OTTAWA, ON, le 26 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Riga (Lettonie)

10 h 00 Le premier ministre visitera la base militaire Ādaži.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool 11 h 35 Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias.

Note à l'intention des médias : Couverture libre 12 h 00 Le premier ministre rencontrera des membres des Forces armées canadiennes.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool 15 h 30 Le premier ministre quittera Riga, en Lettonie.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

Région de la capitale nationale (Canada)

17 h 00 Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.

Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]