Le mercredi 24 juin 2026

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Cabinet du Premier ministre du Canada

23 juin, 2026, 19:53 ET

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Vancouver (Colombie-Britannique)


12 h 00         

Le premier ministre assistera au match de soccer entre les équipes masculines du Canada et du Suisse dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.



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