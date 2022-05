HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY, TRADITIONAL UNCEDED MI'KMAW TERRITORY, NS, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les Autochtones qui vivent ou qui font la transition vers les centres urbains comptent parmi les populations qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada.

Le gouvernement du Canada s'engage à travailler en partenariat avec des partenaires autochtones afin d'améliorer la qualité de vie des Premières Nations, des Inuit et des Métis, et de veiller à ce que les Autochtones vivant en milieu urbain puissent avoir des espaces sécuritaires et accessibles, où ils pourront obtenir des services de qualité adaptés à leur culture.

Le Mi'kmaw Native Friendship Centre offre des programmes et des services essentiels aux Autochtones du centre-ville d'Halifax depuis 1972. À l'heure actuelle, le Centre offre plus de 55 programmes, allant de l'éducation de la petite enfance, de la formation et de l'emploi au logement et à l'itinérance, en passant par la justice, la réduction des méfaits et le soutien de la culture et de la langue. Pour bien servir la population autochtone urbaine croissante, le Centre a dû déménager trois fois depuis son ouverture. Ses locaux actuels peuvent difficilement servir une clientèle autochtone urbaine diversifiée et en croissance.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député d'Halifax, au nom de Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) a annoncé un financement fédéral conjoint de 4,91 millions de dollars pour le Mi'kmaw Native Friendship Centre.

Cela comprend :

4 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada, par l'entremise du volet de financement pour les grands projets d'infrastructure de Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA), pour contribuer à la conception et à la construction d'une nouvelle installation conçue de façon stratégique pour servir et soutenir plus de 7000 clients autochtones vivant en milieu urbain dans la municipalité régionale d' Halifax ;

Un montant non remboursable de 910 000 $ provenant du Fonds pour l'emploi et la croissance de l'APECA aidera la Mi'kmaw Native Friendship Society à réaliser la vision décrite dans Every One Every Day (EOED) Kjipuktuk-Halifax. EOED vise à accroître les débouchés sociaux et économiques pour les entrepreneurs autochtones grâce à la réconciliation au moyen d'une approche culturelle autochtone pour favoriser l'inclusion et l'établissement de relations, le mentorat par les pairs et le soutien. Au cours des trois prochaines années, le projet appuiera des initiatives comme des vitrines, des espaces pour les fabricants, des sites éphémères, un journal et une stratégie de marketing.

Cet investissement souligne l'engagement du gouvernement du Canada à répondre aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées visant à restaurer et à revitaliser les langues et les cultures autochtones. Il répond également aux priorités établies dans le Plan d'action national sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées -- Voie urbaine vers la récupération du pouvoir et de la place, peu importe le lieu de résidence, en ce qui concerne les programmes axés sur la culture et le soutien de l'accès aux ressources pour les populations urbaines.

« Nous sommes très reconnaissants de cette première étape confirmée pour assurer un lieu sûr et sécuritaire à notre communauté autochtone urbaine. Le centre d'amitié est à la recherche depuis 20 ans d'un espace culturellement sécuritaire qui permettra la croissance continue de notre communauté urbaine. Un endroit non seulement sûr et sécuritaire, mais qui reflète notre culture et notre langue, un endroit qui inspire la fierté à notre communauté, et qui nous rappelle qui nous sommes. Ce financement nous permettra de poursuivre notre parcours et nous avons hâte que d'autres personnes se joignent à nous pour veiller à ce que cette vision soit réalisée. »

Pamela Glode-Desrochers

Directrice générale, Mi'kmaw Native Friendship Centre (Society)

« Nous devons nous efforcer de répondre aux besoins des Autochtones vivant en milieu urbain en leur offrant un environnement sécuritaire tout en maintenant les normes de santé et de sécurité. Je crois fermement que ce financement aidera le Mi'kmaw Native Friendship Centre à améliorer la qualité de vie des Autochtones vivant à Halifax en veillant à ce qu'ils aient accès à un espace amélioré, sécuritaire et accessible qui favorise la prestation de services de haute qualité adaptés à la culture. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La réussite des organisations, des entreprises et des collectivités autochtones est un élément important de la croissance de notre économie ici au Canada atlantique. L'initiative Every One Every Day aidera à partager les connaissances culturelles et à créer de nouvelles possibilités économiques pour les peuples autochtones de Kjipuktuk-Halifax. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

« Le Mi'kmaw Native Friendship Centre est un endroit où les Autochtones en milieu urbain de Kjipuktuk-Halifax se réunissent pour célébrer leur culture et leur histoire, et où ils peuvent recevoir un soutien adapté à leur culture lorsqu'ils en ont besoin. Pourtant, au cours des dernières années, le centre d'amitié a eu de la difficulté à trouver un espace physique pour répondre aux besoins de la collectivité. Cet investissement fédéral de 5 millions de dollars aidera le centre d'amitié à concevoir et à construire une nouvelle installation où il pourra continuer à servir les milliers d'Autochtones vivant en milieu urbain à Kjipuktuk-Halifax. »

Andy Fillmore, député d'Halifax et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Créé en 2017, le PUPA est conçu pour aider les Premières Nations (inscrites et non inscrites), les Inuit et les Métis qui vivent dans les centres urbains ou qui y font la transition.

Les Programmes urbains pour les peuples autochtones fournissent 57,5 millions de dollars sur cinq ans (2017-2018 à 2021-2022) pour appuyer les investissements dans des projets d'infrastructure majeurs et mineurs pour les fournisseurs de services de Programmes urbains pour les peuples autochtones.

L'appel de propositions d'infrastructure majeure dans le cadre du volet Infrastructures du Programme urbain pour les peuples autochtones a été lancé entre le 3 décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et était ouvert aux organismes de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain admissibles qui ont reçu du financement dans le cadre du Programme urbain pour les peuples autochtones depuis 2017.

le 31 janvier 2022 et était ouvert aux organismes de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain admissibles qui ont reçu du financement dans le cadre du Programme urbain pour les peuples autochtones depuis 2017. Au Canada atlantique, l'APECA verse 70 millions de dollars du Fonds pour l'emploi et la croissance (FMC) national de 700 millions de dollars à des entreprises admissibles, à des organismes sans but lucratif, à des partenaires de développement économique communautaire, ainsi qu'à des organisations et à des entreprises dirigées par des Autochtones, dans le cadre de projets qui servent à :

atlantique, l'APECA verse 70 millions de dollars du Fonds pour l'emploi et la croissance (FMC) national de 700 millions de dollars à des entreprises admissibles, à des organismes sans but lucratif, à des partenaires de développement économique communautaire, ainsi qu'à des organisations et à des entreprises dirigées par des Autochtones, dans le cadre de projets qui servent à : soutenir la transition vers une économie verte;



favoriser une reprise inclusive;



préserver la compétitivité du Canada et des entreprises à l'épreuve de l'avenir grâce à l'adoption du numérique;

et des entreprises à l'épreuve de l'avenir grâce à l'adoption du numérique;

renforcer la capacité dans les secteurs essentiels à la reprise et à la croissance du Canada

