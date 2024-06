Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2024 est remis au pharmacien François Duhamel

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - C'est chez Fabrik8, dans le cadre de la dernière rencontre de la Tournée régionale d'information et du cocktail de remise des prix de l'Ordre des pharmaciens du Québec, que le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) pour l'année 2024 a été remis à

M. François Duhamel.

Détenteur d'un baccalauréat en pharmacie et d'une maîtrise en pharmacologie, M. Duhamel pratique comme pharmacien communautaire depuis 2009. Il est aussi clinicien-associé à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal depuis 2012 et chargé d'enseignement clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval depuis 2023.

Déjà très impliqué lors de ses études, l'engagement de M. Duhamel s'est poursuivi après l'obtention de son permis d'exercice. Dès 2012, il est élu comme administrateur au conseil d'administration de l'Ordre des pharmaciens du Québec, poste qu'il a occupé jusqu'en 2023. Au cours de ces 11 années, il a notamment été président de deux comités, soit le comité de la formation des pharmaciens et le comité de demande de dispenses.

De plus, François Duhamel a siégé pendant cinq ans au comité exécutif de l'Ordre, au comité de gouvernance et au comité d'audit. Il a ainsi contribué au déploiement de plusieurs dossiers d'importance pour la profession et le système professionnel, notamment les projets de loi 41 et 31 menant à l'exercice de nouvelles activités professionnelles pour les pharmaciens. Il a également participé à plusieurs exercices de planification stratégique.

Ses mandats d'administrateur à l'Ordre étant venus à terme, M. Duhamel s'implique maintenant activement sur le terrain. Il siège au comité régional sur les services pharmaceutiques de sa région et contribue au développement de différents projets régionaux et locaux.

Considérant la pharmacie communautaire comme un pivot indispensable à l'accès aux soins, M. Duhamel accorde toujours une importance accrue à une prise en charge globale de ses patients. Pour ses services au sein de l'Ordre des pharmaciens du Québec et du système professionnel, le CIQ remet cette année son prix du Mérite à François Duhamel.

À propos du Mérite du CIQ

Les prix « Mérite du CIQ » sont décernés sur recommandation des ordres professionnels à l'un(e) de leurs membres dont les réalisations ont eu un impact sur le développement de l'Ordre et dont les contributions au développement de la profession en lien avec les valeurs du système professionnel sont significatives.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

Des photographies sont disponibles sur demande.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec

Source : Ordre des pharmaciens du Québec, Arnaud Berbery, conseiller en affaires publiques ([email protected]), Ligne média : 514-808-5556