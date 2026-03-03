OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Sydney (Australie)



8 h 25 Le premier ministre arrivera à une cérémonie de signature.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



8 h 35 Le premier ministre tiendra un point de presse.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités



9 h 30 Le premier ministre assistera à une cérémonie de signature.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités



18 h 00 Le premier ministre participera à une conversation animée à l'Institut Lowy.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias