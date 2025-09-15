QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs sollicite la participation volontaire des chasseurs pour poursuivre la surveillance de la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC) lors de la saison de chasse 2025. Après sept années de surveillance autour de l'élevage où la maladie a été détectée en 2018, le risque de trouver des cervidés atteints est désormais faible, mais la MDC pourrait encore circuler chez les animaux sauvages sans avoir été détectée. En effet, lorsque peu d'individus sont touchés, l'analyse d'un grand nombre de cerfs est nécessaire pour permettre la détection de la maladie. L'apport des chasseurs est donc encore essentiel pour poursuivre les efforts de prévention.

Comment participer à la collecte d'échantillons

Les chasseurs qui abattent un cerf de Virginie âgé de plus de 12 mois dans un rayon de 45 km de l'élevage infecté en 2018 sont fortement encouragés à faire analyser leur prise pour détecter la MDC. Les chasseurs peuvent participer à la surveillance de deux façons :

En déposant la tête de leur gibier dans une boucherie qui participe au programme de surveillance de la MDC ainsi que dans certains bureaux du Ministère. La plupart des boucheries situées dans le secteur où la maladie a été détectée participent au programme. Plusieurs boucheries acceptent les têtes même si le chasseur n'est pas client.

En communiquant avec le Ministère au 581 994-2874 s'ils sont dans l'impossibilité de se présenter à un de ces endroits.

Les chasseurs doivent avoir en main leur permis de chasse ou leur coupon de transport lors du dépôt de la tête. Les têtes dont la calotte a été retirée peuvent être soumises, car les structures à analyser se situent à la base de la mâchoire.

Bilan de la surveillance de la MDC en 2024

Grâce à la collaboration des chasseurs et des citoyens, la maladie ne semble pas être parvenue à s'établir au Québec. Les efforts de chacun ont permis au Québec de devenir un des rares endroits en Amérique du Nord où la maladie a été détectée dans un enclos, mais pas dans la faune environnante.

En 2024, 187 cerfs de Virginie abattus à proximité de l'élevage infecté en 2018 ont été analysés. Aucun cas positif n'a été détecté, mais seulement 26 % des cerfs abattus ont été analysés, contrairement à 98 % de 2018 à 2023, alors que les prélèvements étaient obligatoires. Ailleurs au Québec, 4 712 cerfs de Virginie, 12 orignaux et 4 caribous ont également été analysés. Tous les résultats se sont révélés négatifs.

Le Ministère remercie le réseau de 70 boucheries participantes et encourage les adeptes de la chasse à exercer leur activité avec civisme et dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation.

Faits saillants :

La MDC est une maladie dégénérative du système nerveux central qui est toujours mortelle pour l'animal atteint. Elle touche les cervidés, notamment les cerfs de Virginie et les orignaux, principales espèces de grand gibier chassées au Québec.

Activement engagé dans la lutte contre cette maladie, le gouvernement du Québec a mis en place un réseau de surveillance des animaux dans la nature.

Aucun cas de MDC n'a été détecté chez les cervidés sauvages analysés jusqu'à maintenant.

À titre préventif, des permis de cerf sans bois ont de nouveau été délivrés cette année dans la zone de surveillance rehaussée. Cette mesure vise à maintenir une faible densité de cerfs dans le secteur pour limiter la transmission de la maladie, dans le cas où un animal infecté aurait échappé à la surveillance.

À ce jour, la MDC n'est pas considérée comme une maladie transmissible à l'humain. Cependant, le gouvernement du Canada recommande de ne pas consommer ou utiliser les tissus d'un animal infecté.

