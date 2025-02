WHITEHORSE, YT, le 7 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un programme pilote de 2,5 millions de dollars destiné à soutenir cinq études menées par des Premières Nations au Yukon dans des régions présentant un potentiel de développement relatif aux minéraux critiques et aux infrastructures.

La participation des Autochtones et le savoir autochtone contribueront à façonner les décisions relatives au développement de ressources et d'infrastructures majeures et à renforcer les économies du Yukon et du Canada.

Chaque étude sera conçue pour répondre aux besoins et aux intérêts des Premières Nations au Yukon, notamment en ce qui concerne les incidences environnementales, sociales et économiques. La collecte précoce de ces informations permettra d'étayer les processus réglementaires, de sorte que les décisions seront mieux informées et prises plus rapidement.

L'investissement dans la recherche menée par les Autochtones s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la réconciliation, de l'autodétermination et de la mise en place d'un approvisionnement durable et sûr en minéraux critiques pour l'avenir.

Citations

« Depuis des décennies, la Selkirk First Nation fait part aux gouvernements et à l'industrie de ses préoccupations concernant les effets cumulatifs d'une série de projets - passés, présents et futurs - sur nos terres et nos eaux traditionnelles, sur les poissons et les espèces sauvages dont notre peuple dépend et sur notre mode de vie. Nous considérons l'évaluation et la gestion des effets cumulatifs comme l'un des problèmes les plus graves auxquels notre pays doit faire face. Le financement fédéral permettant à la Selkirk First Nation d'étudier les effets des développements cumulatifs sur notre environnement et notre peuple constitue une étape importante vers la gestion efficace de ces effets et la prise en compte de nos préoccupations de longue date. »

Kevin McGinty, directeur des ressources minérales

Selkirk First Nation

« Depuis plusieurs générations, les membres de la White River First Nation et nos ancêtres ont subi des changements spectaculaires dans leur foyer et leur mode de vie. Nos familles ont été séparées par le tracé de la frontière entre l'Alaska et le Canada; elles ont subi les conséquences de l'exploitation forestière et minière et du trafic maritime le long du fleuve Yukon; elles ont été déplacées lors de la construction de la route de l'Alaska. Aujourd'hui, le développement industriel lourd tel que l'exploitation minière et les routes d'accès aux ressources affecte de larges portions de notre territoire traditionnel. Malheureusement, les agences chargées de prendre des décisions sur les projets industriels ont encore tendance à considérer les projets comme isolés les uns des autres. Lorsque plusieurs projets se déroulent en même temps dans la même zone, cela peut avoir une incidence sur l'environnement, les animaux et notre sentiment d'appartenance, c'est-à-dire la façon dont nous sommes liés aux terres et aux eaux en tant que peuple des Tutchones du Nord et des Hautes-Tanana. »

Chef Bessie Chassé

White River First Nation

« La Kluane First Nation et les Champagne et Aishihik First Nations sont fières de parcourir ce chemin ensemble, en développant conjointement un modèle d'effets cumulatifs dirigé par les Autochtones qui donne la priorité à la culture, aux droits issus de traités et aux valeurs de nos peuples dans les décisions concernant la gestion des terres. En unissant nos voix, nous nous assurons que les intérêts de nos nations sont intégrés de façon significative dans les évaluations de projets et la planification environnementale. Ce modèle renforce non seulement notre intendance des terres, mais apporte également de la transparence et de la clarté à tous les utilisateurs des terres. Nous sommes fidèles à la devise dan'ke, qui signifie "Nous partageons et parcourons la terre ensemble". De ce fait, nous restons déterminés à partager cet outil avec toutes les Premières Nations au Yukon, pour renforcer notre responsabilité collective pour l'avenir de nos territoires traditionnels. »

Kwanathi inlį Robert Dickson (chef Robert Dickson), Kluane First Nation et Dän nätthe äda K'úkhįá (chef Barb Joe), Champagne et Aishihik First Nations

« Les Premières Nations au Yukon ont un rôle essentiel à jouer dans la conduite de recherches importantes qui contribueront à éclairer les examens des propositions de minéraux critiques et d'infrastructures sur leurs territoires traditionnels. Elles aideront le Canada à atteindre ses objectifs en matière de croissance propre. En tant que gardiennes de la terre, leur participation est indispensable pour équilibrer l'exploitation des ressources majeures et l'atténuation des effets cumulatifs sur le territoire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

Des fonds sont alloués aux bénéficiaires suivants : Les Champagne et Aishihik First Nations et la Kluane First Nation (proposition conjointe) pour leur étude intitulée « Indigenous Cumulative Effects Model » Na-Cho Nyäk Dun First Nation pour son étude intitulée « Na-Cho Nyäk Dun Cumulative Effects Framework Development » Little Salmon/Carmacks First Nation pour son étude intitulée « Traditional Land Use Cumulative Effects Study » La Selkirk First Nation, pour son étude intitulée « Assessing cumulative effects on wildlife and traditional land use in the Selkirk First Nation Traditional Territory » La White River First Nation pour son étude intitulée « White River First Nation Rights, Culture, and Dineh k'èh / Dän k'e. Community Experience of Existing Conditions and Cumulative Effects Study »

Les études régionales, les études de référence et les études sur les effets cumulatifs sont d'importants outils de prise de décision dans les régimes réglementaires nordiques, qui éclairent les projets, les plans et les politiques.

L'Initiative de réglementation dans le Nord fournit les ressources et le soutien nécessaires pour que les systèmes de réglementation nordique reflètent et respectent les contextes uniques de chacun des trois territoires du Canada.

Ce travail est financé par l'Initiative de réglementation dans le Nord, qui fait partie de la Stratégie sur les minéraux critiques du Canada et contribue à la mise en œuvre de la directive du Cabinet sur l'efficacité de la réglementation pour les projets de croissance propre.

Liens connexes

L'Initiative de réglementation dans le Nord

Nouvelle Stratégie canadienne sur les minéraux critiques

Selkirk First Nation - Council of Yukon First Nations (en anglais seulement)

White River First Nation (en anglais seulement)

Champagne and Aishihik First Nations (en anglais seulement)

Kluane First Nation (en anglais seulement)

