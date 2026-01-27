OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



12 h 45 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Colombie-

Britannique, David Eby.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



13 h 20 Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta,

Danielle Smith, et le premier ministre de la Colombie-Britannique,

David Eby.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



16 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Yukon,

Currie Dixon.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



19 h 00 Le premier ministre tiendra un dîner de travail réunissant les premiers

ministres des provinces et des territoires.





Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]