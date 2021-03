Symboles boursiers

CGI signe un contrat de services en mode délégué d'une durée de six ans et d'une valeur de 250 millions €

MUNICH, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a signé un contrat avec le ministère de la Justice de Bavière pour optimiser ses services aux citoyens grâce à la transformation numérique et à la gestion de l'innovation. En vertu du contrat d'une durée de six ans et d'une valeur de 250 millions d'euros pour des services TI en mode délégué, CGI contribuera à l'évolution des services et de l'infrastructure TI du ministère dans plus de 220 emplacements en Bavière.

La transformation numérique est une priorité stratégique clé pour le gouvernement de Bavière, à l'heure actuelle et pour les années à venir. À cet égard, le ministère de la Justice de Bavière compte sur les services en mode délégué de CGI pour la modernisation de ses TI et la numérisation de ses flux de travaux opérationnels et informatiques, entre autres choses.

Les travaux liés à cette entente ont commencé au début de 2021. CGI doit notamment assumer la responsabilité des opérations TI du ministère, qui comprennent des services de domaine, d'infrastructure, de soutien aux utilisateurs, de communications unifiées, de technologies média, de projet et de conseil pour les cours et les bureaux des procureurs publics de Bavière. Dans le cadre de ce projet, CGI gérera deux centres de traitement de données - un à Munich et l'autre à Nuremberg - et 16 550 postes de travail répartis dans quelque 220 emplacements en Bavière.

CGI jouera également un rôle majeur dans la gestion de la transformation numérique et de l'innovation du ministère. Notamment en dotant toutes les salles de réunion de technologies média numériques et en remplaçant la téléphonie traditionnelle par des communications unifiées. Nous assurerons également la gestion de tous les projets liés à l'introduction de transactions juridiques et dossiers électroniques.



« CGI utilise des cadres de gestion de l'innovation qui proposent une valeur ajoutée dans un monde numérique, a indiqué Ralf Bauer, vice-président principal, CGI, centre et sud de l'Allemagne. Cette approche, combinée à nos services TI en mode délégué, permet de proposer un modèle opérationnel attrayant pour toutes les organisations, notamment celles du secteur public. Nombre d'entre elles subissent d'importantes pressions budgétaires d'une part, mais doivent accélérer leur transformation numérique de l'autre. CGI comprend les exigences du secteur public, ayant mené à terme d'innombrables projets pour des autorités publiques et des ministères Nous sommes un leader du marché à l'échelle mondiale auprès d'autorités judiciaires, y compris en Allemagne. Nous sommes heureux d'offrir au ministère de la Justice de Bavière des services complets qui simplifient et numérisent les processus opérationnels et informatiques et favorisent une administration numérique et une optimisation des services aux citoyens. »



