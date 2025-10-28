OTTAWA, ON, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Singapour (République de Singapour)



8 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre



10 h 00 Le premier ministre partira pour Busan, en République de Corée.





Fermé aux médias



Busan (République de Corée)



17 h 00 Le premier ministre arrivera à Busan, en République de Corée.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool



Gyeongju (République de Corée)



18 h 30 Le premier ministre participera à un dîner de travail donné par le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias