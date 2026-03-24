Le mercredi 25 mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

24 mars, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.

Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

14 h 00

Le premier ministre participera à la période de questions.

Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

16 h 00

Le premier ministre rencontrera Son Altesse le prince Rahim Aga Khan V.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

17 h 15

Le premier ministre prendra part à un dîner donné par la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary Simon, pour accueillir Son Altesse l'Aga Khan au Canada.

Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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