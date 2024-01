Le ministre Bernard Drainville confirme le report des épreuves ministérielles à de nouvelles dates

QUÉBEC, le 5 janv. 2024 /CNW/ - En raison des nombreuses journées de classes manquées par les élèves à l'automne, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a annoncé aujourd'hui le report des épreuves ministérielles prévues au mois de janvier pour les niveaux primaire et secondaire. Tous les élèves des réseaux publics et privés concernés passeront leurs épreuves à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 2024. De cette façon, ils auront plus de temps pour se préparer. Comme c'est le cas habituellement, le moment et le lieu précis des épreuves seront communiqués aux élèves par les écoles.

Les épreuves ministérielles auront lieu aux dates suivantes :

Français, langue d'enseignement, 5 e secondaire : 22 janvier (pour les élèves qui n'ont pu faire l'épreuve de décembre);

secondaire : 22 janvier (pour les élèves qui n'ont pu faire l'épreuve de décembre); Français, langue seconde, 5 e secondaire, programme de base : Compréhension écrite : 30 janvier; Interaction orale : à compter du 30 janvier ; Production écrite : 6 février;

secondaire, programme de base : Français, langue seconde, 5 e secondaire, programme enrichi : Compréhension écrite : 6 février; Production écrite : 7 février;

secondaire, programme enrichi : Anglais, langue seconde, 5 e secondaire, programme de base : Interaction orale : à compter du 29 janvier; Production écrite : 6 février;

secondaire, programme de base : Anglais, langue seconde, 5 e secondaire, programme enrichi : Compréhension et production écrite : 6 février;

secondaire, programme enrichi : English Language Arts, 5 e secondaire : Reading : 23 janvier; Production Writing : 24 et 25 janvier;

secondaire : Histoire du Québec et du Canada , 4 e secondaire : 5 février;

, 4 secondaire : 5 février; Mathématique, 4 e secondaire : 8 février;

secondaire : 8 février; Science, 4 e secondaire : 9 février;

secondaire : 9 février; Français, langue d'enseignement, fin du 3 e cycle du primaire (pour les élèves de 6 e année inscrits à un projet pédagogique particulier d'anglais intensif) : Lecture : 22 et 23 janvier; Écriture : 24 et 25 janvier;

cycle du primaire (pour les élèves de 6 année inscrits à un projet pédagogique particulier d'anglais intensif) : Mathématique, fin du 3e cycle du primaire (pour les élèves de 6e année inscrits à un projet pédagogique particulier d'anglais intensif) : 30 et 31 janvier, et 1er février.

Citation :

« Les élèves qui ont manqué de nombreux jours de classe ne sont pas tous prêts à passer leurs épreuves ministérielles aux dates initialement prévues en janvier. Il faut leur donner le temps de rattraper les apprentissages nécessaires et se préparer à ces évaluations importantes. Nos jeunes ne doivent pas être pénalisés et doivent avoir les mêmes chances partout au Québec. C'est pour favoriser leur réussite, notre objectif premier, que nous choisissons de reporter les épreuves ministérielles. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Liens connexes :

Pour consulter l'horaire des épreuves ministérielles du primaire et du secondaire : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/epreuves-ministerielles-evaluation-apprentissages/epreuves-ministerielles/horaire .

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Florence Plourde, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]