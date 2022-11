Le ministère de la Langue française remet les insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique et le Prix du 3-Juillet-1608

QUÉBEC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La 43e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre des francophones d'Amérique et du Prix du 3-Juillet-1608 s'est tenue aujourd'hui à Québec, au Palais Montcalm, sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, en présence de Mme Catherine Vallières-Roland, mairesse suppléante de la Ville de Québec et membre du comité exécutif responsable de la culture.

L'Ordre des francophones d'Amérique est une décoration décernée par le ministère de la Langue française, afin de reconnaitre les mérites de personnes qui se consacrent au maintien et à l'épanouissement de la langue française, en Amérique, ou qui accordent leur soutien à l'essor de la vie française sur le continent américain.

Lors de cet événement annuel, sept nouveaux récipiendaires ont été nommés à l'Ordre :

Pour le Québec : M me Françoise Armand et M. Dany Laferrière

Françoise Armand et M. Dany Laferrière Pour l'Acadie : M me Jean d'Entremont

Jean d'Entremont Pour l'Ontario : M me Marie-Hélène Chomienne

Marie-Hélène Chomienne Pour l'Ouest canadien : M. Mark C. Power

Pour les Amériques : M. Joseph Dunn

Pour les autres continents : Mme Paola Puccini

Le Prix du 3-Juillet-1608 commémore la fondation de la ville de Québec et en rappelle l'importance historique pour les francophones d'Amérique. Par ce prix, le Ministère veut rendre hommage à une organisation œuvrant en Amérique du Nord qui rend des services exceptionnels à une collectivité de langue française.

Cette année, ce prix a été remis à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, représentée, pour l'occasion, par la présidente de l'organisation, Mme Maude Sonier.

Citations

« L'honneur que m'a fait le premier ministre en me nommant ministre de la Langue française vient avec une grande responsabilité, soit celle d'assurer l'avenir du français, au Québec, et de faire rayonner notre langue au Canada. Cette responsabilité, elle est partagée par ces ambassadrices et ambassadeurs de notre langue officielle et commune. Ces gens contribuent à la valorisation et à la préservation de ce précieux héritage culturel québécois. Nous devons continuer et accentuer nos efforts afin de faire en sorte que les générations futures puissent, elles aussi, vivre et prospérer en français. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Je suis fière de participer à la remise de ce prix qui met en lumière les services exceptionnels offerts par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Je tiens à féliciter l'organisation, qui contribue au rayonnement de la langue française de même qu'à celui des connaissances sur le fait français. »

Catherine Vallières-Roland, mairesse suppléante de la Ville de Québec et membre du comité exécutif responsable de la culture

Faits saillants

L'Ordre des francophones d'Amérique et le Prix du 3-Juillet-1608 étaient décernés par le Conseil supérieur de la langue française depuis 1978.

Le Conseil supérieur de la langue française a été dissout, le 1 er juin dernier, avec la création du ministère de la Langue française.

supérieur de la langue française a été dissout, le 1 juin dernier, avec la création du ministère de la Langue française. Les insignes de l'Ordre sont constitués d'une médaille et d'une fleur de lys stylisée qui en représente le symbole et qui est portée à la boutonnière. Pour sa part, le Prix consiste en une œuvre d'art réalisée par une artiste québécoise et d'une plaque commémorative. Les récipiendaires et l'organisation lauréate reçoivent également un parchemin calligraphié, signé par le premier ministre du Québec et par le ministre de la Langue française.

