Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
02 juin, 2026, 18:49 ET
OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 00
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Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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12 h 20
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Le premier ministre prononcera une allocution pour souligner les contributions de Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et de M. Whit Fraser, lors d'une réception d'adieu organisée en leur honneur.
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Édifice Sir John-A.-Macdonald
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144, rue Wellington
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Notes à l'intention des médias :
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14 h 15
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Le premier ministre participera à la période de questions.
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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17 h 30
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Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une discussion sur la stratégie économique du Canada avec le réseau Ontario Global 100 et le Réseau QG100.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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