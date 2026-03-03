Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Sydney (Australie)
8 h 25
Le premier ministre arrivera à une cérémonie de signature.
Note à l'intention des médias :
• Prise d'images pool
8 h 35
Le premier ministre tiendra un point de presse.
Note à l'intention des médias :
• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités
9 h 30
Le premier ministre assistera à une cérémonie de signature.
Note à l'intention des médias :
• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités
18 h 00
Le premier ministre participera à une conversation animée à l'Institut Lowy.
Note à l'intention des médias :
• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités
