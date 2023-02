Le financement de PrairiesCan, qui s'élève à plus de 17,8 millions de dollars, sera accordé à 50 organisations pour leur permettre d'améliorer les expériences, les événements et les attractions touristiques en Alberta et d'en créer de nouveaux

EDMONTON, AB, le 27 févr. 2023 /CNW/ - L'Alberta regorge de paysages naturels remarquables, de collectivités dynamiques et de conteurs passionnés qui attirent des visiteurs de partout au Canada et du monde entier. L'industrie du tourisme est un important moteur économique partout en Alberta, car elle soutient des entreprises et des emplois de grande qualité. Les exploitants d'entreprises touristiques et les collectivités continuent d'accueillir plus de visiteurs, et le gouvernement du Canada effectue des investissements importants pour améliorer les expériences et à en créer de nouvelles pour attirer les visiteurs régionaux, nationaux et internationaux.

Le ministre Boissonnault annonce des investissements dans l’économie touristique de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 17,8 millions de dollars pour 50 projets axés sur le tourisme en Alberta. Cet investissement fédéral attirera davantage de personnes à explorer les destinations albertaines, générant des retombées économiques pour les collectivités à la grandeur de la province.

Le financement soutiendra un large éventail d'initiatives destinées aux collectivités, aux attractions, aux entreprises d'accueil, aux musées et aux événements. Voici quelques-uns des projets et des expériences uniques qui recevront un financement de PrairiesCan :

Travel Alberta reçoit 3,25 millions de dollars pour créer des plans régionaux de développement des destinations visant à augmenter le nombre de visites dans diverses destinations touristiques en Alberta qui ont la capacité d'accueillir plus de visiteurs.

reçoit 3,25 millions de dollars pour créer des plans régionaux de développement des destinations visant à augmenter le nombre de visites dans diverses destinations touristiques en qui ont la capacité d'accueillir plus de visiteurs. Métis Crossing , à Smoky Lake , reçoit 1,45 million de dollars pour ajouter des dômes d'observation du ciel qui complètent les programmes autochtones et donnent plus de choix aux visiteurs qui souhaitent passer la nuit dans la première grande destination d'interprétation culturelle métisse de l' Alberta .

, à , reçoit 1,45 million de dollars pour ajouter des dômes d'observation du ciel qui complètent les programmes autochtones et donnent plus de choix aux visiteurs qui souhaitent passer la nuit dans la première grande destination d'interprétation culturelle métisse de l' . Le TELUS World of Science d' Edmonton reçoit 2 millions de dollars pour ajouter de nouvelles expositions consacrées à la santé humaine et à l'Arctique, améliorer les espaces de programmation autochtone, intégrer un nouvel équipement de projection dans le planétarium Queen Elizabeth II et apporter d'autres améliorations.

reçoit 2 millions de dollars pour ajouter de nouvelles expositions consacrées à la santé humaine et à l'Arctique, améliorer les espaces de programmation autochtone, intégrer un nouvel équipement de projection dans le planétarium et apporter d'autres améliorations. Le Centre national de musique de Calgary reçoit 1 million de dollars pour accueillir des productions musicales, des conférences et des expositions interactives qui attirent des visiteurs au Studio Bell, dans le centre-ville.

de reçoit 1 million de dollars pour accueillir des productions musicales, des conférences et des expositions interactives qui attirent des visiteurs au Studio Bell, dans le centre-ville. L'Alberta Small Brewers Association reçoit 525 000 $ pour aménager l'Alberta Ale Trail, un réseau de visite autoguidée qui permettra de mieux connaître les brasseries des régions urbaines et rurales de l' Alberta et d'augmenter le nombre de visiteurs.

reçoit 525 000 $ pour aménager l'Alberta Ale Trail, un réseau de visite autoguidée qui permettra de mieux connaître les brasseries des régions urbaines et rurales de l' et d'augmenter le nombre de visiteurs. La Ville de Sylvan Lake reçoit 297 000 $ pour élaborer un plan décennal de gestion des destinations qui aidera la collectivité et les entreprises locales à développer de manière durable le tourisme à l'année.

Le financement de ces projets est accordé par PrairiesCan dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme et devrait contribuer à soutenir plus de 2 800 emplois dans la province.

