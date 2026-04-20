Le Ministère renouvelle son soutien à la campagne de sensibilisation Pensez bleu

QUÉBEC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce qu'il poursuit son partenariat avec Réseau Environnement afin de prolonger jusqu'en 2028 la campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation durable de l'eau, Pensez bleu. Cette prolongation vise à consolider les progrès réalisés depuis le lancement de la campagne de 2024 et à favoriser l'adoption de comportements durables au sein de la population québécoise.

La campagne Pensez bleu a pour objectif de sensibiliser la population aux impacts des gestes quotidiens sur la pérennité de l'eau. Bien que cette ressource demeure abondante au Québec, certaines habitudes de vie peuvent fragiliser sa disponibilité et sa qualité. Dans ce contexte, Pensez bleu identifie les mauvaises pratiques, explique leurs effets sur l'environnement et propose des solutions concrètes et accessibles pour encourager une utilisation plus responsable de l'eau.

La campagne se déploie sur plusieurs plateformes de communication, dont un site Web, des médias sociaux et une série balado. Elle comprend également des initiatives plus ciblées, telles que la formation de patrouilles mandatées pour éduquer les citoyennes et citoyens aux bonnes pratiques liées à l'eau, ainsi que l'organisation d'activités auprès des jeunes afin de les initier aux métiers de l'eau.

Faits saillants :

L'aide financière, d'un montant maximal de 2 530 000 $, est allouée pour les exercices financiers 2026-2027 et 2027-2028.

Financée par le Fonds bleu, la campagne de sensibilisation Pensez bleu répond directement à l'objectif de la mesure 5.4 du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver.

Pensez bleu est coordonnée par Réseau Environnement, avec la collaboration du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec et du Centre d'interprétation de l'eau.

Liens connexes :

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs