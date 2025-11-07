OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui au Parlement, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a déposé les Comptes publics du Canada 2025 et les Rapports sur les résultats ministériels 2024-2025. Ces documents contiennent de l'information détaillée sur les dépenses et les réalisations des ministères et organismes au cours de l'exercice allant d'avril 2024 à mars 2025.

Le président du Conseil du Trésor a aussi déposé le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2025-2026. Ce budget présente les nouveaux fonds pour l'exercice en cours destinés à appuyer les priorités du gouvernement, comme le logement, la réconciliation et les investissements dans les Forces armées canadiennes. Ces fonds étaient déjà prévus dans le budget de 2025.

« Chaque Canadien et Canadienne devrait être en mesure de savoir comment les fonds publics sont gérés et dépensés. C'est un élément fondamental de notre système démocratique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada ne se contente pas de déposer des documents financiers au Parlement, mais rend également ces renseignements accessibles en ligne sous forme de données ouvertes, pour que l'ensemble de la population canadienne puisse les consulter et les analyser. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

