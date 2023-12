Plus de 8,8 millions de dollars accordés par PrairiesCan aideront les jeunes et les Canadiens sous-représentés à accéder à de nouvelles possibilités de carrière dans divers secteurs.

EDMONTON, AB, le 18 déc. 2023 /CNW/ - L'Alberta abrite la population la plus jeune du Canada et compte le plus grand nombre de personnes qui s'y installent en provenance d'autres provinces. La culture entrepreneuriale en plein essor de l'Alberta créant une demande importante de travailleurs qualifiés dans divers secteurs de l'économie, le gouvernement du Canada effectue des investissements pour aider à répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises tout en aidant les jeunes et les Canadiens sous-représentés à tirer parti de nouvelles possibilités de carrière.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 8,8 millions de dollars au profit de 11 entreprises pour qu'elles offrent une formation de qualité qui préparera mieux les jeunes et les groupes sous-représentés de l'Alberta à relever les défis de demain et à innover dans un large éventail d'industries.

La formation portera principalement sur des domaines à forte croissance qui continuent d'avoir des besoins actuels et futurs en matière de main-d'œuvre, notamment le développement économique des Autochtones, l'agriculture à valeur ajoutée, la science des données et la technologie numérique, ainsi que les ventes techniques et le marketing. Voici quelques exemples d'organisations et de projets bénéficiant d'un soutien :

Technology Alberta reçoit plus de 2,3 millions de dollars pour élaborer et mettre en œuvre la deuxième phase de son programme de placement First Industrial Research, Science or Technology (FIRST) qui vise à aider les étudiants de niveau postsecondaire et les jeunes diplômés à trouver des possibilités de carrière dans les entreprises technologiques de l'Alberta.





L' Alberta Chambers of Commerce reçoit plus de 765 000 dollars pour faciliter l'harmonisation et la coordination entre les établissements d'enseignement postsecondaire de l'Alberta et le monde des affaires, notamment en recueillant et en diffusant des informations sur le marché du travail, en amenant les employeurs et les étudiants à développer l'apprentissage intégré au travail et en évaluant les besoins d'un portail en ligne commun pour mettre en relation les employeurs et les étudiants à l'aide d'un point d'accès unique.





Le Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) reçoit plus de 308 000 dollars pour créer et mettre en œuvre son programme Blue Book afin de donner aux étudiants la possibilité de faire passer une entreprise de l'idée au lancement.





Le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA) reçoit plus de 184 000 dollars pour créer et mettre en œuvre un programme d'encadrement à l'intention des jeunes agents de développement économique, entrepreneurs et propriétaires d'entreprises autochtones.





reçoit plus de 184 000 dollars pour créer et mettre en œuvre un programme d'encadrement à l'intention des jeunes agents de développement économique, entrepreneurs et propriétaires d'entreprises autochtones. Young Agrarians reçoit plus d'un million de dollars pour développer son programme Grow-A-Farmer afin d'offrir des programmes spécialisés d'entrepreneuriat agricole, des stages à la ferme ainsi que du mentorat et de renforcer les capacités dans le but d'améliorer l'état de préparation des entreprises et l'adoption des technologies pour les entrepreneurs agricoles dans les Prairies.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient contribuer à soutenir au total plus de 1 600 emplois et environ 4 500 occasions de formation. Le financement fédéral provient de trois programmes administrés par PrairiesCan en Alberta : le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC), le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) et le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR).

À chacun des investissements de PrairiesCan réalisés aujourd'hui s'ajoute le soutien financier de différents ordres de gouvernement, de partenaires du secteur privé et d'autres organismes à but non lucratif. Cette collaboration est au cœur du nouveau Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada. Le Cadre a été lancé aujourd'hui à la suite de vastes consultations avec des intervenants des Prairies. Il s'agit d'un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté. PrairiesCan consacrera 100 millions de dollars sur trois ans pour attirer de nouveaux investissements et soutenir des projets qui concordent avec les cinq priorités qui sont ressorties des consultations, soit :

le développement de secteurs clés de la région, notamment les ressources naturelles, l'agriculture et la fabrication;

la circulation efficace des marchandises, des personnes et de l'information;

le développement et la mise à contribution de l'électricité propre;

le développement économique communautaire;

la réconciliation économique et la croissance inclusive.

Ce cadre vise à encourager une plus grande collaboration à l'égard des possibilités d'investissement, à obtenir des fonds supplémentaires et à attirer de nouveaux investissements dans l'ensemble des Prairies.

« Notre gouvernement effectue des investissements pour aider les petites et moyennes entreprises des Prairies à trouver et à maintenir en poste les travailleurs qualifiés dont elles ont besoin pour croître et rester compétitives à l'échelle mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui sont à la fois la bonne chose à faire et la chose intelligente à faire, au profit de notre économie ainsi que des jeunes et des Canadiens sous-représentés qui peuvent maintenant avoir accès à une formation professionnelle vitale qui mène à des carrières gratifiantes faisant l'objet d'une forte demande. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Les petites entreprises représentent 98 % des petites entreprises canadiennes et fournissent de bons emplois aux travailleurs de toute l'Alberta. Qu'il s'agisse de soutenir les agriculteurs en herbe désireux d'adopter de nouvelles technologies ou de collaborer avec les jeunes autochtones qui ont une idée novatrice, l'annonce d'aujourd'hui met la formation professionnelle et les possibilités d'éducation à la portée de tous et contribue à créer une main-d'œuvre inclusive, résiliente et durable pour l'Alberta. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Les industries de l'Alberta sont en plein essor, ce qui signifie que les employeurs sont à la recherche de travailleurs plus qualifiés et plus talentueux pour maintenir la croissance de leurs entreprises. Les possibilités d'apprentissage intégré au travail sont un excellent moyen de préparer les étudiants à la main-d'œuvre; elles donnent aux apprenants les compétences demandées sur le marché du travail dont ils ont besoin pour entamer une carrière réussie lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, ici même en Alberta. Je félicite le NAIT et nos établissements d'enseignement postsecondaire pour leur détermination à établir des partenariats avec l'industrie et à offrir davantage de possibilités d'apprentissage intégré au travail qui profiteront à tous les Albertains au cours des années à venir. »

- L'honorable Rajan Sawhney, ministre de l'Enseignement supérieur, gouvernement de l'Alberta

« À Technology Alberta, nous sommes heureux de faire partie de l'écosystème d'innovation de l'Alberta qui, en collaboration, soutient la croissance des petites et moyennes entreprises technologiques de l'Alberta et les aide à répondre à l'un de leurs trois principaux besoins déclarés : l'accès aux talents. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui par l'intermédiaire de PrairiesCan, ainsi que le soutien de plusieurs ministères du gouvernement de l'Alberta et de la communauté exceptionnelle d'entrepreneurs technologiques de la province, ont permis à Technology Alberta de réaliser 750 placements professionnels pour les étudiants postsecondaires et les nouveaux diplômés de l'Alberta, contribuant ainsi à la croissance des entreprises technologiques de l'Alberta tout en créant des emplois dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la visualisation des données, l'innovation sociale et bien d'autres encore. »

- Gail J. Powley, Ing. - présidente, Technology Alberta

« Le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA) renforce la capacité de développement économique des communautés autochtones en se concentrant sur le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, à savoir la jeunesse autochtone. Nouer le dialogue avec les jeunes n'a pas seulement un impact sur eux personnellement, mais crée également des changements positifs incroyables dans leurs communautés. Le CAADA est fier de s'associer à PrairiesCan pour mettre sur pied le Indigenous Coaching Program et l'Economic Development Youth Summit. Ces deux programmes fonctionnent en tandem pour enseigner aux jeunes autochtones et les inspirer à poursuivre des carrières dans le domaine du développement économique, de la création d'entreprises et de l'entrepreneuriat. Ces programmes ne seraient pas possibles sans le partenariat de PrairiesCan. »

- Ray Wanuch, directeur général, Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA)

« La croissance économique régionale et l'innovation requièrent un type de talent particulier, adapté à l'avenir. Il faut des personnes aux compétences approfondies qui peuvent être aussi agiles que doivent l'être les entreprises avec lesquelles elles travaillent. En outre, les entreprises doivent être en mesure de trouver ces talents, rapidement, afin de pouvoir profiter des possibilités de croissance. Grâce à ce financement, InceptionU travaillera directement avec les entreprises des Prairies pour développer et jumeler les talents, afin que ces entreprises prospèrent. »

- Margo Purcell, directrice générale et cofondatrice, InceptionU

« En tant que coprésidente du groupe de travail sur le développement des talents, je suis ravie de voir notre vision prendre forme grâce aux partenariats stratégiques et au soutien financier de PrairiesCan, d'Alberta Jobs, Economy & Trade et de Mitacs. Notre objectif principal est de favoriser une solide culture de participation, d'harmonisation et de coordination entre les établissements d'enseignement postsecondaire de l'Alberta et le monde des affaires. Ce partenariat unique au Canada entre les groupes de travail sur les talents est une solution conçue par l'Alberta pour positionner la province en vue d'une croissance à long terme. Nous nous réjouissons à l'idée d'étendre l'impact de notre projet dans la poursuite de notre vision, pour que l'Alberta devienne le chef de file de l'Amérique du Nord dans l'harmonisation de la formation postsecondaire avec les besoins actuels et futurs du monde des affaires de l'Alberta. »

- Shauna Feth, présidente et directrice générale, Alberta Chambers of Commerce

Le financement de PrairiesCan au profit de onze organisations albertaines provient de son programme Développement économique et diversification des collectivités, du Fonds pour l'emploi et la croissance et du programme Écosystèmes d'innovation régionaux.

Le programme Développement économique et diversification des collectivités vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification économiques des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance fournit à des entreprises et à des organisations des prêts sans intérêt ou des financements non remboursables pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à se préparer à la croissance, à renforcer la résilience, à améliorer la compétitivité et à créer des emplois.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux crée, fait croître et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin et favorisent un environnement où les entreprises peuvent innover, croître et être compétitives.

La Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies , fondée sur le projet de loi d'initiative parlementaire C-235 de feu l'honorable Jim Carr , a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022.

, fondée sur le projet de loi d'initiative parlementaire C-235 de feu l'honorable , a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022. L'honorable Dan Vandal , ministre de PrairiesCan, a été nommé en vertu de la Loi pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin d'éclairer l'élaboration d'un cadre qui sera présenté au Parlement un an après la sanction royale de la Loi . Le cadre a été déposé le 8 décembre 2023.

, ministre de PrairiesCan, a été nommé en vertu de la pour mener de vastes consultations dans les Prairies afin d'éclairer l'élaboration d'un cadre qui sera présenté au Parlement un an après la sanction royale de la . Le cadre a été déposé le 8 décembre 2023. Des rapports d'étape seront présentés au Parlement en 2025 et tous les cinq ans par la suite, conformément à la Loi.

Document d'information : Le ministre Boissonnault annonce des investissements fédéraux au profit de l'apprentissage inclusif et du perfectionnement des compétences en Alberta

PrairiesCan investit plus de 8,8 millions de dollars au profit de 11 projets réalisés en Alberta dans le cadre de plusieurs programmes fédéraux, dont le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC), le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) et le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR). Ces investissements devraient soutenir plus de 1 600 emplois et environ 4 500 occasions de formation.

Le financement total de PrairiesCan, qui s'élève à 8 807 705 dollars pour ces 11 organisations albertaines, permet d'apporter des mesures de soutien inclusive à l'apprentissage des jeunes et de perfectionner les compétences des groupes sous-représentés, tels que les entrepreneurs autochtones, les nouveaux arrivants et les femmes.

Programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) - 1 534 324 $

Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui le soutien du programme DEDC à deux organisations :

Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA) (184 324 $)

Créer un programme d'encadrement à l'intention des jeunes agents de développement économique, entrepreneurs et propriétaires d'entreprises autochtones.





Créer un programme d'encadrement à l'intention des jeunes agents de développement économique, entrepreneurs et propriétaires d'entreprises autochtones. Momentum (1 350 000 $)

Étendre les programmes existants de développement de jeunes entreprises, y compris ceux liés aux entreprises sociales, et améliorer l'accès à ces programmes pour les groupes sous-représentés dans la région de Calgary .

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - 2 758 117 $

Le FEC est un programme fédéral de 700 millions de dollars qui soutient la création d'emplois régionaux et positionne les économies locales pour une croissance à long terme. Le Fonds fournit à des entreprises et à des organisations des prêts sans intérêt ou des financements non remboursables pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à se préparer à la croissance, à renforcer la résilience, à améliorer la compétitivité et à créer des emplois. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui le soutien du FEC à deux organisations :

Community Futures Entre-Corp (407 050 $)

Élaborer le programme Workforce Initiative South East (WISE) pour aider les travailleurs sous-représentés, notamment les jeunes, les femmes et les néo-Canadiens, à réintégrer le marché du travail et à trouver de meilleures perspectives de carrière dans les secteurs de croissance et les industries émergentes dans le Sud-Est de l'Alberta.

Technology Alberta (2 351 067 $)

Élaborer et mettre en œuvre la phase II du programme de placement First Industrial Research , Science or Technology ( FIRST ).

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - 4 515 264 $

Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin. Par l'entremise du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale. Le programme RIE favorise également la croissance inclusive en aidant les groupes sous-représentés à participer plus pleinement à l'économie d'innovation. PrairiesCan a annoncé aujourd'hui le soutien du programme EIR à sept organisations:

The A100 (constituée en société sous le nom d'Alberta 100 Tech Entrepreneurs Inc.) (150 000 $)

Mettre au point un programme et une plateforme de formation afin de cultiver les talents en vente technique pour la croissance des petites et moyennes entreprises en Alberta. Le nouveau financement repose sur le financement précédemment annoncé de 236 500 $ de PrairiesCan au profit du programme.

Alberta Chambers of Commerce (765 632 $)

Améliorer les résultats sur le marché du travail et soutenir la reprise économique en facilitant et en coordonnant les activités des établissements d'enseignement postsecondaire de l'Alberta.

Cybera Inc. (700 000 $)

Développer les talents en science des données pour les petites et moyennes entreprises de l'Alberta grâce au mentorat et à l'apprentissage intégré au travail qui donnera aux scientifiques des données en herbe une expérience appliquée à l'industrie et une formation pratique.

InceptionU (1 200 000 $)

Élaborer et mettre en œuvre un programme pour les talents en transition technologique qui donne aux petites et moyennes entreprises accès à une main-d'œuvre qualifiée afin d'accélérer la croissance du secteur des technologies numériques de l'Alberta.





Élaborer et mettre en œuvre un programme pour les talents en transition technologique qui donne aux petites et moyennes entreprises accès à une main-d'œuvre qualifiée afin d'accélérer la croissance du secteur des technologies numériques de l'Alberta. Mindfuel Foundation (363 606 $)

Soutenir un projet pilote de formation en entrepreneuriat à un stade précoce qui réunira de jeunes talents prometteurs avec les premiers appuis et mentors de l'écosystème. Ce nouveau financement s'ajoute au financement de 229 625 dollars déjà annoncé par PrairiesCan pour ce projet.

Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) (308 026 $)

Créer et mettre en œuvre le programme Blue Book afin de donner aux étudiants la possibilité de faire passer une entreprise de l'idée au lancement.

Young Agrarians (1 028 000 $)

Développer le programme Grow-A-Farmer afin d'offrir des programmes spécialisés d'entrepreneuriat agricole, des stages à la ferme ainsi que du mentorat et de renforcer les capacités de l'écosystème dans le but d'améliorer l'état de préparation des entreprises et l'adoption des technologies pour les entrepreneurs agricoles dans les Prairies.

