OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, accompagnée de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, de l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, et de Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a fait le point sur l'état de préparation du Canada aux feux de forêt et sur les prévisions pour la saison des feux de forêt de 2026.

La ministre Olszewski a signalé qu'en date d'aujourd'hui, il y a 65 feux de forêt actifs au Canada, dont six qui ne sont actuellement pas maîtrisés. La superficie totale brûlée jusqu'à présent cette année est de plus de 18 935 hectares.

Depuis longtemps, les conditions de sécheresse persistent dans l'Ouest canadien. Pour juin, juillet et août, les prévisions indiquent des températures supérieures à la normale pour presque toutes les régions du Canada. Plusieurs régions ont reçu d'importantes précipitations au cours des six derniers mois, ce qui pourrait retarder les conditions propices aux feux de forêt.

La modélisation des risques de feu de forêt de Ressources naturelles Canada montre que le risque d'incendie s'est accru partout au Canada jusqu'en juillet, la Colombie-Britannique étant confrontée au risque d'incendie le plus élevé et le plus soutenu. Au cours de la même période, un risque élevé d'incendie pourrait également se concrétiser rapidement dans certaines parties du nord, du centre et de l'est du Canada. Les Canadiens sont invités à se tenir au fait des risques dans leur région au moyen du Système canadien d'information sur les feux de végétation.

Les communautés des Premières Nations continuent d'être touchées de manière disproportionnée par les situations d'urgence, notamment les feux de forêt, ce qui souligne la nécessité de leur fournir les outils nécessaires pour se préparer aux catastrophes naturelles, les atténuer, y réagir et s'en rétablir. Par exemple, en 2025 seulement, 44 920 personnes résidant dans des réserves de 61 Premières Nations ont été déplacées de leur foyer en raison des feux de forêt.

Le gouvernement fédéral continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et les partenaires pour soutenir les efforts de prévention, de préparation et d'intervention. Les Canadiens sont encouragés à se préparer. Ils peuvent se renseigner sur les manières de se protéger en consultant le site Web Préparez-vous.

Citations

« Les saisons des feux de forêt deviennent de plus en plus longues et de plus en plus complexes et obligent ainsi les gouvernements et les communautés à s'adapter. Le nouveau gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer notre capacité à intervenir en passant d'une culture de rétablissement à une culture de résilience : en renforçant la préparation, en améliorant la coordination avant que des urgences ne se produisent et en soutenant les provinces et les territoires lorsque les feux de forêt dépassent la capacité locale. Notre priorité est de veiller à ce que les Canadiens disposent de l'information, des ressources, des outils et du soutien dont ils ont besoin pour rester en sécurité. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les feux de forêt constituent une menace pour la sécurité, la santé et le bien-être économique des collectivités partout au Canada, et malheureusement, cette saison ne fait pas exception. Notre gouvernement travaille avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et d'autres intervenants pour renforcer la préparation et l'intervention du Canada en matière de feux de forêt. En agissant maintenant, nous aidons à protéger des vies, des maisons et des communautés. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Canada

« À l'échelle nationale, les Canadiens subissent les répercussions croissantes des feux de forêt. De la mauvaise qualité de l'air aux évacuations, leur effet sur nos étés est désormais indéniable. Les changements climatiques entraînent des étés plus longs et plus secs, ce qui contribue à accroître le risque de feux de forêt. Le gouvernement du Canada est prêt à intervenir, en fournissant aux communautés des informations fiables et opportunes afin qu'elles puissent agir rapidement lorsque des incendies menacent la sécurité publique. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Nous constatons déjà les répercussions d'une autre saison d'urgence difficile, alors que plusieurs Premières Nations du Canada ont réagi aux inondations et se sont préparées à des risques accrus de feux de forêt. Les chefs, les dirigeants communautaires et les intervenants locaux poursuivent leurs efforts pour protéger leurs communautés, en s'appuyant sur une connaissance approfondie de leurs terres et de leurs peuples. Services aux Autochtones Canada est prêt à aider les Premières Nations à se préparer aux inondations, aux feux de forêt et à d'autres dangers naturels, à intervenir et à se rétablir. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« De nombreux Canadiens sont actuellement en première ligne pour protéger leurs communautés et leurs voisins contre les feux de forêt. Notre gouvernement soutient ces efforts en s'assurant qu'ils disposent des informations dont ils ont besoin pour évaluer les risques et déployer des équipes et des ressources pour protéger des vies et des communautés. Comme toujours, notre priorité absolue est de protéger les communautés, les vies et les moyens de subsistance des Canadiens. »

- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Au Canada, la gestion des urgences est dirigée par les communautés locales et les provinces et les territoires. Les provinces et les territoires peuvent demander l'aide du gouvernement fédéral lorsque les incidents dépassent leur capacité.

Depuis l'an passé, Sécurité publique Canada a renforcé son état de préparation aux feux de forêt et a investi des sommes importantes pour protéger les Canadiens et les communautés. Ces investissements comprennent : 316,7 millions de dollars sur cinq ans au CIFFC pour établir une nouvelle capacité nationale de lutte aérienne contre les incendies grâce à la location de 10 aéronefs de lutte aérienne contre les feux de forêt à compter de la saison des feux de forêt de 2026; 108 millions de dollars sur trois ans pour renouveler le Programme de main-d'œuvre humanitaire afin d'aider les organisations non gouvernementales à maintenir une main-d'œuvre civile hautement qualifiée et évolutive en matière d'intervention d'urgence; 55,4 millions de dollars sur quatre ans, et 13,4 millions de dollars par la suite, pour le renouvellement du Système national d'alertes au public (SNAP); l'ouverture d'une nouvelle installation à la fine pointe de la technologie pour abriter le Centre des opérations du gouvernement (COG). Cette nouvelle installation offre un site fiable et sécurisé pour la coordination des activités fédérales d'intervention d'urgence compte tenu du rythme et de la gravité croissants des catastrophes naturelles et des autres urgences.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la gestion des urgences, Services aux Autochtones Canada (SAC) remboursera 100 % des coûts d'intervention et de rétablissement admissibles des Premières Nations qui ont été touchées par les feux de forêt. De plus, SAC continuera d'appuyer la restauration des collectivités et des biens d'une manière qui réduit la vulnérabilité future et renforce la résilience.

Parcs Canada gère les feux de forêt sur 350 000 km² de terres fédérales, intervient en cas de feux de forêt et appuie les efforts d'intervention partout au Canada par l'entremise du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Les Canadiens peuvent consulter des alertes et des prévisions météorologiques à jour grâce à l'application MétéoCAN et apprendre comment se préparer aux urgences en visitant le site Préparez-vous.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 800-567-9604, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]