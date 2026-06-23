Le mercredi 24 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
23 juin, 2026, 19:53 ET
OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Vancouver (Colombie-Britannique)
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12 h 00
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Le premier ministre assistera au match de soccer entre les équipes masculines du Canada et du Suisse dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
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Note à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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