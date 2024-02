Le ministre André Lamontagne présente des actions concrètes pour rehausser le bien-être des animaux de compagnie

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - C'est demain qu'entrera en vigueur le Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés. Celui-ci prévoit notamment l'interdiction des chirurgies esthétiques, dont le dégriffage, la coupe de la queue, la taille des oreilles et la dévocalisation. Il définit également les exigences minimales à respecter pour mieux répondre aux besoins physiques et comportementaux des équidés, des lapins, des furets, des cochons d'Inde et des cochons de compagnie, en plus des chats et des chiens.

Citation

« Le bien-être des animaux fait partie de nos priorités. Je suis heureux de l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement qui améliorera grandement la qualité de vie de nos animaux de compagnie. Ces derniers prennent une place de plus en plus importante dans la vie des Québécois et nous avons tous un rôle à jouer pour assurer leur bien-être et leur sécurité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Règlement précise également :

Que les normes de base de bien-être et de sécurité s'appliquent à tout propriétaire d'un animal d'une espèce visée par le Règlement ;

; Que la socialisation, l'enrichissement et l'exercice sont encadrés par des normes bien définies. Par exemple, les chiens gardés à l'attache devront bénéficier d'une période d'exercice adaptée à leurs besoins, dans un lieu distinct de leur lieu de garde principal, pour une durée minimale d'une heure par jour;

Que l'euthanasie par inhalation est désormais interdite pour les animaux domestiques de compagnie;

Qu'un permis est exigé pour exploiter un lieu où sont recueillis des équidés;

Que les propriétaires ou les gardiens d'équidés doivent respecter les exigences contenues dans le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des équidés , publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage;

, publié par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage; Que le nombre de chats ou de chiens détenus dans un même lieu ou par un même propriétaire dans les nouveaux lieux d'élevage est restreint à 50.

Rappelons que le Règlement sur la désignation des autres animaux visés par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, qui découle également de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, a été édicté le 6 octobre 2021 et protège 40 espèces supplémentaires à celles déjà visées par la Loi.

Liens connexes

S'occuper adéquatement d'un animal et assurer son bien-être

Guide d'application du Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux de compagnie et des équidés

Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

