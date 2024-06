Le ministère de l'Environnement délivre une deuxième autorisation à Northvolt

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a délivré une deuxième autorisation à l'entreprise Batteries Northvolt Nord-Amérique inc. (Northvolt), ce mercredi 5 juin. Cette autorisation ministérielle vise les premières étapes de construction des bâtiments prévus dans le complexe Northvolt, soit la construction de l'usine de fabrication de composantes et de batteries pour véhicules électriques de même que l'établissement et l'extension de systèmes de gestion des eaux pluviales.

Mesures de mitigation

Tel qu'il est prévu pour ce type de projet, le Ministère s'est assuré de la mise en place des mesures de mitigation appropriées, notamment pour :

éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques maintenus à l'état naturel sur le site;

contrôler les émissions de poussière et de bruit;

prévenir la contamination des sols, des eaux de surface et des eaux de ruissellement;

s'assurer que la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles respecte la réglementation en vigueur.

Mesures de protection des espèces fauniques

Afin d'atténuer l'impact du projet sur les espèces fauniques, l'entreprise s'est notamment engagée :

à limiter le bruit, notamment durant la période de nidification du petit blongios, une espèce de la faune aviaire;

à installer des barrières d'exclusion pour éviter les mortalités de tortues;

à mettre en place des mesures pour éviter la nidification dans le fond des bassins de rétention des systèmes de gestion des eaux pluviales aménagés.

Faits saillants :

Le terrain acquis par Northvolt servira à la construction de son complexe de fabrication de composantes de batteries pour véhicules électriques, où seront également recyclées les batteries. Il se trouve en grande partie sur l'ancien site de l'usine d'explosifs de la Canadian Industries Limited. Ce terrain a été décontaminé à un niveau conforme à un usage industriel avant son acquisition par Northvolt.

La première autorisation ministérielle, pour des travaux préparatoires sur le terrain où seront érigées les installations de production de matériaux actifs de cathodes et de cellules de batteries pour véhicules électriques, a été délivrée à Northvolt le 8 janvier 2024.

La construction de l'usine de recyclage de batteries Revolt, prévue dans la partie du site située au sud-ouest de la propriété, est assujettie à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PEEIE). Un avis de projet a été déposé par Northvolt le 11 avril 2024. Une période d'information publique, durant laquelle toute personne pourra déposer une demande de consultation publique sur le projet, est prévue par la procédure.

Rappelons que, comme pour toute entreprise réalisant des activités susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, Northvolt doit obtenir les autorisations prévues par la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et les autres lois et règlements applicables. D'autres autorisations ministérielles seront requises pour la construction et l'exploitation des installations de production de matériaux actifs de cathodes et de cellules de batteries pour véhicules électriques de Northvolt.

Le Ministère assure un contrôle environnemental tout au long du processus, entre autres, par la réalisation d'inspections et de vérifications, afin de s'assurer que toutes les dispositions de la LQE et des règlements environnementaux sont respectées.

Consulter la documentation relative aux autorisations ministérielles sur la page Suivi environnemental du dossier de Northvolt

Consulter le registre des évaluations environnementales

