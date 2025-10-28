Le mercredi 29 octobre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

28 oct, 2025, 08:09 ET

OTTAWA, ON, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Singapour (République de Singapour)



8 h 00             

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool au début de la rencontre


10 h 00           

Le premier ministre partira pour Busan, en République de Corée.




Fermé aux médias



Busan (République de Corée)



17 h 00           

Le premier ministre arrivera à Busan, en République de Corée.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool


Gyeongju (République de Corée)



18 h 30           

Le premier ministre participera à un dîner de travail donné par le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada