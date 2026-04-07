Responsable de nature : un mouvement pour inciter les Québécois à adopter des pratiques durables lors de leurs sorties en milieu naturel

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Afin de préserver la biodiversité et le patrimoine naturel du Québec, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lance aujourd'hui un appel à la mobilisation à l'ensemble des Québécois. Sur le thème « Responsable de nature », ce mouvement vise à encourager l'adoption de pratiques respectueuses et durables lors d'activités réalisées en milieu naturel, comme l'observation de la faune, la chasse, la pêche, le piégeage et d'autres activités de plein air.

Être responsable de nature, c'est respecter l'environnement et adopter des comportements qui favorisent la pérennité des écosystèmes et des espèces qui y vivent. C'est être conscient de l'importance de la nature, notamment en raison des services essentiels qu'elle nous rend, et agir de manière à la préserver. Par exemple, en ne laissant aucun déchet dans la nature ou en évitant de circuler avec un véhicule motorisé dans les milieux sensibles, tels que les lieux de reproduction des espèces en situation précaire.

Dans le contexte des activités fauniques, comme la chasse, la pêche et le piégeage, cela implique de faire une gestion et une utilisation durables des ressources naturelles, entre autres, en respectant les limites de prise et en utilisant des techniques de prélèvement adéquates. À l'inverse, les comportements comme le braconnage nuisent non seulement à la faune, mais à la réputation de ces activités qui sont au cœur de l'histoire et du patrimoine du Québec.

Le mouvement Responsable de nature est une façon concrète de participer à la conservation de la biodiversité. De plus, il contribue à une cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différents usagers du territoire québécois. Il rallie les chasseurs, les pêcheurs, les adeptes d'activités de plein air et tous ceux qui fréquentent les milieux naturels.

Pour y prendre part, il suffit de consulter la page Web afin de découvrir des gestes simples qui permettent de profiter des bienfaits de la nature, sans la dégrader, mais aussi de l'apprécier à sa juste valeur et d'en faire une fierté nationale.

Fait saillant :

Initiative issue du Plan nature 2030 et menée en collaboration avec plusieurs partenaires, le mouvement Responsable de nature touche tous les types de territoires naturels : aires protégées, terres publiques, terres privées, territoires fauniques structurés (zones d'exploitation contrôlée, pourvoiries, réserves fauniques).

Liens connexes :

Pour de l'information et pour prendre part au mouvement : Responsable de nature

Plan nature 2030

Source et information :

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Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs