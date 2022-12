QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Ouranos sont fiers d'annoncer que Montréal hébergera le bureau de coordination du Regional Information for Society (RIfS), un nouveau projet sous l'égide du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC). Un soutien financier de 2,8 millions de dollars, en provenance du Plan pour une économie verte 2030, sera accordé à l'organisation au cours des cinq premières années de démarrage, auquel s'ajoute une subvention de 250 000 $ sur cinq ans en provenance des Fonds de recherche du Québec.

Cette annonce a été faite par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, dans le cadre du Symposium Ouranos qui se tient au Centre des congrès de Québec les 1er et 2 décembre. Le ministre était accompagné pour l'occasion de M. Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, qui a remporté la candidature internationale pour l'obtention de ce bureau.

Le projet RIfS vise à renforcer les liens entre la recherche sur le climat et les besoins d'information des sociétés et des gouvernements. Il permettra d'orienter les efforts internationaux de recherche afin de répondre aux questions cruciales que se posent les décideurs des secteurs public et privé, et de faire des choix stratégiques éclairés à l'égard des changements climatiques aux échelles locale et régionale.

La venue de ce projet à Montréal contribuera à mettre en valeur l'expertise québécoise en matière de science du climat sur la scène internationale, à accroître les collaborations internationales et les partenariats, et à attirer des talents dans ce domaine de pointe. L'établissement du RIfS dans la métropole favorisera également la tenue d'événements internationaux au Québec. C'est d'ailleurs à Montréal que se tiendra, du 2 au 6 octobre 2023, la 7e conférence Adaptation Futures, un événement international organisé par Ouranos en partenariat avec le gouvernement du Québec, le Mouvement Desjardins, le gouvernement du Canada et le Programme scientifique mondial pour l'adaptation.

Citations :

« Comme vous le savez, l'environnement est l'une de nos priorités. Je me réjouis donc de l'établissement du RIfS à Montréal, projet grâce auquel le Québec devient un centre névralgique de l'étude des changements climatiques et de l'adaptation sur l'échiquier mondial. C'est une fierté de voir notre expertise environnementale reconnue sur la scène internationale avec l'arrivée du bureau de coordination du Regional Information for Society à Montréal. Ce centre de recherche axée sur la climatologie nous permettra de bénéficier des meilleures connaissances en la matière et d'accélérer la transition climatique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Québec est fier d'accueillir le bureau de coordination du Regional Information for Society, qui se joint ainsi aux 81 organisations internationales qui y sont déjà établies. Montréal, avec sa forte concentration de chercheurs et d'organismes internationaux, notamment dans les secteurs du développement durable et de l'intelligence artificielle, démontre ainsi son caractère attractif. Alors que les défis environnementaux sont nombreux, l'établissement du RIfS au Québec contribuera à positionner le Québec comme leader en matière de lutte contre les changements climatiques. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« La crise qui sévit à l'échelle du globe nécessite une action forte et concertée de la part des organisations investies dans la lutte contre les changements climatiques. Je me réjouis de la venue du bureau de coordination du RIfS au Québec, où se concentre une solide expertise dans le domaine de la climatologie, notamment grâce aux travaux d'Ouranos. Le conseil scientifique aux différents paliers de décision est indispensable pour concevoir des politiques publiques basées sur la science, ce à quoi s'attèlera le RIfS. Je lui souhaite de réaliser des recherches novatrices et d'établir des collaborations stimulantes tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale. »

Rémi Quirion, scientifique en chef et président du conseil d'administration des Fonds de recherche du Québec

« Le lancement du nouveau projet stratégique du PMRC, le Regional Information for Society ou RIfS, favorise encore plus la participation des citoyens aux divers travaux et chantiers du PMRC. Ouranos fait depuis longtemps figure de chef de file mondial en matière d'informations et de services climatiques. En collaboration avec Ouranos et tous nos participants à l'échelle mondiale, nous -- les dirigeants du programme RIfS -- avons bon espoir d'atteindre notre objectif commun de permettre l'avènement d'une société mieux adaptée aux changements climatiques. »

Sara C Pryor, Université Cornell et coprésidente du RIfS

« Avec les impacts des changements climatiques qui sont ressentis à travers le monde, les décideurs planifient des investissements d'envergure en vue d'adapter les infrastructures, les économies et les écosystèmes à ces nouvelles réalités. Ces décisions doivent reposer sur des données scientifiques probantes, ce qui nécessite d'établir une conversation continue entre les parties prenantes. Depuis plus de 20 ans, Ouranos joue ce rôle d'organisation frontière en traduisant la science du climat en informations utiles pour les décideurs et en communiquant aux chercheurs les besoins des usagers. L'établissement du projet RIfS à Montréal est l'occasion pour Ouranos de tirer profit de ce partenariat, tout en partageant son savoir-faire à l'international. »

Alain Bourque, directeur général, consortium Ouranos

PMRC : www.wcrp-climate.org/ (en anglais seulement)

Projet RIfS : http://bit.ly/3XERWa9 (en anglais seulement)

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Sources : Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351 ; Information : Relations avec les médias : Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et es Parcs, Tél. : 418 521-3991 ; Martin Brie, Directeur des relations gouvernementales et internationales, Ouranos, [email protected] ,Tél. : 418 655-7216