Le mercredi 27 août 2025

Cabinet du Premier ministre du Canada

26 août, 2025, 19:28 ET

OTTAWA, ON, le 26 août 2025

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Riga (Lettonie)

10 h 00

Le premier ministre visitera la base militaire Ādaži.

11 h 35

Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias.

12 h 00

Le premier ministre rencontrera des membres des Forces armées canadiennes.

15 h 30

Le premier ministre quittera Riga, en Lettonie.

Région de la capitale nationale (Canada)

17 h 00

Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.

Fermé aux médias

