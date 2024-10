Le ministère de la Culture et des Communications poursuit les travaux pour la préservation de la maison René-Lévesque

NEW CARLISLE, QC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications annonce le début d'une nouvelle phase de travaux de préservation de la maison René-Lévesque, à New Carlisle. Les travaux sont prévus entre le 28 octobre et le 6 décembre 2024.

Par cette initiative, le Ministère souhaite maintenir l'immeuble dans un état stable pendant la réalisation de diverses études et expertises et en attendant que le chantier de restauration et de réhabilitation de la maison patrimoniale soit entamé. Les travaux de préservation qui seront réalisés dans les prochaines semaines ont pour objectif d'empêcher les infiltrations d'eau et de solidifier certains éléments structurels de la maison. Ces travaux comprennent notamment la démolition de certains éléments extérieurs qui ne sont pas d'origine, la stabilisation de la galerie est ainsi que l'installation d'un revêtement temporaire en vinyle blanc sur certaines façades.

Construite en 1905, la maison d'enfance de René Lévesque, premier ministre du Québec entre 1976 et 1985, est classée immeuble patrimonial depuis 2012 par le Ministère. Elle présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique et architecturale. Le Ministère reconnaît l'importance de ce lieu pour la communauté gaspésienne et, plus largement, pour les citoyennes et citoyens du Québec. Il souhaite que l'usage futur de la maison soit fidèle à ses valeurs patrimoniales et représentatif du personnage qu'était René Lévesque.

Maison René-Lévesque - Répertoire du patrimoine culturel du Québec (gouv.qc.ca)

