26 août, 2025, 19:28 ET
OTTAWA, ON, le 26 août 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Riga (Lettonie)
|
10 h 00
|
Le premier ministre visitera la base militaire Ādaži.
|
Note à l'intention des médias :
|
11 h 35
|
Le premier ministre fera une brève déclaration aux représentants des médias.
|
Note à l'intention des médias :
|
12 h 00
|
Le premier ministre rencontrera des membres des Forces armées canadiennes.
|
Note à l'intention des médias :
|
15 h 30
|
Le premier ministre quittera Riga, en Lettonie.
|
Note à l'intention des médias :
Région de la capitale nationale (Canada)
|
17 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.
|
Fermé aux médias
