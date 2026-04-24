IQALUIT, NU, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Nous bâtissons une économie dans laquelle la population canadienne bénéficie d'une plus grande sécurité, d'une plus grande certitude et d'un coût de la vie moins élevé.

Les conflits mondiaux et les perturbations persistantes de l'approvisionnement au Moyen-Orient font grimper le prix du carburant partout dans le monde. Afin de renforcer la sécurité énergétique du Canada et de réduire sa dépendance aux facteurs externes, notre gouvernement fait avancer de grands projets pour exploiter pleinement le potentiel du pays en matière d'énergies propres et conventionnelles. Nous investissons massivement dans l'électricité, le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'énergie nucléaire afin de fournir à la population canadienne une énergie propre, abordable et fiable. Tout en bâtissant à long terme, nous apportons une aide immédiate pour réduire les coûts des Canadiennes et des Canadiens dès maintenant, notamment en réduisant les impôts de 22 millions de Canadiennes et de Canadiens, en annulant la taxe carbone ainsi qu'en protégeant et en élargissant les programmes sociaux essentiels.

Aujourd'hui à Iqaluit, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique Canada, a participé à un événement pour souligner l'annonce que le gouvernement suspendra temporairement la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le combustible diesel partout au Canada. Du 20 avril 2026 au 7 septembre 2026, le nouveau gouvernement du Canada suspendra le montant total de la taxe sur l'essence et le combustible diesel. Cette mesure devrait avoir pour effet de réduire la facture des Canadiens à la station-service de 10 cents du litre sur l'essence et de 4 cents du litre sur le combustible diesel. Le gouvernement suspend également temporairement la taxe d'accise fédérale sur les carburants d'aviation.

La réduction de la taxe sur l'essence et le combustible diesel jusqu'à la fête du Travail est une mesure responsable qui permettra de réduire les coûts d'exploitation des transporteurs routiers et des entreprises des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, du logement, de la construction et de la livraison. Grâce à la baisse des coûts et à une meilleure santé financière, les entreprises pourront embaucher davantage de travailleurs, construire en toute confiance et exporter plus de produits vers les marchés mondiaux.

Le ministre Anandasangaree a aussi souligné que les Canadiens et Canadiennes admissibles recevront un soutien supplémentaire grâce à la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, qui consiste en un versement unique correspondant à une majoration de 50 % du crédit pour la TPS, versé le 5 juin 2026, ainsi qu'une augmentation de 25 % de l'allocation à compter de juillet 2026, pour une période de cinq ans. Grâce à cette nouvelle allocation, une famille de quatre recevra jusqu'à 1 890 $ cette année, puis environ 1 400 $ par an pour les quatre prochaines années; pour une personne seule, ce sera jusqu'à 950 $ cette année, puis environ 700 $ par an pour les quatre prochaines années. Cette allocation apportera un soutien financier accru à plus de 12 millions de Canadiens, ce qui aidera à compenser la hausse des dépenses alimentaires, qui ont augmenté plus rapidement que le taux d'inflation.

Le nouveau gouvernement du Canada a été élu pour bâtir une économie plus résiliente - une économie qui crée de bonnes carrières, qui renforce notre souveraineté et qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens de bénéficier d'un meilleur coût de la vie. Nous prenons des mesures rapides et ambitieuses pour bâtir un pays qui offre plus de certitude, de sécurité et de prospérité à l'ensemble de notre population.

Citation



« L'abordabilité demeure une priorité absolue pour notre gouvernement. En réduisant le coût du carburant à la pompe pour l'essence et le diesel, et en mettant en place l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, nous prenons des mesures concrètes pour aider les Canadiens à surmonter ces défis afin d'assurer leur réussite à long terme -- en bâtissant l'économie la plus forte du G7. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux grandes mesures ci-dessous qui visent à réduire les coûts des Canadiennes et des Canadiens :

Réduire les impôts de 22 millions de Canadiens de la classe moyenne en faisant passer le taux d'imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 % à 14 % à compter du 1 er juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus.

juillet 2025, ce qui occasionne une économie d'impôt pouvant s'élever à 420 $ par année par personne et à 840 $ par année pour une famille à deux revenus. Éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur inférieure ou égale à 1 million de dollars et réduire la TPS pour les acheteurs d'une première propriété d'une valeur entre 1 et 1,5 million de dollars, pour que plus de Canadiennes et de Canadiens, et en particulier les jeunes familles, puissent atteindre immédiatement leur objectif d'accéder à la propriété.

Annuler la taxe fédérale sur le carbone à compter du 1er avril 2025, ce qui a directement aidé les Canadiennes et les Canadiens en les faisant épargner à la pompe. À compter de la même date, le gouvernement a aussi retiré aux provinces et aux territoires l'obligation de mettre en place une tarification carbone destinée aux consommateurs. Ainsi, le prix de l'essence a chuté de près de 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires comparativement à 2024-2025, ce qui a permis de réduire l'inflation globale.

Le Budget 2025 comprenait également des mesures concrètes pour que les Canadiennes et les Canadiens reçoivent le soutien qu'ils méritent, notamment des mesures ciblées visant à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer le coût de la vie des ménages :

Maintien permanent du Programme national d'alimentation scolaire afin que jusqu'à 400 000 enfants puissent bénéficier de repas scolaires chaque année, ce qui permettra aux familles participantes avec deux enfants qui fréquentent une école d'épargner environ 800 $ par année en épicerie.

Lancement du versement automatique des prestations fédérales à compter de l'année d'imposition 2026, pour que jusqu'à 5,5 millions de Canadiens à faible revenu reçoivent automatiquement les prestations auxquelles ils ont droit d'ici l'année d'imposition 2028, dont l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'Allocation canadienne pour enfants.

Réduction des coûts et augmentation de la concurrence dans les services essentiels, notamment la mise en place de mesures pro-concurrence ambitieuses dans les secteurs des télécommunications et des finances pour réduire les prix, permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de changer de fournisseur plus facilement et réduire les frais bancaires et de service.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures prévues dans le Budget 2025 afin de rendre la vie plus abordable, veuillez consulter cette page.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]