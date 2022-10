MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES MI'KMAW, NS, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Les Autochtones qui vivent dans les centres urbains ou qui s'y installent sont l'une des populations dont la croissance est la plus rapide au Canada. Pour répondre à leurs besoins, les organismes de services aux Autochtones comme les centres d'amitié jouent un rôle crucial pour ce qui est de veiller à ce que les Premières Nations, les Inuit et les Métis aient des espaces sécuritaires et accessibles et des services de grande qualité adaptés à la culture.

Le Mi'kmaw Native Friendship Centre (MNFC) offre des programmes et des services essentiels aux peuples autochtones du centre-ville d'Halifax depuis 1972 et appuie les personnes, les familles, les enfants et les Aînés des Premières Nations, des Inuit et des Métis d'une manière holistique et adaptée à leur culture.

À l'heure actuelle, le Centre offre plus de 55 programmes, allant de l'éducation de la petite enfance à la réduction de la violence, en passant par la formation, l'emploi, le logement et l'itinérance, la justice et le soutien à la culture et aux langues. L'établissement actuel du Mi'kmaw Native Friendship Centre fait face à d'importantes contraintes pour ce qui est de servir une clientèle autochtone urbaine croissante et diversifiée. Pour répondre adéquatement aux besoins de la population autochtone urbaine croissante, le Centre a dû déménager trois fois depuis son ouverture.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, député de Halifax, au nom de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Pam Glode-Desrochers, directrice générale du Mi'kmaw Native Friendship Centre, ont annoncé l'octroi de 28,8 millions de dollars au Mi'kmaw Native Friendship Centre pour appuyer la construction d'un nouvel immeuble, ce qui lui permettra d'élargir ses services et ses activités.

Ce financement provient du Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones et s'ajoute à un investissement de 4 millions de dollars annoncé plus tôt cette année dans le cadre du volet de financement Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA). Ce financement contribuera à la construction d'un nouveau centre afin de mieux servir et soutenir plus de 7 000 clients autochtones vivant à Halifax. Il aidera à combler les lacunes critiques en matière d'infrastructures et à soutenir les résultats économiques, sociaux et en matière de santé.

« Je crois que ce soutien marquera un tournant sans précédent dans les progrès que font les peuples autochtones et non autochtones vers la réconciliation. Pour veiller à ce que notre population en constante expansion dispose des ressources nécessaires pour surmonter les obstacles intergénérationnels et systémiques auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, nous avons dû élargir nos activités, ce que notre infrastructure n'a pas su faire jusqu'à maintenant. L'annonce d'aujourd'hui est une reconnaissance et une compréhension claires du fait que, lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons changer radicalement la qualité de vie des peuples autochtones. »

Pam Glode-Desrochers

Directrice générale, Mi'kmaw Native Friendship Centre

« Le Mi'kmaw Native Friendship / Wije'winen Centre continue d'être un endroit où nos sœurs et nos frères autochtones vivant en milieu urbain peuvent avoir accès à des services essentiels, à l'espoir, à la compréhension et à l'amitié. À mesure que la demande pour des services augmente, la nécessité d'élargir leurs activités devient de plus en plus évidente. Nous célébrons l'annonce de financement d'aujourd'hui avec tous ceux qui visitent ce merveilleux centre et qui y travaillent. »

Cheffe Deborah Robinson

Première Nation d'Acadia

« Le Mi'kmaw Native Friendship Centre est une ressource essentielle pour les peuples autochtones d'Halifax depuis 50 ans. Leur vaste gamme de services offerts appuie les Autochtones en leur offrant des services dans les programmes de la petite enfance, la formation, l'emploi, le logement, la justice, la réduction des méfaits, ainsi que la culture et les langues. Et ils ont fait tout cela avec un bâtiment qui est devenu beaucoup trop petit pour à arriver à accomplir tout ce beau travail. Grâce à cet investissement de 28,8 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada, le centre d'amitié sera en mesure de construire et d'élargir ses services dans une toute nouvelle installation, répondant ainsi aux besoins des peuples autochtones d'Halifax pour la prochaine génération. Il s'agit de la réconciliation en action : veiller à ce que les communautés puissent travailler pour tout le monde. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le fait d'investir dans des services culturellement pertinents pour les Autochtones de Kjipuktuk-Halifax est une étape importante sur la voie de la réconciliation ici en Nouvelle-Écosse. Cet investissement permettra d'aider le Mi'kmaw Native Friendship Centre à fournir un soutien essentiel aux membres de sa communauté, et nous continuerons de travailler avec des partenaires locaux pour trouver d'autres occasions de faire fond sur des initiatives comme celle-ci. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'investissement fédéral de 28,8 millions de dollars annoncé aujourd'hui signifie que le rêve de longue date de construire une nouvelle installation pour le Mi'kmaw Native Friendship Centre se réalise enfin. Le centre d'amitié est un endroit où les Autochtones vivant en milieu urbain à Kjipuktuk-Halifax se réunissent pour célébrer leur culture et leur histoire, et où ils peuvent recevoir un soutien adapté à leur culture lorsqu'ils en ont besoin. En cette ère de réconciliation et de partenariat, l'investissement fédéral annoncé aujourd'hui représente une étape importante dans la façon dont nous répondons aux besoins des Autochtones vivant en milieu urbain à Kjipuktuk-Halifax. »

Andy Fillmore, député de Halifax et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Le 19 mai 2022, 4 millions de dollars ont été versés au Mi'kmaw Native Friendship Centre dans le cadre du volet de financement Grandes infrastructures du Programme de programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA), afin de contribuer à la conception et à la construction d'une nouvelle installation.

Le volet urbain du Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones du gouvernement du Canada appuie les priorités en matière d'infrastructure établies par les partenaires autochtones communautés des centres urbains. Le gouvernement du Canada et les communautés autochtones travaillent en partenariat pour combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure et soutenir les résultats économiques, sociaux et en matière de santé.

appuie les priorités en matière d'infrastructure établies par les partenaires autochtones communautés des centres urbains. Le gouvernement du et les communautés autochtones travaillent en partenariat pour combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure et soutenir les résultats économiques, sociaux et en matière de santé. Le volet urbain du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones fournit 194,9 millions de dollars sur trois ans (de 2022-2023 à 2024-2025) pour appuyer les investissements dans des projets d'infrastructure majeurs et mineurs pour tous les organismes de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain et rural.

Le financement des infrastructures appuie les projets d'immobilisations, y compris, mais sans s'y limiter, les projets essentiels en matière de santé et de sécurité, d'accessibilité et d'efficacité énergétique, afin d'assurer des espaces sécuritaires et accessibles pour la prestation de programmes et de services.

Cet investissement appuie l'engagement du gouvernement du Canada à s'attaquer à la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, comme il est décrit dans la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Des investissements comme celui-ci aident à offrir des espaces sécuritaires et sans obstacle aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones pour qu'elles puissent avoir accès à leur culture et à leurs langues et renforcer leur identité culturelle, peu importe leur emplacement, y compris en milieu urbain.

