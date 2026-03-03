Le mercredi 4 mars 2026 English

Sydney (Australie)


8 h 25            

Le premier ministre arrivera à une cérémonie de signature.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool


8 h 35            

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


9 h 30            

Le premier ministre assistera à une cérémonie de signature.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


18 h 00          

Le premier ministre participera à une conversation animée à l'Institut Lowy.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

