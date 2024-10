L'entente, appelée Toquktmekl (doh-gouk-ti-mé-goul), qui signifie « s'attaquer ensemble à des projets » en mi'kmaq, présente le cadre qui permettra à Parcs Canada et au Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow (le gouvernement de la nation Mi'kmaq de l'Î.‑P.‑É.) de continuer de travailler en collaboration et de partager les ressources. L'entente reflète l'engagement commun de préserver et de promouvoir l'intégrité écologique et le mode de vie des Epekwitnewaq Mi'kmaq pour l'usage, le bénéfice, l'éducation et la jouissance des générations futures.

Les Epekwitnewaq Mi'kmaq et Parcs Canada travaillent en collaboration depuis plusieurs années et cette entente officialise cette relation au moyen d'une structure de gouvernance partagée qui proposera des orientations par l'intermédiaire d'un conseil de gestion conjointe. Grâce à l'entente Toquktmekl, l'Assemblée des conseils d'Epekwitk et Parcs Canada pourront collaborer à la planification, à la gestion, à l'exploitation, ainsi qu'à la surveillance et à l'évaluation des terres de l'Île-du-Prince-Édouard administrées par Parcs Canada.

Les cultures et les identités des peuples autochtones sont enracinées dans la terre, et le respect des liens avec le lieu est un élément important pour les initiatives et les résultats liés à la réconciliation. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les liens des peuples autochtones soient honorés et que leurs droits soient respectés. L'entente Toquktmekl fait progresser la réconciliation d'une manière concrète et importante : en reconnaissant les contributions des Mi'kmaq, l'histoire et la culture des Mi'kmaq, ainsi que la relation spéciale et de longue date que les Mi'kmaq entretiennent avec les terres et les eaux du territoire traditionnel de l'Î.‑P.‑É.

Cette entente assurera l'intégration de l'expertise, du savoir et des pratiques traditionnelles des Epekwitnewaq Mi'kmaq dans tous les aspects de la gestion et des activités. Elle représente une étape importante sur la voie du rétablissement de l'autodétermination et de l'autonomie gouvernementale des Mi'kmaq et constitue une évolution d'une relation déjà positive et bien établie entre le Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow et Parcs Canada. Pour L'nuey, l'organisation de défense des droits des Mi'kmaq de l'Î.-P.-É., cette entente représente une étape importante dans la réalisation du mandat des dirigeants mi'kmaq, qui consiste à protéger, à préserver et à faire respecter les droits des Mi'kmaq à l'Î.-P.-É.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à travailler en collaboration avec les peuples autochtones et à honorer leurs contributions à notre patrimoine, à notre histoire et à notre avenir communs. En collaborant avec de nombreuses communautés autochtones dans l'ensemble du Canada, Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel et dans la diffusion de l'histoire de ces lieux précieux.

« Cette entente officialise et renforce notre relation de longue date avec Parcs Canada, garantissant que notre expertise, notre savoir et nos pratiques traditionnelles font partie intégrante de la gestion et des activités des zones administrées par Parcs Canada à Epekwitk (Î.-P.-É.). En tant que gardiens de nos terres ancestrales depuis plus de 12 000 ans, les Epekwitnewaq Mi'kmaq se sont engagés à préserver l'intégrité écologique de nos terres et de nos eaux tout en honorant notre riche patrimoine culturel. Grâce à Toquktmekl, nous pouvons également exercer Etuaptmumk, aussi appelée approche à double perspective, qui intègre les forces du savoir autochtone et du savoir occidental, et qui garantira la protection de ces lieux précieux au bénéfice des générations futures. Il s'agit d'une étape positive vers l'autonomie et l'autodétermination des Mi'kmaq, qui honore nos liens culturels avec la terre et nos droits en tant que peuple autochtone, tout en travaillant ensemble dans un esprit de collaboration. »

Chef Darlene Bernard

Première Nation de Lennox Island

Coprésidente de l'Assemblée des conseils d'Epekwitk

« Toquktmekl nous permet de progresser sur la voie d'une véritable réconciliation en reconnaissant les racines profondes et étendues que nous avons, en tant que Mi'kmaq, avec nos terres traditionnelles. Nous sommes heureux de signer cet accord de cogestion, qui marque une étape importante dans les efforts que nous déployons actuellement pour renforcer notre relation avec Parcs Canada et affirmer nos droits en tant que Mi'kmaq. En travaillant ensemble dans un cadre de gouvernance commun, nous ouvrons la voie à une collaboration importante dans la gestion et la sauvegarde des terres qui sont essentielles à notre identité et à notre mode de vie. Cet accord témoigne de l'esprit d'une véritable réconciliation en respectant nos droits, en créant un précédent positif pour la cogestion autochtone dans tout le pays et en garantissant la préservation de notre patrimoine et de nos pratiques culturelles pour les générations à venir. »

Chef Junior Gould

Première Nation d'Abegweit

Coprésident de l'Assemblée des conseils d'Epekwitk

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à se réconcilier avec les peuples autochtones et à renouveler ses relations avec eux, sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la collaboration et du partenariat. Au nom du gouvernement du Canada, je suis à la fois fier et honoré de signer cet accord et de démontrer - de façon concrète - l'engagement à soutenir les Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard dans leur intendance continue de leurs terres et leurs eaux, y compris dans les lieux où Parcs Canada joue un rôle dans l'administration. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Depuis des millénaires, les Epekwitnewaq Mi'kmaq sont les gardiens des terres et des eaux de leurs terres ancestrales. L'accord Toquktmekl constitue non seulement une étape importante pour garantir que cette intendance puisse se poursuivre pendant de nombreuses générations à venir, mais aussi un symbole de notre engagement à poursuivre un partenariat sur la voie de la réconciliation. Il y a plus à faire. »

L'honorable Gary Anandasangaree,

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les faits en bref

Les modalités précises de mise en œuvre de l'entente Toquktmekl seront élaborées au cours des mois et des années à venir, à mesure que le conseil de gestion conjointe - Toqi-Alsutekekl - sera formé et commencera son travail.

L'entente Toquktmekl est distincte du processus de création de la réserve de parc national Pituamkek. En savoir plus sur Pituamkek. Bien que distincts, les deux processus reflètent les objectifs et l'espoir d'une collaboration constructive et continue entre Parcs Canada et les Epekwitnewaq Mi'kmaq.

Voici des exemples d'initiatives communes entre Parcs Canada et les Epekwitnewaq Mi'kmaq : Honorer les liens historiques et contemporains entre les Autochtones et les lieux administrés par Parcs Canada : réinterpréter les récits et raconter les histoires entières selon des perspectives différentes; par exemple, l'ajout du mot « Skmaqn » au nom du lieu historique national de Port-la-Joye - Fort- Amherst et l'inclusion du patrimoine Mi'kmaq aux récits racontés au lieu historique. Promesse au parc : ancrée dans les croyances autochtones et les enseignements sacrés, cette initiative invite tous les visiteurs à marcher d'un pas léger sur la terre et à vivre de manière plus durable. Mise en valeur et interprétation du patrimoine mi'kmaq : Les aînés, les gardiens du savoir, les membres de la communauté et les jeunes Mi'kmaq partagent leurs histoires dans les lieux administrés par Parcs Canada; l'histoire et la culture Mi'kmaq sont mises en valeur dans tous les lieux administrés par Parcs Canada. Signalisation et panneaux d'interprétation trilingues : Les noms de lieux autochtones sont intégrés à la signalisation officielle et aux panneaux d'interprétation, ce qui renforce la collaboration et l'intendance partagée entre Parcs Canada et les peuples autochtones. Gestion et planification collaboratives pour les espèces en péril : Le savoir traditionnel autochtone est intégré dans les approches de conservation ; collaboration avec la Première Nation de Lennox Island , la Première Nation d'Abegweit et la Confédération des Mi'kmaq de l'Î .‑P.‑ É . sur un Plan d'action visant des espèces multiples.



Traductions mi'kmaq

Epekwitnewaq Mi'kmaq (é-bou-gwid-né-wah migue-mah) : les Mi'kmaq de l'Î.-P.-É.; en particulier, les Epekwitnewaq Mi'kmaq de la Première Nation de Lennox Island et de la Première Nation d'Abegweit

Toquktmekl (doh-gouk-ti-mé-goul) : s'attaquer ensemble à des projets.

Mi'kmaq Epekwitnewaq Kapmntemuow (migue-mah é-bou-gwid-né-wah gâb-mènnte-dème-wow) : le gouvernement de la nation mi'kmaq de l'Î.-P.-É.

Mode de vie Epekwitnewaq Mi'kmaq : le lien historique, le lien évolutif et la relation permanente entre les Epekwitnewaq Mi'kmaq et les terres

Skmaqn (ska-MAA-kine) : le lieu d'attente

Pituamkek (bi-dou-oume-gèk) : la longue dune de sable

