GATINEAU, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Le Programme des travailleurs étrangers temporaires est conçu comme une mesure d'exception, lorsqu'aucun Canadien ou résident permanent qualifié n'est en mesure de pourvoir un poste vacant.

Malheureusement le Programme a servi à éviter l'embauche de travailleurs talentueux au Canada. C'est pourquoi, plus tôt ce mois-ci, le ministre Boissonnault a réuni des membres d'organisations du milieu des affaires pour les informer que le gouvernement du Canada songeait à réduire l'accès au Programme et à renforcer les mesures de conformité.

Compte tenu des conditions actuelles du marché du travail, et afin de réduire davantage la dépendance des employeurs canadiens envers le Programme, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé que le gouvernement prend de nouvelles mesures afin d'éliminer la fraude et le recours abusif au Programme, qui entreront en vigueur le 26 septembre 2024 :

Le gouvernement du Canada refusera de traiter les EIMT dans les volets des postes à bas salaires, applicables au sein des zones métropolitaines de recensement où le taux de chômage est de 6 % ou plus. Des exceptions seront accordées pour les emplois saisonniers et non saisonniers dans les secteurs liés à la sécurité alimentaire (agriculture primaire, transformation des aliments et transformation du poisson), ainsi que pour les postes en construction et en santé;

refusera de traiter les EIMT dans les volets des postes à bas salaires, applicables au sein des zones métropolitaines de recensement où le taux de chômage est de 6 % ou plus. Des exceptions seront accordées pour les emplois saisonniers et non saisonniers dans les secteurs liés à la sécurité alimentaire (agriculture primaire, transformation des aliments et transformation du poisson), ainsi que pour les postes en construction et en santé; Les employeurs pourront embaucher jusqu'à 10 % de leur effectif total dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce pourcentage maximum d'embauche s'appliquera au volet des postes à bas salaires. Il s'agit d'une baisse supplémentaire par rapport à celle annoncée en mars 2024 pour ce volet. Des exceptions seront accordées pour les emplois saisonniers et non saisonniers dans les secteurs de la sécurité alimentaire (agriculture primaire, transformation des aliments et transformation du poisson), ainsi que pour les postes en construction, de santé;

La durée maximale d'emploi pour les travailleurs embauchés dans le cadre du volet des postes à bas salaires sera réduite pour la faire passer de deux ans à un an.

Les entreprises établies au Canada ont la responsabilité d'investir dans nos travailleurs - dans nos jeunes et dans nos nouveaux citoyens qui sont trop souvent des ressources économiques inexploitées au pays. Ils doivent aussi investir dans la formation professionnelle pour que les membres de la population canadienne qu'ils emploient puissent s'adapter à l'économie de l'avenir. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les entreprises et les organisations du milieu des affaires pour les aider à trouver les travailleurs dont elles ont besoin et pour que les travailleurs d'ici aient les occasions qu'ils méritent, tout en fournissant de l'aide à la formation et à l'éducation.

Le gouvernement du Canada continuera de suivre l'évaluation du marché du travail et apportera au besoin d'autres rajustements au Programme au cours des prochains mois, afin d'assurer que seuls les employeurs qui ont des besoins manifestes sur le marché du travail ont accès au Programme. Dans les 90 prochains jours, un examen plus poussé du Programme sera amorcé et celui-ci pourrait déboucher sur des changements au mode de traitement du volet des postes à salaire élevé, des demandes d'EIMT en cours pour des postes qui n'ont pas été pourvus, des exceptions sectorielles, voire sur le refus de traiter d'autres demandes d'EIMT, y compris pour les régions rurales.

« Le Programme des travailleurs étrangers temporaires a été conçu pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre lorsque les Canadiens qualifiés n'étaient pas en mesure de pourvoir ces emplois. À l'heure actuelle, nous savons qu'un plus grand nombre de Canadiens qualifiés peuvent occuper les postes vacants. Les changements que nous apportons aujourd'hui donneront la priorité aux travailleurs canadiens et feront en sorte que les Canadiens puissent avoir confiance que le Programme répond aux besoins de notre économie. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Selon les données les plus récentes de l'Enquête sur la population active. Le taux global de chômage a grimpé à 6,4 % à la suite de deux augmentations consécutives en mai et juin. Le taux de chômage au Canada a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 6,4 % en juin 2024. Il est à la hausse depuis avril 2023 et a monté de 1,3 point de pourcentage au cours de cette période. On comptait en juin 2024, 1,4 million de chômeurs, une hausse de 42 000 (+3,1 %) par rapport au mois précédent.

a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 6,4 % en juin 2024. Il est à la hausse depuis avril a monté de 1,3 point de pourcentage au cours de cette période. On comptait en juin 2024, 1,4 million de chômeurs, une hausse de 42 000 (+3,1 %) par rapport au mois précédent. Au fil de l'atténuation des pressions sur le marché du travail, le gouvernement du Canada a commencé à réduire les mesures mises en place pendant la pandémie en réponse à une pénurie extraordinaire de main-d'œuvre. Amorcés en avril 2022, ces rajustements comprenaient la réduction graduelle de pourcentage plafond de travailleurs étrangers temporaires pour le faire passer de 30 % à 20 % ainsi que la diminution de la période de validité des études d'impact sur le marché du travail (EIMT) pour la ramener de 18 mois à 6 mois - des étapes nécessaires pour rétablir les niveaux d'avant la pandémie pour le Programme.

a commencé à réduire les mesures mises en place pendant la pandémie en réponse à une pénurie extraordinaire de main-d'œuvre. Amorcés en avril 2022, ces rajustements comprenaient la réduction graduelle de pourcentage plafond de travailleurs étrangers temporaires pour le faire passer de 30 % à 20 % ainsi que la diminution de la période de validité des études d'impact sur le marché du travail (EIMT) pour la ramener de 18 mois à 6 mois - des étapes nécessaires pour rétablir les niveaux d'avant la pandémie pour le Programme. Le 20 août 2024, le gouvernement du Canada a annoncé l'acceptation d'une proposition du gouvernement du Québec visant le gel provisoire de l'approbation de nouveaux travailleurs étrangers temporaires à Montréal dans le cadre du volet des postes à bas salaires. À compter du 3 septembre 2024, le traitement des EIMT cessera pendant une période de six mois pour les offres d'emploi dans la région de Montréal dont le salaire est inférieur à 27,47 $ l'heure, le salaire horaire médian au Québec en ce moment.

