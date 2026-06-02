Le mercredi 3 juin 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

02 juin, 2026, 18:49 ET

OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00           

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


12 h 20           

Le premier ministre prononcera une allocution pour souligner les contributions de Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et de M. Whit Fraser, lors d'une réception d'adieu organisée en leur honneur.



Édifice Sir John-A.-Macdonald

144, rue Wellington



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

 

14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


17 h 30           

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une discussion sur la stratégie économique du Canada avec le réseau Ontario Global 100 et le Réseau QG100.



Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada