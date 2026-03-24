OTTAWA, ON, le 24 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00 Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement 14 h 00 Le premier ministre participera à la période de questions.

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement 16 h 00 Le premier ministre rencontrera Son Altesse le prince Rahim Aga Khan V.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre 17 h 15 Le premier ministre prendra part à un dîner donné par la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary Simon, pour accueillir Son Altesse l'Aga Khan au Canada.

Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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