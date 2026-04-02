L'abattoir Agri-Bio inc. doit verser la somme totale de 67 153 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement
Nouvelles fournies parMinistère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
02 avr, 2026, 09:48 ET
SAINTE-MARIE, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le 16 février 2026, l'abattoir Agri-Bio inc., de Saint-Agapit, dans la Chaudière-Appalaches, a été déclaré coupable de trois infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).
En effet, entre le 6 janvier 2021 et le 10 mars 2023, à Saint-Agapit, l'entreprise, étant titulaire d'une autorisation délivrée en 1991, a omis, à trois reprises, de respecter les normes, restrictions et interdictions qui y sont prévues, en dépassant la production maximale de 7 500 kilogrammes en poids vifs de volaille par jour. L'entreprise a ainsi contrevenu à l'article 123.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
L'abattoir Agri-Bio inc., a donc été condamné à verser une amende de 46 700 $ et il doit, en plus, rembourser les frais et les contributions applicables, soit un montant de 20 453 $.
Liens connexes :
Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement en utilisant le formulaire en ligne : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.
On peut rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.
Consultez le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.
Pour consulter la LQE : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/.
|
Source et information :
Frédéric Fournier
Conseiller en communication
Ministère de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs
Courriel : [email protected]
SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Partager cet article