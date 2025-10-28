Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
28 oct, 2025, 08:09 ET
OTTAWA, ON, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Singapour (République de Singapour)
|
|
|
8 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
|
|
10 h 00
|
Le premier ministre partira pour Busan, en République de Corée.
|
|
|
|
Fermé aux médias
|
|
|
Busan (République de Corée)
|
|
|
17 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Busan, en République de Corée.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
|
|
Gyeongju (République de Corée)
|
|
|
18 h 30
|
Le premier ministre participera à un dîner de travail donné par le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article