Citations

« Une industrie du tourisme solide crée des occasions sur le plan économique et de l'emploi dans les collectivités d'un bout à l'autre de l'Alberta. Notre gouvernement investit dans les exploitants d'entreprises touristiques et les attractions touristiques en croissance pour leur permettre de continuer de faire découvrir la beauté naturelle, la riche culture et les expériences uniques que l'Alberta a à offrir aux visiteurs de partout dans le monde. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'annonce d'aujourd'hui est une autre bonne nouvelle pour le secteur du tourisme de l'Alberta. Ce nouveau financement vient s'ajouter aux investissements importants que le gouvernement de l'Alberta a déjà faits pour soutenir la reprise, la croissance et la prospérité à long terme de notre économie touristique. Le tourisme génère des emplois pour les Albertains et des possibilités économiques dans toute la province. Le soutien de tous les ordres de gouvernement est essentiel pour assurer la réussite future dans ce domaine. »

-L'honorable Todd Loewen, ministère des Forêts, des Parcs et du Tourisme, gouvernement de l'Alberta

« Il est très encourageant d'apprendre les investissements importants de PrairiesCan dans l'industrie touristique de la région d'Edmonton. La région d'Edmonton possède un paysage culturel, naturel et récréatif diversifié et distinctif qui en fait une destination optimale pour les touristes, et ce financement aidera la région à atteindre son plein potentiel sur le plan de la reprise économique postpandémique. Je me réjouis à l'idée d'accueillir davantage de touristes dans la région d'Edmonton, d'amplifier les possibilités incroyables que notre région a à offrir et de continuer à diversifier notre économie de manière durable et dynamique en collaboration avec PrairiesCan et nos partenaires gouvernementaux. »

-Amarjeet Sohi, maire, Ville d'Edmonton

« Ce co-investissement nous aidera à accroître la quantité et la qualité des destinations touristiques uniques dans la province, de sorte que tous les Albertains puissent profiter des avantages économiques, sociaux et culturels d'une économie touristique robuste. »

-David Goldstein, directeur général, Travel Alberta

« En tant que destination touristique autochtone, Métis Crossing offre à ses clients une expérience de voyage vraiment distinctive qui non seulement propose une variété d'hébergements uniques et d'offres culinaires autochtones, mais qui résonne aussi avec notre peuple en reflétant notre histoire et les expériences de nos ancêtres. Le lien du peuple métis avec la terre et le ciel est au cœur de nos expériences vécues. Nos nouveaux dômes d'observation du ciel nous aideront à continuer de faire connaître cette histoire et l'expérience des Métis à un public mondial. Métis Crossing remercie le gouvernement du Canada pour son soutien alors que nous continuons à nous développer en tant que destination autochtone. »

-Juanita Marois, directrice générale, Métis Crossing

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de recevoir le soutien du gouvernement fédéral et de PrairiesCan. Ce financement nous a permis de créer de nouveaux espaces exceptionnels à explorer. Il permettra d'accroître à la fois les programmes autochtones et ceux axés sur les sciences qui amèneront des visiteurs de partout au Canada et de l'étranger à découvrir le Centre des sciences d'Edmonton. »

-Alan Nursall, président-directeur général, TELUS World of Science - Edmonton

Faits en bref

Le Fonds d'aide au tourisme aide les organisations du secteur du tourisme à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer à recevoir des voyageurs au Canada .

. Avec un budget de 500 millions de dollars sur deux ans, dont 50 millions de dollars consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars qui appuieront des mesures nationales, ce fonds fait du Canada une destination de choix pour les voyageurs du Canada et de l'étranger.

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit 17 828 956 $ dans le cadre de 50 projets visant à développer l'économie touristique de l'Alberta et à attirer plus de visiteurs dans la province pour générer des retombées économiques pour les entreprises et les collectivités.

Les investissements sont effectués dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT), administré par PrairiesCan dans les provinces des Prairies. Le FAT est un programme de 500 millions de dollars visant à soutenir le secteur du tourisme au Canada :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;

en aidant le secteur du tourisme à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Projets annoncés aujourd'hui :

L'Aero-Space Museum Association de Calgary (316 706 $)

Mettre à jour l'infrastructure existante afin d'améliorer l'accessibilité et d'augmenter l'espace d'exposition au Hanger Flight Museum et au Panthéon de l'Aviation du Canada . ( Calgary )

Festivals de la bière en Alberta (33 767 $)

Permettre l'organisation d'un festival en plein air d'une semaine, en toute sécurité, célébrant la nourriture et la bière au cœur du centre-ville de Banff (décembre 2021). ( Banff )

Alberta Small Brewers Association (525 000 $)

Collaborer avec les brasseries albertaines et les intervenants du secteur du tourisme afin de créer et de promouvoir un réseau de visites autoguidées de l'Alberta Ale Trail qui fera mieux connaître les brasseries locales de l' Alberta . ( Calgary )

Première Nation d'Alexander (387 500 $)

Élaborer un plan de villégiature touristique qui renforce la réputation de la Première Nation d'Alexander en tant que destination touristique et qui offre des possibilités d'affaires aux membres de la bande. (Rivière Qui Barre )

Anderseed Farms ( 99 975 $ )

Lancer de nouvelles activités, notamment des expériences de jardinage et des programmes autochtones, pour attirer les visiteurs aux Prairie Gardens et à l'Adventure Farm pendant les saisons d'été et d'hiver. ( Bon Accord )





Lancer de nouvelles activités, notamment des expériences de jardinage et des programmes autochtones, pour attirer les visiteurs aux Prairie Gardens l'Adventure Farm Banff & Lake Louise Tourism ( 600 000 $ )

Élaborer un plan de destination touristique et créer un outil numérique de planification de voyage qui permet aux visiteurs de trouver plus facilement des événements, des attractions et des entreprises dans les régions de Banff et de Lake Louise . ( Banff )





Élaborer un plan de destination touristique et créer un outil numérique de planification de voyage qui permet aux visiteurs de trouver plus facilement des événements, des attractions et des entreprises dans les régions de et de . ( ) Parc historique Blackfoot Crossing (434 595 $)

Créer un nouvel espace de rassemblement pour les Aînés et améliorer les sentiers pour accroître l'accessibilité des expériences au parc historique Blackfoot Crossing . ( Siksika )

Bridgeland Distillery (77 740 $)

Améliorer l'expérience des visiteurs et les possibilités d'apprentissage à la Bridgeland Distillery en améliorant les affichages, la signalisation, les salles de dégustation, les visites et les expériences numériques qui montrent le processus de distillation. ( Calgary )

Parc Calaway (500 000 $)

Moderniser l'infrastructure du parc avec une entrée rénovée, une nouvelle signalisation, des services améliorés et des fonctionnalités actualisées du Web et des applications pour améliorer l'expérience des visiteurs du parc Calaway . ( Calgary )

Centre Communautaire d' Edmonton (380 250 $)

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de tourisme francophone et offrir une programmation francophone lors d'événements dans la région d' Edmonton . ( Edmonton )

Chinatown and Area Business Association (45 000 $)

Installer d'authentiques lanternes chinoises dans les espaces publics du quartier chinois d' Edmonton et promouvoir les événements culturels qui s'y déroulent. ( Edmonton )

Do North Events (382 545 $)

Accueillir le premier événement de la Professional Triathletes Organization ( PTO ) Tour et le premier PTO Canadian Open à Edmonton . ( July 2022). ( Edmonton )

Edmonton Heritage Festival Association (83 585 $)

Organiser la World Music Week 2022, un événement musical en plein air de quatre jours à Edmonton . ( Edmonton )

Edmonton Space and Science Foundation ( 2 000 000 $ )

Moderniser l'infrastructure du TELUS World of Science - Edmonton en ajoutant de nouvelles expositions consacrées à la santé humaine et à l'Arctique, en améliorant les espaces de programmation autochtone, en intégrant un nouvel équipement de projection dans le planétarium Queen Elizabeth II , en modernisant la boutique de souvenirs, en améliorant l'éclairage et en mettant en place un nouveau système de billetterie. ( Edmonton )





Moderniser l'infrastructure du TELUS World of Elk Island Retreat ( 99 999 $ )

Accroître l'hébergement sur place avec de nouveaux dômes de camping de luxe et ajouter un nouvel espace entièrement équipé pour faciliter la programmation et les événements axés sur la nature. ( Fort Saskatchewan )





Accroître l'hébergement sur place avec de nouveaux dômes de camping de luxe et ajouter un nouvel espace entièrement équipé pour faciliter la programmation et les événements axés sur la nature. ( ) Explore Edmonton Corporation (891 320 $)

Offrir un programme de relance du tourisme qui comprend une série de concerts d'hiver et permet aux entreprises de la région d' Edmonton d'accéder à une formation et à des outils qui les aident à améliorer et à promouvoir leurs expériences uniques auprès des visiteurs. ( Edmonton )

Fallentimber Meadery (99 999 $)

Construire une nouvelle salle de dégustation, un patio et des sentiers de randonnée pour augmenter la capacité et prolonger la saison d'exploitation pour les visites des installations et les dégustations de produits. ( Water Valley )

Food Bike Tour (99 999 $)

Développer et commercialiser des circuits alimentaires à vélo électrique et à pied à Banff , Calgary , Canmore et Edmonton . ( Edmonton )

Forage & Farm / Stone Wood and Steel (99 999 $)

Améliorer les installations de forge et d'accueil et lancer une plateforme de vente en ligne modernisée pour améliorer l'expérience des visiteurs. (Millarville )

Girth Hitch Guiding (42 563 $)

Élaborer et proposer de nouvelles expériences d'escalade en plein air, en été et en hiver, afin d'offrir une expérience unique aux visiteurs de la région de Nordegg . ( Nordegg )





Élaborer et proposer de nouvelles expériences d'escalade en plein air, en été et en hiver, afin d'offrir une expérience unique aux visiteurs de la région de Glamping Resorts ( 99 999 $)

Établir de nouveaux hébergements de type dôme pour le camping de luxe dans le parc provincial Castle. ( Pincher Creek )





Établir de nouveaux hébergements de type dôme pour le camping de luxe dans le parc provincial Castle. ( ) Go East Regional Tourism Organization (52 688 $)

Lancer le jeu d'aventure Roadtrip 2023 et offrir des séances de formation en tourisme afin d'accroître la sensibilisation et la fréquentation des attractions, des expériences et des événements dans le centre-est de l' Alberta . ( Vegreville )





Lancer le jeu d'aventure Roadtrip Grizzly Regional Economic Alliance Society (140 000 $)

Élaborer un plan de destination touristique, offrir une formation aux exploitants touristiques et mettre à jour le contenu du site Web afin de mieux faire connaître le centre-nord de l' Alberta et d'accroître le nombre de visiteurs. ( Mayerthorpe )





Élaborer un plan de destination touristique, offrir une formation aux exploitants touristiques et mettre à jour le contenu du site Web afin de mieux faire connaître le centre-nord de l' et d'accroître le nombre de visiteurs. ( Hinton & District Chamber of Commerce (65 000 $)

Créer un plan de destination touristique qui offre une vision stratégique pour une croissance durable du tourisme dans la région de Hinton . ( Hinton )





Créer un plan de destination touristique qui offre une vision stratégique pour une croissance durable du tourisme dans la région de Mahikan Trails (99 895 $)

Rénover un espace d'atelier de médecine et installer de nouvelles cabanes pour faciliter les ateliers de plusieurs jours et les expériences autochtones immersives tout au long de l'année. ( Sundre )





Rénover un espace d'atelier de médecine et installer de nouvelles cabanes pour faciliter les ateliers de plusieurs jours et les expériences autochtones immersives Métis Crossing (1 450 000 $)

Ajouter 10 dômes d'observation du ciel ouverts toute l'année qui permettent aux visiteurs de profiter confortablement des expériences du ciel nocturne à thème autochtone offertes à Métis Crossing . ( Smoky Lake )

Moose Mountain Ventures (33 875 $)

Créer de nouvelles expériences touristiques hivernales, notamment des promenades en traîneau tiré par des chevaux et des possibilités de patinage sur glace, afin d'augmenter le nombre de visiteurs hivernaux dans la région de Bragg Creek . ( Bragg Creek )

National Music Centre (1 000 000 $)

Accueillir des productions musicales, des conférences et des expositions interactives qui attirent les visiteurs au Studio Bell du National Music Centre, au cœur du centre-ville de Calgary . ( Calgary )

The Old School Cheesery ( 99 999 $ )

Améliorer le matériel d'interprétation, les équipements d'exposition et les installations pour mettre en valeur la fabrication artisanale du fromage et améliorer l'expérience des visiteurs. (Vermillion )





Améliorer le matériel d'interprétation, les équipements d'exposition et les installations pour mettre en valeur la fabrication artisanale du fromage et améliorer l'expérience des visiteurs. (Vermillion Pine Creek Retreat (97 920 $)

Terminer le développement du Pine Creek Retreat Center , y compris les abris de camping et le développement du site Web, afin d'offrir aux visiteurs des expériences uniques le long de la rivière Saskatchewan Nord, près de Victoria Settlement . ( Smoky Lake )





Terminer le développement du Pine Creek Retreat Center Victoria Settlement Pine Bungalows (1 000 000 $)

Construire deux nouveaux chalets chauffés de taille familiale ou de groupe afin de prolonger la saison d'exploitation de Pine Bungalows dans le parc national Jasper. (Jasper)

Powwow Times (122 796 $)

Offrir deux expériences touristiques autochtones dans le comté de Red Deer : le Powwow international de Red Deer en 2021 et la Sylvan Lake National Indigenous Day en 2022. ( Red Deer )

Rabbit Hill Recreations Inc. (99 999 $)

Lancer une expérience unique de descente en chambre à air en été qui permet à la station de ski de Rabbit Hill de générer des revenus et d'attirer des visiteurs pendant la saison estivale. ( Edmonton )

