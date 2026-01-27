Le mercredi 28 janvier 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

27 janv, 2026, 17:43 ET

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


12 h 45

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Colombie-
Britannique, David Eby.



Note à l'intention des médias :
•  Prise d'images pool au début de la rencontre 


13 h 20

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta,
Danielle Smith, et le premier ministre de la Colombie-Britannique,
David Eby.



Note à l'intention des médias :
•  Prise d'images pool au début de la rencontre 


16 h 00

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Yukon,
Currie Dixon.



Note à l'intention des médias :
•  Prise d'images pool au début de la rencontre 


19 h 00

Le premier ministre tiendra un dîner de travail réunissant les premiers
ministres des provinces et des territoires.  



Fermé aux médias

