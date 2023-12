OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, qui s'étendent du 25 novembre au 10 décembre, sont l'occasion de renouveler notre engagement à dénoncer toutes les formes d'actes de violence fondée sur le sexe.

Il existe une crise réelle et perpétuelle de violence fondée sur le sexe contre les Autochtones au Canada. Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées (2ELGBTQI+) autochtones disparaissent et sont assassinées dans des proportions alarmantes et disproportionnées. Il est temps que cela cesse.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé un financement de plus de 13 millions de dollars pour 31 projets dirigés par des Autochtones afin de poursuivre les efforts visant à mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Selon le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, pour s'attaquer véritablement aux causes profondes de cette violence, il faut disposer de meilleures données sur les membres des Premières nations, les Inuit et les Métis qui sont portés disparus. Grâce à ce nouveau financement, environ 7,1 millions de dollars serviront à appuyer 18 projets dirigés par des Autochtones qui amélioreront la collecte de données cohérentes et fiables, et combleront les lacunes actuelles en matière de connaissances afin de mieux élaborer et soutenir des solutions fondées sur des données probantes et dirigées par des Autochtones pour améliorer la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Canada.

Les projets financés permettront de :

Explorer les façons dont la sécurité est définie et mesurée chez les Premières nations grâce au projet du Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations , intitulé Définir et mesurer la sécurité chez les femmes, les filles et les personnes de genre divers des Premières Nations.

, intitulé Définir et mesurer la sécurité chez les femmes, les filles et les personnes de genre divers des Premières Nations. Élaborer une stratégie de données et améliorer les méthodologies de données spécifiques aux femmes et filles inuites disparues et assassinées, ainsi qu'aux Inuit de genre divers, dans le cadre du projet de Pauktuutit Inuit Women of Canada , intitulé Inuit Count. Cela permettra d'accroître la représentation des Inuit dans les données actuelles et d'éclairer les initiatives visant à réduire la violence fondée sur le sexe pour les Inuit, dont les circonstances et les expériences sont uniques.

, intitulé Inuit Count. Cela permettra d'accroître la représentation des Inuit dans les données actuelles et d'éclairer les initiatives visant à réduire la violence fondée sur le sexe pour les Inuit, dont les circonstances et les expériences sont uniques. Co-construire une carte interactive en analysant des statistiques, des histoires et des images qui aideront à améliorer la compréhension des disparitions et des meurtres de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones au Québec grâce au projet de Femmes autochtones du Québec Inc. intitulé Nānīawig Māmawe Nīnawind, Stand With Us (Restez avec nous).

Afin de soutenir les parcours de guérison des familles autochtones et des survivants de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées, un financement d'environ 6,2 millions de dollars a été alloué à 13 projets dirigés par des Autochtones.

Les projets financés permettront de :

Fournir aux familles et aux amis un réseau de pairs qui offre une guérison culturelle et renforce l'identité et les pratiques culturelles positives grâce au projet du Centre d'amitié autochtone de Calgary , intitulé Guérison et soutien culturels pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones.

, intitulé Guérison et soutien culturels pour les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones. Fournir un soutien et des conseils aux familles pour qu'elles puissent bénéficier de services de santé et de bien-être adaptés à leur culture et disponibles dans le cadre du projet d'expansion du programme de liaison avec les victimes et les familles autochtones de l'Ontario Native Women's Association .

. Offrir aux membres de la communauté de The Pas la possibilité de participer à des traditions culturelles et à des cérémonies qui favorisent la guérison, comme les arts, la musique et la danse, le soutien par les pairs et les fêtes cérémonielles, dans le cadre du projet du Pas Family Resource Centre intitulé Kiseetiskatano (We Hold Each Other Up).

Chacun de ces 31 projets, dirigés par des organismes autochtones de partout au pays, joue un rôle essentiel pour rendre les communautés plus sûres et veiller à ce que les survivants, les familles et les communautés aient accès à des services et à des mesures de soutien dirigés par des Autochtones, adaptés à la culture et aux traumatismes.

« Nous devons mettre un terme à la crise nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Aujourd'hui, nous prenons des mesures modestes, mais significatives. Les projets annoncés pendant les 16 jours d'activisme contribueront à la guérison tout en permettant de cerner des solutions et des stratégies futures pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Il reste beaucoup de travail à faire. »

Au Canada, les données autodéclarées recueillies en 2018 indiquent que plus de 6 femmes autochtones sur 10 (64 %) ont été victimes de violence physique ou sexuelle au cours de leur vie. En comparaison, environ un tiers des femmes non autochtones ont subi ce type de violence.

Le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été élaboré en partenariat avec les survivantes, les familles, les peuples autochtones, les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones, ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, en réponse à l' Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées .

a été élaboré en partenariat avec les survivantes, les familles, les peuples autochtones, les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones, ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, en réponse à l' . La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du Canada au Plan d'action national. Elle est appuyée par des investissements historiques.

est la contribution du Canada au Plan d'action national. Elle est appuyée par des investissements historiques. Le budget de 2022 et celui de 2023 prévoient des investissements supplémentaires pour mettre en œuvre le Plan d'action national et s'attaquer à certaines des causes profondes de cette crise, notamment le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental et les soins de santé, ainsi que le développement économique et l'emploi.

celui de 2023 prévoient des investissements supplémentaires pour mettre en œuvre le Plan d'action national et s'attaquer à certaines des causes profondes de cette crise, notamment le racisme, le logement, l'éducation, le bien-être mental et les soins de santé, ainsi que le développement économique et l'emploi. Le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et la Voie fédérale complètent le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, lancé en novembre 2022, et s'y alignent. En particulier, le pilier 4 du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe mentionne spécifiquement la nécessité d'adopter des approches autochtones pour prévenir et lutter contre les violences fondées sur le sexe vécues par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

et la Voie fédérale complètent le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, lancé en novembre s'y alignent. En particulier, le pilier 4 du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe mentionne spécifiquement la nécessité d'adopter des approches autochtones pour prévenir et lutter contre les violences fondées sur le sexe vécues par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Le thème du gouvernement du Canada pour la campagne de 2023 des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe est « Écouter. Apprendre. Agir ». Il aborde les étapes clés pour contrer la violence fondée sur le sexe : ÉCOUTER fait référence au soutien apporté aux personnes survivantes qui racontent leur expérience et aux experts qui travaillent en première ligne; APPRENDRE nous encourage à nous informer sur ce qu'est la violence fondée sur le sexe, la façon de la repérer et de la prévenir, et les mesures à prendre; AGIR nous invite à transformer l'information en actions concrètes dans notre vie de tous les jours.

Le financement annoncé aujourd'hui permet de répondre au rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les appels à la justice sont les suivants : 3.7, 5.24, 5.6, 16.44, 17.2 et 18.4.

Au printemps 2022, un financement d'environ 1 million de dollars a été annoncé pour 19 projets dans le cadre du Programme d'initiatives liées aux données et à la recherche dirigées par des Autochtones, un programme de Relations Couronne-Autochtones Canada.

Au printemps 2022, un financement d'environ 2,5 millions de dollars a été annoncé pour 20 projets de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada dans le cadre du Programme de soutien au bien-être des familles et des survivantes et des survivants des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ disparues et assassinées.