Refuge Bay (99 999 $)

Étendre les opérations au centre de camping de luxe de Refuge Bay avec l'ajout d'une petite maison modulaire de luxe toute saison, d'installations de douches et de toilettes. ( Cherhill )

Rig Hand Distillery (99 999 $)

Moderniser la salle de dégustation, ajouter des expériences autochtones d'interprétation, améliorer la signalisation, mettre en place un système de recyclage du verre et moderniser le site Web pour permettre les réservations et les visites virtuelles. ( Edmonton )

Rocky Mountain Motorsports (500 000 $)

Aménager un nouveau parc de sports motorisés comprenant une piste de course en asphalte de 3,5 km à Carstairs , en Alberta (ouverture à l'automne 2022). ( Carstairs )

Skyridge Glamping Ltd. (500 000 $)

Lancer une toute nouvelle expérience de camping de luxe sous dôme toute l'année à Kananaskis . ( Canmore )

Spirit Hills (99 999 $)

Augmenter la capacité et les expériences des visiteurs en agrandissant la salle de dégustation, le patio et d'autres installations, ainsi qu'en ajoutant un mur numérique immersif qui montre le processus de vinification de Spirit Hills . ( Millarville )

Thanksgiving Ranch (99 670 $)

Moderniser la cuisine, la piscine et la grange et ajouter des espaces de divertissement en plein air pour améliorer l'expérience des visiteurs et mieux soutenir les événements au Thanksgiving Ranch. ( Pincher Creek )





Moderniser la cuisine, la piscine et la grange et ajouter des espaces de divertissement en plein air pour améliorer l'expérience des visiteurs et mieux soutenir les événements au Thanksgiving Tourism Canmore Kananaskis (313 368 $ )

Collaborer avec les entreprises de Canmore et de Kananaskis pour créer une stratégie de tourisme durable et un programme de formation du personnel en ligne qui permettent de mieux faire connaître les expériences de la région et d'augmenter le nombre de visites, en particulier pendant les saisons intermédiaires et l'hiver. ( Canmore )





Collaborer avec les entreprises de Tourism Jasper (200 000 $)

Établir un nouveau centre autonome d'information et d'expérience pour les visiteurs de Tourism Jasper au centre-ville de Jasper. (Jasper)

Municipalité de Sylvan Lake (297 000 $)

Élaborer un plan décennal de gestion de la destination afin de gérer de façon durable et de développer le tourisme à l'année à Sylvan Lake . ( Sylvan Lake )

Travel Alberta (3 250 000 $)

Créer des plans de développement des destinations régionales qui définissent des stratégies et des initiatives pratiques pour accroître la sensibilisation et la fréquentation des diverses destinations touristiques de l' Alberta . ( Edmonton )

Travel Lakeland (265 000 $)

Travailler avec les intervenants touristiques régionaux pour développer, accroître et promouvoir les expériences touristiques dans la région des lacs de l' Alberta . ( St. Paul )

Travel Purposefully Inc. (99 999 $)

Établir de nouveaux dômes de camping de luxe multisaisons au terrain de camping d'Onespot Crossing afin d'accroître l'offre d'hébergements diversifiés dans la région de Bragg Creek . ( Bragg Creek )

Trixstar Productions ( 99 999 $ )

Lancer la technologie Skip the Line-up de Trixstar pour permettre la commande et la livraison en toute sécurité de nourriture et de boissons aux participants des événements extérieurs adaptés à la COVID-19. ( Edmonton )





Lancer la technologie Skip the Line-up Trixstar United Riders of Crowsnest Club (78 333 $)

Aménager deux pistes cyclables et améliorer la signalisation des sentiers afin de faire de Crowsnest Pass une destination de choix pour le vélo de montagne. ( Blairmore )





Aménager deux pistes cyclables et améliorer la signalisation des sentiers afin de faire de Urban River Adventures (99 999 $)

Proposer de nouvelles visites guidées et améliorer les installations et l'infrastructure d'un terrain de camping existant afin d'attirer les visiteurs pendant les saisons intermédiaires et hivernales. (Parkland County )

Chambre de commerce de Waterton (99 530 $)

Créer une stratégie de commerce électronique et une boîte à outils numérique pour aider les entreprises du parc national de Waterton à attirer des visiteurs toute l'année. ( Waterton )

Wild Woods Conservation and Education Centre (63 348 $)

Développer un centre de villégiature et un terrain de camping hors réseau, ouvert toute l'année, qui offre des expériences autochtones authentiques dans le comté de Yellowhead . ( Wildwood )

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Rohit Sandhu, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]