27 janv, 2026, 17:43 ET
OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
12 h 45
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Colombie-
Note à l'intention des médias :
13 h 20
Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta,
Note à l'intention des médias :
16 h 00
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Yukon,
Note à l'intention des médias :
19 h 00
Le premier ministre tiendra un dîner de travail réunissant les premiers
Fermé aux médias
