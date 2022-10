Le Mérite du CIQ 2022 est remis au pharmacien André Bonnici

MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le pharmacien André Bonnici a reçu le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) lors de la remise de prix de l'Ordre qui s'est tenue hier à Montréal.

Diplômé de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal en 1991, André Bonnici a siégé au conseil d'administration de l'Ordre pendant huit ans, soit de 2012 à 2020. Au sein de cette instance, il a fait la promotion de plusieurs dossiers : l'élargissement du rôle du pharmacien afin de mieux répondre aux besoins de la population, la reconnaissance du statut de praticien pour les pharmaciens par le gouvernement fédéral et l'entrée en vigueur du Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens, notamment.

Tant au sein du CA de l'Ordre que de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux, André Bonnici a également travaillé pour la création d'un nouveau titre d'emploi de technicien en pharmacie, ainsi que d'un programme collégial visant à les former.

Pharmacien investi et visionnaire, l'opinion d'André Bonnici est sollicitée et écoutée. Il s'exprime régulièrement dans les médias sur des sujets en lien avec la pharmacie et ses enjeux, entre autres la gestion des pénuries de médicaments, la robotisation ainsi que l'importance du pharmacien hospitalier.

Pharmacien chef au Centre universitaire de santé McGill, André Bonnici cumule plus de 25 ans d'expérience de gestion en établissement de santé universitaire tertiaire. En 2018, il s'est vu attribuer le Prix Roger-Leblanc, par l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, pour son excellence dans l'ensemble de sa pratique au cours de sa carrière en établissement de santé.

À propos du Mérite du CIQ

Les « Mérite du CIQ » sont décernés sur recommandation des ordres professionnels à l'un de leurs membres dont les réalisations ont eu un impact sur le développement de l'Ordre et dont les contributions au développement de la profession en lien avec les valeurs du système professionnel sont significatives.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

