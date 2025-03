LE MILIEU DES AFFAIRES INTERPELLE LES PARTIS POLITIQUES EN VUE DE LA PROCHAINE CAMPAGNE ÉLECTORALE FÉDÉRALE

MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - À l'approche de la prochaine campagne électorale, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l'ensemble du milieu des affaires souhaitent rappeler aux partis politiques l'importance d'un engagement ferme envers la prospérité économique, l'innovation et la compétitivité du Canada. Dans un contexte de transformations économiques majeures et de défis commerciaux accrus, il est essentiel que les décideurs proposent des solutions concrètes et ambitieuses pour assurer la résilience, la croissance et la création de richesse.

« Nous encourageons tous les partis politiques à intégrer ces priorités à leurs plateformes et à s'engager concrètement à créer un environnement favorable à la croissance économique et à la prospérité de notre société. Nos entreprises sont prêtes à collaborer avec les décideurs pour mettre en place des solutions durables et ambitieuses », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Neuf priorités stratégiques pour une économie forte

Les entreprises québécoises et canadiennes font face à des défis importants et s'attendent à ce que les candidats aux élections prennent des engagements clairs sur les enjeux suivants :

Accroître le développement et l'intégration des innovations

Le CPQ appelle les partis à proposer des mesures pour stimuler l'innovation au sein des entreprises, en favorisant la recherche et le développement ainsi que l'adoption de nouvelles technologies.



Accélérer la formation et l'acquisition de compétences pour la main-d'œuvre

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est un frein à la croissance des entreprises. Il est impératif d'investir davantage dans la formation continue, l'adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail, ainsi que dans des politiques favorisant l'immigration économique.



Assurer une fiscalité plus compétitive

Le CPQ demande aux partis de s'engager à revoir le système fiscal afin de le rendre plus attractif pour les entreprises, encourageant ainsi l'investissement et la croissance économique.



Réduire le fardeau réglementaire

Il est essentiel de simplifier les processus administratifs et de réduire les obstacles réglementaires et d'encourager le commerce interprovincial.



Diversifier nos marchés

Pour diminuer la dépendance économique envers un seul partenaire, le CPQ encourage les partis à promouvoir l'ouverture vers de nouveaux marchés internationaux et à renforcer les relations commerciales existantes.



Encourager l'achat préférentiel et soutenir l'achat local

Le soutien aux entreprises locales est crucial pour l'économie régionale. Des politiques favorisant l'achat local et l'intégration des PME dans les chaînes d'approvisionnement publiques et privées sont nécessaires.



Renforcer notre industrie de la défense

Le développement de l'industrie de la défense tout en contribuant à la souveraineté économique et la sécurité nationale contribue à la présence d'emplois spécialisés et d'entreprises dynamiques. Les partis sont invités à soutenir ce secteur stratégique.



Miser sur des mesures sectorielles ciblées

Des initiatives spécifiques adaptées aux besoins de secteurs clés de l'économie, dont le secteur énergétique, permettront de stimuler leur croissance et leur compétitivité sur la scène internationale.



Favoriser le repreneuriat et l'entrepreneuriat

Encourager la relève entrepreneuriale et soutenir les nouvelles entreprises sont essentiels pour assurer la vitalité économique et l'innovation au Québec.

Le CPQ continuera à suivre de près les engagements des partis politiques et à intervenir afin que les besoins des employeurs soient pleinement pris en compte dans le débat électoral. Ces mesures sont alignées avec celles qui sont présentées dans le plus récent contrat économique proposé par le CPQ dans la foulée de la crise des tarifs américains.

