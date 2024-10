FORT ÉRIÉ, ON, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement de Nouvelle-Écosse a commandé quatre hélicoptères Airbus H125 pour le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, confirmant ainsi le renouvellement complet de sa flotte.

L'avion sera utilisé pour soutenir la réponse rapide à la lutte contre les incendies de forêt, la recherche et le sauvetage, le transport d'urgence et de personnel dans les zones reculées, et la surveillance aérienne.

« Les situations d'urgence telles que les incendies de forêt sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous y préparer, notamment en modernisant notre flotte d'hélicoptères. Les Airbus H125 nous ont bien servi dans la lutte contre les incendies de forêt et pour d'autres usages », a déclaré Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables.

« C'est un honneur que la province de la Nouvelle-Écosse ait une fois de plus choisi Airbus pour soutenir les missions vitales du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables. Alors que les incendies de forêt représentent une menace croissante dans tout le Canada, les hélicoptères comme le H125 jouent un rôle essentiel dans la protection de nos ressources naturelles et permettent une action rapide dans les situations critiques », a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada. « Nous apprécions grandement la confiance qu'ils continuent d'accorder à Airbus et nous nous réjouissons de soutenir leur important travail. »

Le ministère avait déjà pris livraison de quatre Airbus H125 en 2016. Sa décision de passer cette nouvelle commande reflète sa satisfaction à l'égard de la polyvalence et de la performance du H125 pour répondre à ses exigences de mission uniques. L'avion sera personnalisé avec divers certificats de type supplémentaires (STC) conçus au Canada et des équipements optionnels, notamment : batterie relocalisée, les portes à haute visibilité, les nacelles de fret à joues d'écureuil, la prise de 50 AMP pour le largage de l'élingue, les rétroviseurs de fret, la fenêtre de plancher agrandie, le coupe-câble, le kit de litière, le filtre à carburant de la cellule, le kit d'arrimage des pales et le panneau utilitaire optimisé.

Le H125 est largement reconnu pour ses performances exceptionnelles, sa manœuvrabilité accrue et sa capacité à exceller dans des environnements chauds et élevés. Le plancher plat de la cabine du H125 et les centaines d'équipements optionnels et de STC disponibles lui permettent d'être rapidement et facilement reconfiguré pour diverses missions, notamment le travail aérien, la lutte contre les incendies, l'application de la loi, le sauvetage, l'ambulance aérienne, le transport de passagers, et bien d'autres encore. La famille H125 représente plus d'un tiers de la flotte Airbus en service dans le monde, avec près de 1 500 appareils en service rien qu'en Amérique du Nord. Elle fait partie de la famille Ecureuil, qui a accumulé plus de 40 millions d'heures de vol dans le monde.

Depuis 1984, Airbus Helicopters a livré près de 600 hélicoptères au Canada. Avec plus de 760 hélicoptères en service et plus de 220 opérateurs à travers le Canada, Airbus Helicopters au Canada est le chef de file des hélicoptères civils et parapublics avec huit types d'Airbus différents.

© Copyright Mike Reyno

SOURCE Airbus

Contacts pour les médias: Alison Ivan, Airbus Helicopters au Canada, +1 905-994-2921, [email protected]; Courtney Woo, Airbus Helicopters, en Amérique du Nord, +1 682 381 4293, [email protected]; Amélie Forcier, Airbus au Canada, +1 514-452-5279, [email protected]