations et des expositions, notamment un nouveau point d'entrée entièrement accessible, des couloirs élargis, une signalisation bilingue et des sièges, afin d'améliorer l'accès pour les visiteurs de toutes capacités. Hideaway Adventure Grounds (96 500 dollars )

Construction d'une douche accessible toute l'année au terrain d'aventure Hideaway, dans l'établissement métis de Kikino.

Construction d'une douche accessible toute l'année au terrain d'aventure Hideaway, dans l'établissement métis de Kikino. Indigenous Edmonton Entertainment Group Association (150 000 dollars )

Planification et organisation de l'Indigenous Experience - le plus grand festival autochtone du Canada qui rassemble des conteurs autochtones et des vendeurs et propose des démonstrations et des offres alimentaires des Premières Nations, des Métis et des Inuits - dans le cadre des K-Days 2024.

Planification et organisation de l'Indigenous Experience - le plus grand festival autochtone du qui rassemble des conteurs autochtones et des vendeurs et propose des démonstrations et des offres alimentaires des Premières Nations, des Métis et des Inuits - dans le cadre des K-Days 2024. La Cité Francophone (250 000 dollars )

Création d'expériences culturelles qui intègrent les récits, la musique et la danse pour diffuser l'histoire des francophones, des Autochtones et des Métis de l' Alberta et présentation de ces expériences lors d'événements organisés dans l'ensemble de la province.

Création d'expériences culturelles qui intègrent les récits, la musique et la danse pour diffuser l'histoire des francophones, des Autochtones et des Métis de l' et présentation de ces expériences lors d'événements organisés dans l'ensemble de la province. Métis Crossing (500 000 dollars )

Modernisation des installations extérieures et adaptation des activités pour permettre aux personnes de toutes capacités de participer dans de meilleures conditions aux expériences touristiques autochtones authentiques proposées à Métis Crossing.

Modernisation des installations extérieures et adaptation des activités pour permettre aux personnes de toutes capacités de participer dans de meilleures conditions aux expériences touristiques autochtones authentiques proposées à Métis Crossing. Painted Warriors (99 999 dollars )

Élaboration et offre d'une expérience touristique autochtone authentique et immersive comprenant des hébergements uniques, des activités d'une grande richesse culturelle et des plats traditionnels dans les régions rurales de l' Alberta .

Élaboration et offre d'une expérience touristique autochtone authentique et immersive comprenant des hébergements uniques, des activités d'une grande richesse culturelle et des plats traditionnels dans les régions rurales de l' . Pearson Lake Outfitters (90 000 dollars )

Modernisation de cabanes et d'un camp dans le Nord de l' Alberta avec de nouveaux équipements afin de créer des logements écologiques adaptés aux amateurs de plein air actifs dans les régions éloignées du Nord de l' Alberta .

Modernisation de cabanes et d'un camp dans le l' avec de nouveaux équipements afin de créer des logements écologiques adaptés aux amateurs de plein air actifs dans les régions éloignées du l' . Philip J. Currie Dinosaur Museum (250 000 dollars )

Lancement d'expériences interactives - notamment la diffusion en direct d'une fouille de crânes de dinosaures, l'installation de nouvelles vitrines, un nouvel événement annuel célébrant l'étude des dinosaures et des excursions menées par des Autochtones qui mettent les participants en contact avec des paléontologues - afin d'attirer des visiteurs dans le Nord de l' Alberta .

Lancement d'expériences interactives - notamment la diffusion en direct d'une fouille de crânes de dinosaures, l'installation de nouvelles vitrines, un nouvel événement annuel célébrant l'étude des dinosaures et des excursions menées par des Autochtones qui mettent les participants en contact avec des paléontologues - afin d'attirer des visiteurs dans le l' . Tourism Calgary (40 965 dollars )

Tenue de quatre expériences touristiques pour mettre en lumière les artistes des territoires du Traité n o 7 et promouvoir la culture autochtone lors du festival Chinook Blast 2024.

Tenue de quatre expériences touristiques pour mettre en lumière les artistes des territoires du Traité n 7 et promouvoir la culture autochtone lors du festival Chinook Blast 2024. UNCEDED: Voices of the Land (100 000 dollars )

Présentation d'une exposition immersive au moyen de documentaires, de sons de tambours traditionnels et de passerelles mises en place dans différents lieux des centres-villes d' Edmonton et de Calgary pour raconter l'histoire des peuples autochtones de l'île de la Tortue.

Présentation d'une exposition immersive au moyen de documentaires, de sons de tambours traditionnels et de passerelles mises en place dans différents lieux des centres-villes d' et de pour raconter l'histoire des peuples autochtones de l'île de la Tortue. Yamnuska Wolfdog Sanctuary (250 000 dollars )

Aménagement de nouveaux sentiers et d'une aire intérieure de fréquentation diurne dotée d'une scène et de sièges afin de renforcer l'accessibilité, la capacité et la saisonnalité des expériences d'écotourisme offertes dans le seul et unique sanctuaire de chiens-loups du Canada , près de Cochrane .

